Săptămâna în curs este una extrem de importantă pentru economia României, deoarece urmează să fie publicate datele oficiale privind Produsul Intern Brut aferent trimestrului al patrulea din 2025. Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția, într-o analiză publicată pe Facebook, că raportul Institutului Național de Statistică (INS), programat pentru ziua de vineri, va clarifica dacă România a intrat sau nu în recesiune economică.

Potrivit acestuia, dacă PIB-ul din trimestrul al patrulea va indica o scădere, după declinul deja înregistrat în trimestrul al treilea din 2025, economia va fi oficial în recesiune.

Radu Georgescu a subliniat că raportul INS ar putea fi cel mai important document statistic din ultimii ani, cu potențial major de impact politic și economic. În opinia sa, confirmarea unei recesiuni ar face imposibil pentru Guvern să mai susțină că politicile economice adoptate au fost eficiente, credibilitatea executivului urmând să fie serios afectată.

Expertul a mai arătat că o astfel de confirmare ar amplifica temerile din piață și ar putea accentua încetinirea economică.

În sprijinul evaluării sale, Georgescu a invocat datele statistice disponibile până în prezent. El a explicat că majorările de taxe din anul precedent au dus la o creștere accentuată a inflației în semestrul al doilea din 2025, România ajungând să aibă cea mai mare rată a inflației din Europa.

Totodată, țara noastră a înregistrat, în aceeași perioadă, cea mai mare scădere a consumului din Uniunea Europeană, o evoluție comparabilă cu cea din anul 2010, când economia globală traversa o criză majoră.

Expertul contabil a explicat că, din punct de vedere statistic, există diferențe importante între comparațiile anuale și cele trimestriale. El a precizat că pentru a evalua existența unei recesiuni se compară trimestrele consecutive, nu aceleași trimestre din ani diferiți, chiar dacă analiza anuală este relevantă pentru eliminarea efectelor de sezonalitate.

În acest context, trimestrul al patrulea este, în mod tradițional, cel mai bun din punct de vedere economic, datorită perioadelor de consum intens precum Crăciunul, Black Friday sau Revelionul.

Radu Georgescu a mai atras atenția asupra modului în care datele sunt raportate către INS, menționând că firmele transmit informații în formate greu de auditat, ceea ce poate permite ajustări statistice.

În opinia sa, există două scenarii posibile: fie INS va raporta o scădere a PIB-ului, semn că situația economică este gravă și nu mai poate fi „corectată” statistic, fie va indica o creștere, oferind Guvernului un răgaz temporar.

Radu Georgescu a concluzionat însă că datele din teren sugerează o evoluție negativă, iar rezultatele din trimestrul întâi al anului 2026 ar putea confirma această tendință.