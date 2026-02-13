Traian Băsescu a subliniat că actuala coaliție de guvernământ nu dispune de specialiști suficienți pentru a gestiona situația economică, iar recesiunea tehnică reprezintă un semnal de avertizare serioasă.

România a intrat în recesiune tehnică după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat două trimestre consecutive de scădere: în trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III, iar în trimestrul III 2025 a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II.

Această scădere a fost urmată de o creștere minimă de 0,1% comparativ cu același trimestru din 2024, iar pe întreg anul 2025 PIB-ul a crescut cu 0,6%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

„Recesiunea tehnică este un semnal de avertizare. Dezastrul este recesiunea, care înseamnă și creștere masivă a șomajului, și cădere a producției industriale și chiar agricole. 11 miliarde dobânzi anul trecut. Anul acesta, probabil că ajungem la 20 de miliarde, care nu se rostogolesc, se plătesc! Deci nu trebuie întârziat parteneriatul cu fondul care creează un confort pe piață. E singura soluție. Știu că o să zică unii că sunt cu rușii, alții că sunt cu americanii, sau mai știu eu ce”, a spus Băsescu la România TV.

Traian Băsescu consideră că FMI este singura soluție viabilă pentru România, oferind „rețeta” pentru stabilizarea economiei și prevenirea creșterii masive a șomajului, scăderii producției industriale și agricole. Fostul președinte a explicat că venirea FMI nu reprezintă o problemă, ci dimpotrivă, fondul poate oferi finanțare ieftină și soluții pentru a evita măsuri fiscale greșite, precum aplicarea suplimentară de taxe și impozite pe companii, care nu sunt responsabile pentru deficitul bugetar actual.

Băsescu a amintit că, atunci când a solicitat anterior sprijinul FMI, au fost aplicate măsuri eficiente care au permis menținerea economiei în funcțiune fără majorarea excesivă a taxelor și impozitelor pentru cetățeni. El consideră că măsurile guvernului actual, cum ar fi majorarea taxelor pe salarii, pensii și ajutoare sociale, au fost greșite și contribuie la criza economică, în timp ce fondul ar putea oferi soluții mai eficiente și mai sustenabile pentru stabilizarea României.