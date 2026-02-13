Clienții din România au acces, încă din prima zi, la portofoliul global TUI, care include peste 1.500 de pachete de vacanță în mai mult de 30 de destinații europene și exotice. Oferta cuprinde peste 1.000 de hoteluri, dintre care peste 460 aparțin grupului, inclusiv branduri precum TUI Magic Life, TUI Blue și RIU. Creșterea business-ului în România va fi graduală, cu o abordare pe termen lung, potrivit reprezentanților companiei.

Grupul german deține licență de turism în România din decembrie 2025. Până acum, brandul TUI a funcționat local printr-o franciză deținută de alți jucători, însă aceasta a fost închisă și rebranduită, iar noua filială este acum parte directă din grup. În prezent, echipa TUI România are aproape zece angajați, cu planuri de extindere. Compania își propune o prezență fizică pe piață, intenționând să deschidă până la cinci agenții proprii în 2026, cu posibilitatea de a inaugura ulterior și altele.

Lansarea TUI România face parte din strategia grupului de a construi o platformă scalabilă dedicată Europei de Est, regiune considerată una dintre cele mai dinamice zone de creștere din turismul european. Clusterul regional include în prezent Polonia și Cehia, România fiind cea mai recentă piață adăugată. Activitățile din Polonia reprezintă modelul strategic pentru dezvoltarea în regiune.

„Filiala este acum parte din grup. Suntem aproape zece angajaţi, dar vrem să ne extindem. Vrem prezenţă fizică, cu siguranţă (agenţii offline, cu birou fizic, n.r.), pot fi cinci agenţii sau chiar mai multe, încă construim”, a explicat Andreea Petrişor, managing director al TUI România.

Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, a subliniat că intrarea pe piața românească marchează deschiderea unei noi piețe, accesul la noi segmente de clienți și extinderea portofoliului de produse, contribuind la diversificarea geografică a grupului și la reducerea dependenței de piețele tradiționale. El a arătat că România devine o nouă piață principală pentru TUI și că există potențial pentru ca țara noastră să devină o destinație atractivă pentru turiștii europeni, compania urmând să colaboreze cu partenerii locali pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului turistic.

Vineri, la Palatul Victoria, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Sebastian Ebel. Discuțiile au vizat identificarea unor formule de dezvoltare pentru aeroporturi care să opereze curse aeriene, în vederea îmbunătățirii conectivității și susținerii fluxurilor turistice. De asemenea, au fost abordate perspectivele de creștere a sectorului turistic românesc, potențialul de creare de locuri de muncă și posibilitatea extinderii activităților companiei în România, inclusiv în zona serviciilor IT și prin dezvoltarea unui hub IT dedicat. Decizia de înființare a acestui hub a fost luată, urmând ca locația să fie stabilită ulterior.

Platformele tehnologice globale ale TUI sunt implementate cu adaptări minime, în timp ce produsele și comunicarea cu clienții sunt ajustate în funcție de specificul fiecărei piețe. Mircea Tudose, managing director expansion businesses în cadrul TUI Group și responsabil pentru clusterul de creștere din Europa de Est, a arătat că Polonia a oferit modelul strategic, Cehia este în plină creștere, iar România reprezintă următorul pas în consolidarea unei platforme regionale solide. Grupul își propune extinderea în alte piețe din regiune până în 2030.

La lansare, portofoliul TUI România se concentrează pe destinații consacrate, populare în rândul românilor, cu zboruri charter și pachete all-inclusive. Printre acestea se numără Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Egipt și Tunisia. În plus, turiștii pot rezerva vacanțe în peste 20 de destinații exotice, precum Zanzibar, Jamaica, Mexic și Maldive.

Pentru început, TUI România oferă plecări din patru aeroporturi: București (OTP), Cluj-Napoca (CLJ), Timișoara (TSR) și Iași (IAS), cu planuri de extindere a opțiunilor de plecare din mai multe zone ale țării.

Modelul de distribuție va fi unul hibrid, combinând consilierea personală prin parteneri cu accesibilitatea digitală. La lansare, principalele canale de vânzare sunt rețeaua fizică, cu un portofoliu inițial de 200 de agenții partenere, website-ul tui.ro și aplicația TUI. Rețeaua de parteneri este estimată să ajungă la 500 de agenții până la finalul anului 2026. În paralel, compania intenționează să deschidă până la cinci agenții proprii în 2026, urmând să inaugureze ulterior și altele, pentru a răspunde preferințelor turiștilor români și pentru a oferi atât consiliere personalizată, cât și o experiență digitală eficientă.

„TUI intră pe piaţa din România cu o strategie pe termen lung. Dorim să devenim parte integrantă a pieţei şi să colaborăm strâns cu partenerii locali”, a declarat Andreea Petrişor, managing director al TUI România.

TUI este cel mai mare grup de turism integrat din lume, cu sediul central în Germania. Acțiunile sale sunt cotate la indicele MDAX al Bursei de Valori din Frankfurt și pe piața reglementată a Bursei de Valori din Saxonia Inferioară din Hanovra. Grupul oferă servicii integrate pentru peste 34,7 milioane de clienți și acoperă întregul lanț valoric al turismului. Deține peste 460 de hoteluri și stațiuni premium, precum RIU, TUI Blue și Robinson, 18 nave de croazieră (de la navele de lux MS Europa și MS Europa 2 și navele de expediție din clasa HANSEATIC până la flota Mein Schiff a TUI Cruises și navele Marella Cruises din Marea Britanie), cinci companii aeriene cu 125 de aeronave de distanță medie și lungă și aproximativ 1.200 de agenții de turism.

Pe lângă extinderea activității principale prin hoteluri și croaziere, inclusiv prin joint-venture-uri și operațiuni în destinații de vacanță, TUI își concentrează tot mai mult atenția asupra dezvoltării platformelor digitale.