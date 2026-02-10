În interviuri acordate mai multor publicații europene, Emmanuel Macron a avertizat că Europa nu trebuie să interpreteze actuala detensionare a relațiilor cu Washingtonul ca pe o schimbare de durată, chiar dacă disputele legate de Groenlanda, comerț și tehnologie par, momentan, încheiate.

Președintele francez a amintit că Donald Trump a exclus, pentru prima dată, în discursul susținut luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos, recurgerea la forță pentru obținerea controlului asupra Groenlandei și a renunțat ulterior la amenințările privind impunerea unor taxe vamale punitive împotriva statelor europene.

„La finalul momentului de vârf al crizei, a existat un sentiment laș de ușurare. La fel ca în vara lui 2025, după ce UE și SUA au semnat acordul privind taxele vamale. Au existat amenințări și intimidări. Apoi, dintr-odată, Washingtonul a dat înapoi. Iar oamenii au crezut că totul s-a terminat. Dar să nu credeți asta nici măcar o secundă. În fiecare zi apar amenințări legate de sectorul farmaceutic, de tehnologia digitală”, a spus acum Emmanuel Macron. „Când există un act clar de agresiune, cred că nu ar trebui să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la un compromis. Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat liderul francez pentru mai multe publicații, printre care Le Monde și Financial Times.

Emmanuel Macron a susținut că administrația Trump adoptă o poziție deschis ostilă față de Europa și urmărește slăbirea Uniunii Europene. Liderul francez a avertizat că, în lunile următoare, Statele Unite ar putea pune presiune pe UE în privința reglementării digitale, existând riscul introducerii unor tarife de import dacă Uniunea va aplica Digital Services Act pentru a limita influența marilor companii din tehnologie.

În același context, Macron a reluat apelul pentru împrumuturi comune la nivel european, precum euroobligațiunile, pe care le consideră esențiale pentru investiții la scară largă și pentru reducerea dependenței de hegemonia dolarului american.

„Astăzi, Europa se confruntă cu o provocare imensă într-o lume aruncată în dezordine. Schimbările climatice se accelerează. Statele Unite, despre care se credea odinioară că ne vor garanta securitatea pentru totdeauna, ridică acum semne de întrebare. Rusia, care ar fi trebuit să furnizeze energie ieftină pe termen nedefinit, a încetat să o mai facă în urmă cu trei ani. Iar China, care a fost pentru mulți o piață de export, a devenit un concurent din ce în ce mai redutabil”, a mai afirmat liderul de la Palatul Elysee.

Liderii Uniunii Europene se vor întâlni joi, la Bruxelles, într-un summit dedicat analizării unor măsuri menite să întărească economia europeană și să sporească capacitatea blocului comunitar de a face față competiției cu Statele Unite și China pe plan global.