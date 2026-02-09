Miza datelor INS pentru economia României. Radu Georgescu: Probabil acest raport este cel mai important raport statistic din ultimii ani
Săptămâna în curs este una extrem de importantă pentru economia României, deoarece urmează să fie publicate datele oficiale privind Produsul Intern Brut aferent trimestrului al patrulea din 2025. Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția, într-o analiză publicată pe Facebook, că raportul Institutului Național de Statistică (INS), programat pentru ziua de vineri, va clarifica dacă România a intrat sau nu în recesiune economică.
Potrivit acestuia, dacă PIB-ul din trimestrul al patrulea va indica o scădere, după declinul deja înregistrat în trimestrul al treilea din 2025, economia va fi oficial în recesiune.
Radu Georgescu a subliniat că raportul INS ar putea fi cel mai important document statistic din ultimii ani, cu potențial major de impact politic și economic. În opinia sa, confirmarea unei recesiuni ar face imposibil pentru Guvern să mai susțină că politicile economice adoptate au fost eficiente, credibilitatea executivului urmând să fie serios afectată.
Expertul a mai arătat că o astfel de confirmare ar amplifica temerile din piață și ar putea accentua încetinirea economică.
În sprijinul evaluării sale, Georgescu a invocat datele statistice disponibile până în prezent. El a explicat că majorările de taxe din anul precedent au dus la o creștere accentuată a inflației în semestrul al doilea din 2025, România ajungând să aibă cea mai mare rată a inflației din Europa.
Totodată, țara noastră a înregistrat, în aceeași perioadă, cea mai mare scădere a consumului din Uniunea Europeană, o evoluție comparabilă cu cea din anul 2010, când economia globală traversa o criză majoră.
Statistica poate fi însă interpretată și ajustată, consideră Georgescu
Expertul contabil a explicat că, din punct de vedere statistic, există diferențe importante între comparațiile anuale și cele trimestriale. El a precizat că pentru a evalua existența unei recesiuni se compară trimestrele consecutive, nu aceleași trimestre din ani diferiți, chiar dacă analiza anuală este relevantă pentru eliminarea efectelor de sezonalitate.
În acest context, trimestrul al patrulea este, în mod tradițional, cel mai bun din punct de vedere economic, datorită perioadelor de consum intens precum Crăciunul, Black Friday sau Revelionul.
Radu Georgescu a mai atras atenția asupra modului în care datele sunt raportate către INS, menționând că firmele transmit informații în formate greu de auditat, ceea ce poate permite ajustări statistice.
În opinia sa, există două scenarii posibile: fie INS va raporta o scădere a PIB-ului, semn că situația economică este gravă și nu mai poate fi „corectată” statistic, fie va indica o creștere, oferind Guvernului un răgaz temporar.
Radu Georgescu a concluzionat însă că datele din teren sugerează o evoluție negativă, iar rezultatele din trimestrul întâi al anului 2026 ar putea confirma această tendință.
Postarea integrală: „Statistic, un minus de 2% poți relativ ușor să-l faci pozitiv”
„Saptamana asta este foarte importanta pentru economie
Dar si pentru tine
Vom sti oficial daca Romania este in recesiune economica
Vineri, INS ( Statistica) va publica PIB-ul pe trim 4 2025
Daca PIB-ul in trim 4 a scazut, inseamna ca Romania este oficial in recesiune economica, deoarece a fost scadere economica si in trim 3 2025
Probabil acest raport este cel mai important raport statistic din ultimii ani
Acest raport poate sa demita Guvernul
Si sa bage si mai mult Romania in recesiunea economica
Ce date statistice avem pana acum
Din cauza cresterilor de taxe de anul trecut, inflatia din Romania a explodat in semestrul 2 2025
Romania are cea mai mare inflatie din Europa
De asemenea Romania a avut in semestrul 2 2025 cea mai mare scadere a consumului din UE
Ultima data cand a scazut atat de accelerat consumul in Romania, a fost in 2010
Dar in 2010 era o criza economica mondiala
Daca Romania a intrat in recesiune economica, Guvernului ii va fi imposibil sa mai spuna ca au luat masuri economice bune
Nu-i va mai crede nimeni
Si vor fi atacati din toate partile
Dar aici intervine magia statisticii economice : )
Toata lumea vede ca economia incetineste
Toti oamenii si toate firmele simt acest lucru
Inclusiv datele de la INS arata acest lucru
Statistic are relevanta sa compari cifrele din perioadele similare ale anului anterior
Deoarece intr-un an este o mare sezonalitate privind comportamentul de consum al oamenilor : Craciun, Paste, Black Friday etc
Dar pentru a vedea daca este recesiune economica se compara trimestrele consecutive
Deci nu se compara trimestrele similare din anul trecut
Trim 4 , in general este cel mai bun trimestru din punct de vedere economic : Craciun, Black Friday, Revelion , Mos Nicolae
Contabilii stiu ca firmele trimit datele la INS in documente word!
Adica intr-un format care nu are nicio legatura cu statistica
Intr-un format imposibil de auditat
De exemplu, statistic , un minus de 2% poti relativ usor sa-l faci pozitiv
Sunt 2 optiuni
1 INS spune ca PIB-ul pe trim 4 scade
Asta inseamna ori ca este groasa din punct de vedere economic si avem o scadere economica mare care nu mai poate fi acoperita statistic
Ori institutiile statului nu vor sa salveze acest Guvern
Economia va scadea si mai mult deoarece toata lumea va vorbi de recesiune
2 INS spune ca PIB-ul pe trim 4 creste
Guvernul mai primeste o fisa
Intrebarea este pana cand ?
Deoarece vor veni datele pe trim 1 2026, iar de la firul ierbii, datele pe care le vad arata rau”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, luni, 9 februarie.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.