Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, Marcel Ciolacu a comentat cele mai recente date privind evoluția PIB-ului. Acesta acuză actuala guvernare că ar fi prezentat o imagine cosmetizată a situației economice.

”Eurostat face, astăzi, lumină în cazul datelor cosmetizate de propaganda lui Bolojan: România este, alături de Irlanda, singurul stat european care a înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru din 2025!”, a scris Ciolacu.

Fostul premier a invocat evoluțiile economice din perioada în care conducea Guvernul, subliniind că trimestrul II 2025 – ultimul său trimestru complet ca șef al Executivului – ar fi adus una dintre cele mai mari creșteri economice din UE.

În opinia sa, avansul anual de 0,6% raportat pentru 2025 nu reflectă dinamica de final de an, ci rezultatele pozitive din prima parte a anului.

Ciolacu îl critică pe actualul premier, Ilie Bolojan, susținând că România a înregistrat „două trimestre consecutive de scădere economică” sub actuala conducere.

”Prăbuşirea din trimestrul al IV-lea din 2025 este cea mai mare din ultimii 13 ani (excluzând pandemia), conform datelor Eurostat”, mai afirmă Ciolacu.

În finalul postării, liderul social-democrat a formulat o concluzie cu tentă sarcastică:

”Operaţia reuşită, pacientul mort. Însă vine dl Bolojan şi ne spune: «Da! Dar ce frumos arată!»”.

Declarațiile vin pe fondul unor schimburi repetate de replici între reprezentanții opoziției și actuala coaliție guvernamentală, în special pe tema creșterii economice, a deficitului bugetar și a impactului măsurilor fiscale.

Anterior, Marcel Ciolacu a susținut că date economice aferente anului 2024 ar fi fost revizuite într-o manieră care ar modifica percepția asupra creșterii economice.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), economia României a intrat în recesiune tehnică după ce PIB-ul din trimestrul IV 2025 a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III. Aceasta a fost a doua contracție consecutivă, după declinul de 0,2% din trimestrul III.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că recesiunea tehnică era anticipată și face parte dintr-un proces mai amplu de recalibrare economică.

Șeful Executivului a explicat că România trece de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.