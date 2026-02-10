François Villeroy de Galhau a anunțat că pleacă mai devreme de la conducerea Băncii Franței, cu aproape un an înainte să-i expire mandatul. El va pleca la începutul lunii iunie și va deveni șeful Fundației Apprentis d’Auteuil, o organizație care ajută copiii și tinerii vulnerabili.

Anunțul a surprins multă lume. Villeroy de Galhau era guvernator din 2015 și se afla la al doilea mandat. În ultimele săptămâni apăruseră zvonuri că ar putea pleca înainte de termen. El l-a informat mai întâi pe președintele Franței, apoi pe ministrul Economiei.

Aproape de vârsta de 67 de ani, spune că vrea să facă această schimbare pentru a continua să lucreze în folosul societății. Fundația pe care o va conduce are aproximativ 8.000 de angajați și ajută aproape 40.000 de tineri în sute de centre.

După plecarea lui, începe și căutarea unui nou guvernator pentru Banca Franței. În mesajul de rămas-bun, el a amintit ce consideră realizările sale: mai multe femei în instituție, transformarea băncii într-una foarte implicată în probleme de mediu și contribuția la proiecte precum euro digital.

„Mi se pare, după aproape 11 ani, că voi fi îndeplinit partea esențială a misiunii mele și că acum este posibil să transmit responsabilitatea”, se arată în scrisoarea sa.

Cine îl va înlocui? Deocamdată se vehiculează două nume.

Primul este Benoît Cœuré, șeful Autorității pentru Concurență. El a lucrat opt ani la Banca Centrală Europeană și mai încercase să obțină postul de guvernator al Băncii Franței și în 2015.

Al doilea posibil candidat este Emmanuel Moulin, secretarul general de la Palatul Élysée. A fost și șeful Trezoreriei și este apropiat de președintele Franței. Totuși, plecarea lui din funcția actuală ar putea crea probleme de organizare, iar dacă ar fi ales, numirea lui trebuie aprobată și de Parlament.

Acum, decizia finală despre cine va conduce Banca Franței îi aparține președintelui Franței, Emmanuel Macron.