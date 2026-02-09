Uniunea Europeană ia în calcul o măsură strategică care ar putea transforma modul în care companiile de stat achiziționează produse și servicii: obligativitatea de a cumpăra doar produse fabricate în Europa.

Această inițiativă, susținută de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, are ca scop sprijinirea economiei europene și protejarea sectoarelor considerate esențiale pentru autonomie și securitate.

Conceptul de preferință europeană presupune ca firmele care beneficiază de fonduri publice să se aprovizioneze în principal cu componente și produse europene. Aceasta ar putea include industrii precum:

Automobile și vehicule electrice

Tehnologii strategice și infrastructură critică

Baterii și componente pentru energie verde

Potrivit Ursulei von der Leyen, Europa trebuie să-și apere interesele strategice și să-și întărească baza de producție internă, iar preferința europeană reprezintă „un instrument necesar” pentru atingerea acestui obiectiv.

Măsura este susținută cu tărie de Franța, care dorește să protejeze filiera națională de baterii pentru mașini electrice. În schimb, Germania și alte state se tem de creșterea costurilor pentru constructorii de automobile și producătorii industriali, ceea ce ar putea afecta competitivitatea acestora.

Stéphane Séjourné, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu acest dosar, a subliniat importanța unei preferințe europene reale în sectoarele strategice. Peste 1.000 de lideri de companii europene au semnat recent un editorial în sprijinul acestei inițiative, evidențiind rolul său în consolidarea autonomiei industriale a Uniunii.

Măsura urmează să fie discutată în cadrul summitului Uniunii Europene pentru competitivitate, care va avea loc joi în Belgia. Comisia Europeană pregătește un proiect de lege care să implementeze clauza de preferință europeană, însă prezentarea oficială a fost amânată de două ori în ultimele luni din cauza divergențelor între statele membre.

Implementarea preferinței europene ar putea avea multiple beneficii:

Creșterea producției locale și susținerea companiilor europene

Reducerea dependenței de importuri din afara UE

Consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene

Totodată, există riscul unor costuri mai mari pentru industrie, ceea ce generează discuții aprinse între statele membre.