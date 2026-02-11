Premierul polonez Donald Tusk a atras atenţia asupra unui risc real ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, avertizând că tensiunile interne cu președintele Karol Nawrocki ar putea destabiliza întreaga Europă.

El a explicat că acest pericol nu este un simplu scenariu ipotetic, ci rezultatul unor fapte concrete, legate de confruntările politice dintre guvern și președinție, pe care le-a catalogat drept dăunătoare și lipsite de sens.

Tusk a subliniat că aceste dispute nu sunt doar rezultatul unei intenții rele sau al unei lipse de judecată, ci reprezintă încercări de a reduce influența Poloniei în Uniunea Europeană și de a slăbi securitatea europeană.

„În fond, există un risc real – şi vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri – ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană. (…) Confruntarea politică inutilă, lipsită de sens şi dăunătoare dintre guvern şi preşedinţie” nu este doar „stupiditate sau rea voinţă”, ci „o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană”, a afirmat Donald Tusk miercuri, 11 februarie, la Varșovia.

Contextul acestor declarații a fost legat de criticile opoziției privind fondurile europene de apărare SAFE, pe care liderii partidului Lege și Justiție le consideră „o escrocherie uriaşă care leagă achiziţiile militare de industria germană şi franceză”.

Fostul ministru al Apărării, Mariusz Blaszczak, a susținut că aceste achiziții generează datorii greu de plătit și lipsesc de transparență.

Tusk a menționat că opoziția, atât din partea partidului Lege și Justiție, cât și a președintelui Nawrocki, reprezintă o amenințare directă pentru securitatea națională și stabilitatea Poloniei.

Președintele Karol Nawrocki, a cărui semnătură este esențială pentru aderarea Poloniei la programul SAFE, și-a exprimat opoziția față de acest program european de împrumuturi pentru apărare, considerându-l un „colac de salvare pentru economia germană”.

În cazul în care își va exercita veto-ul, parlamentul ar putea să-l anuleze cu trei cincimi din voturi, însă coaliția lui Tusk nu deține suficiente locuri pentru a face acest lucru.

Ministrul Apărării din partea coaliției guvernamentale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a afirmat că fondurile europene sunt urgente și necesare, întrucât bugetul de stat nu poate acoperi pe deplin nevoia de modernizare a armatei.

El a mai subliniat că este sigur că Uniunea Europeană va decide, în viitor, să reducă o parte din datoriile generate de creditele acordate prin programul SAFE, diminuând astfel povara financiară asupra Poloniei.