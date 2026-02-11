Reprezentanții diplomatici ai Statelor Unite ale Americii la București au transmis că România ar putea fi reevaluată în viitor de SUA pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver (VWP).

Oficialii Ambasadei au explicat pentru Mediafax principiile care stau la baza procesului de acordare a vizelor temporare pentru cetățenii altor state și au subliniat recunoștința față de România „pentru parteneriatul strâns de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității”, deși țara noastră nu face încă parte din program.

Oficialii americani au subliniat că Departamentul de Stat al SUA se angajează să protejeze națiunea și cetățenii săi prin respectarea celor mai înalte standarde de securitate națională și siguranță publică, prin intermediul procesului de acordare a vizelor.

Aceștia au recomandat cetățenilor români care intenționează să călătorească în Statele Unite să își planifice vizita din timp și să depună solicitarea pentru viză cu suficientă anticipație, pentru a evita întârzierile sau problemele legate de programări.

Pentru a obține o programare, doritorii trebuie să acceseze site-ul oficial http://www.ustraveldocs.com/ și să urmeze pașii indicați în procedură, iar informații suplimentare despre procesul de acordare a vizelor, inclusiv ratele de refuz și timpii de așteptare, pot fi găsite pe http://www.travel.state.gov.

În ceea ce privește includerea României în Programul Visa Waiver, reprezentanții Ambasadei au explicat că decizia inițială de admitere a fost revocată pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, conform anunțului oficial al Departamentului de Securitate Internă al SUA, făcut acum aproximativ nouă luni.

Ei au precizat că accesul în program permite cetățenilor țărilor incluse să călătorească fără viză în Statele Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri, iar programul este gestionat de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) în consultare cu Departamentul de Stat.

Reprezentanții Ambasadei au mai arătat că, în contextul importanței acordate securității frontierelor și imigrației de actuala administrație, DHS a revocat desemnarea României în cadrul VWP la 2 mai 2025.

Cu toate acestea, aceștia au precizat că România ar putea fi reevaluată pentru admiterea în program în viitor, evidențiind aprecierea SUA pentru cooperarea strânsă în domeniul securității.

„În contextul importanței pe care actuala administrație o acordă securității frontierelor și imigrației, Departamentul pentru Securitate internă (DHS) a revocat, la 2 mai 2025, desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP).

Suntem recunoscători României pentru parteneriatul strâns de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității.

România ar putea fi reevaluată pentru admiterea în VWP în viitor”, au precizat cei de la Ambasada SUA în România pentru sursa citată.

Statisticile privind solicitările de viză venite din România

Datele recente arată că, în luna mai 2025, 5.857 de cetățeni români au obținut vize non-imigranți, majoritatea pentru turism sau afaceri (3.555) și pentru participarea la programe de schimb cultural și educațional în SUA (1.751).

În aceeași lună, numărul total de vize non-imigranți acordate la nivel mondial a fost de 897.937. Comparativ, în mai 2024, numărul de vize B1/B2 acordate românilor a fost de 8.158, iar totalul vizelor non-imigranți pentru România a fost de 10.453.

Această scădere a venit în contextul în care Guvernul României a anunțat la începutul anului 2024 că va deconta costul vizelor turistice și de afaceri pentru angajații din sistemul bugetar și cei din domeniul siguranței publice, pentru a reduce rata de refuz și a spori șansele de includere în Programul Visa Waiver.

Potrivit informațiilor, aproximativ 20.000 de angajați din sistemul bugetar au solicitat până în luna mai 2024 decontarea vizelor, ceea ce a generat întârzieri și programări chiar și la câteva luni după solicitare. În prezent, timpul mediu de așteptare pentru a obține o programare la interviu pentru vizele non-imigranți în București este de aproximativ două săptămâni, potrivit datelor actualizate în ianuarie 2026.

Rata de refuz ajustată pentru vizele B pentru cetățenii români a fost de 8,41% în anul fiscal 2025, comparativ cu alte țări, precum Federația Rusă (40,38%) sau Cuba (70,86%). La polul opus se află Vaticanul și Monaco cu 0% și Statele Federale ale Microneziei cu 100%. Oficialii americani au explicat că rata de refuz este doar unul dintre criteriile luate în considerare pentru eligibilitatea unei țări în Programul Visa Waiver, fiind necesară o rată de refuz sub trei procente pentru desemnarea inițială.

La nivel global, numărul de vize temporare non-imigranți acordate de SUA a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 4,01 milioane în 2020, scăzând la 2,79 milioane în 2021 din cauza pandemiei, apoi urcând la 6,81 milioane în 2022, 10,43 milioane în 2023 și aproape 11 milioane în 2024, demonstrând o revenire consistentă a cererii pentru călătoriile către Statele Unite.