Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, că Uniunea Europeană trebuie să accelereze reformele economice pentru a-și consolida poziția globală. Oficialul european a subliniat că influența politică a UE este strâns legată de forța sa economică și de capacitatea de a rămâne competitivă într-un context internațional tensionat.

„La plenara precedentă ne-am concentrat pe tensiunile geopolitice cu care se confruntă UE. Dar puterea noastră pe scena politică depinde de puterea economică. Competitivitatea a fost întotdeauna una dintre prioritățile noastre, dacă nu cea mai importantă”

Von der Leyen a explicat că discursul actual se concentrează pe direcțiile esențiale pentru următoarea perioadă:

„Astăzi vreau să mă concentrez pe progrese și pașii următori – comerțul, piața unică și simplificarea”

Șefa executivului european a insistat asupra necesității reducerii dependențelor economice, avertizând că acestea pot deveni vulnerabilități strategice.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat continuarea negocierilor comerciale cu mai multe state din afara Uniunii, inclusiv Australia, Thailanda, Filipine și Emiratele Arabe Unite. Obiectivul declarat este extinderea oportunităților economice pentru companiile europene și consolidarea rezilienței economice a blocului comunitar.

Referindu-se la piața unică, oficialul european a atras atenția că barierele existente între statele membre limitează potențialul economic al Uniunii. Ea a invocat date potrivit cărora fragmentarea internă afectează eficiența mediului de afaceri european.

Pentru a corecta aceste dezechilibre, Comisia Europeană pregătește un nou cadru legislativ.

„Iată de ce, luna viitoare, vom propune cel de al 28-lea regim, un set de reguli simplu care se va aplica la fel în întreaga UE. Antreprenorii vor putea înregistra în 24 de ore, online, o companie în orice țară a UE”

Von der Leyen a abordat și problema fragmentării financiare, comparând situația din UE cu modelul american.

„Aici în UE nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, avem și 300 de centre financiare la nivelul UE”

În opinia sa, companiile europene au nevoie de acces rapid la capital, iar simplificarea mecanismelor financiare devine esențială pentru menținerea competitivității.

În discurs a fost menționată explicit și opțiunea cooperării consolidate, mecanism prevăzut de tratatele europene, care permite avansarea unor reforme într-un grup de state membre dispuse să meargă mai departe.

„Planul meu A este să mergem împreună cu toți cei 27. Dar dacă nu este posibil tratatul permite cooperarea consolidată. Și trebuie să facem progrese într-un fel sau altul pentru a elimina obstacolele care ne împiedică să devenim un veritabil gigant global”

Totodată, Ursula von der Leyen a pledat pentru reducerea prețurilor la energie și pentru instituirea unei „preferințe europene”, descrisă drept un instrument necesar pentru întărirea bazei industriale a Uniunii.

Un punct central al intervenției a fost simplificarea birocrației, pe care companiile europene o consideră o povară majoră.

Von der Leyen a susținut că executivul european a făcut progrese semnificative în acest sens.

„într-un an am reușit să simplificăm mai mult decât într-un deceniu, este una din prioritățile noastre”

Dezbaterea care a urmat în plenul Parlamentului European a evidențiat poziții divergente. Liderul PPE, Manfred Weber, a afirmat că Uniunea Europeană are resursele necesare pentru a deveni un pol major de competitivitate globală. Pe de altă parte, lidera S&D, Iratxe García Pérez, a avertizat că performanța economică nu trebuie construită pe reducerea salariilor sau diminuarea drepturilor sociale.

În același cadru, Jordan Bardella a criticat direcția economică a Uniunii, susținând că Europa traversează o perioadă de declin industrial.