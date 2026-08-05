Un document european esențial pentru orașe a fost actualizat. Ce trebuie să știe autoritățile locale

A fost publicată cea de-a treia ediție a Ghidului european pentru dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Documentul actualizat, intitulat „Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan”, este disponibil pe EU Urban Mobility Observatory și oferă autorităților publice și specialiștilor un instrument revizuit pentru planificarea mobilității urbane.

Noua versiune a ghidului urmărește să sprijine orașele în procesul de elaborare și aplicare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, printr-o abordare adaptată evoluțiilor recente din politicile europene și din domeniul transporturilor.

Documentul păstrează metodologia utilizată până în prezent, însă aduce îmbunătățiri privind claritatea informațiilor și accesibilitatea conținutului pentru utilizatori.

Publicarea celei de-a treia ediții a Orientărilor SUMP (2026) are rolul de a facilita utilizarea principiilor de mobilitate urbană durabilă de către administrațiile locale și profesioniștii implicați în acest domeniu. Ghidul se adresează celor care participă la pregătirea, coordonarea și punerea în aplicare a strategiilor de mobilitate la nivel urban.

Documentul european reprezintă o resursă destinată autorităților locale, practicienilor în mobilitate și altor factori interesați care contribuie la dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă. Acesta oferă orientări pentru organizarea proceselor de planificare și pentru integrarea obiectivelor de mobilitate în strategiile de dezvoltare ale orașelor.

Actualizarea ghidului are la bază structura și metodologia existente, fără modificarea principiilor fundamentale utilizate în elaborarea unui SUMP. Revizuirea s-a concentrat pe adaptarea conținutului la noile direcții europene și pe crearea unui instrument mai ușor de utilizat de către cei implicați în proiectele de mobilitate urbană.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, noua ediție constituie un sprijin pentru administrațiile publice și specialiștii care lucrează la dezvoltarea unor soluții de transport urban sustenabile. Ghidul poate fi utilizat ca punct de referință în etapele de pregătire și implementare ale planurilor de mobilitate.

„Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” reflectă necesitatea adaptării instrumentelor de planificare la schimbările apărute în domeniul mobilității urbane. Documentul urmărește să mențină continuitatea metodologiei SUMP, oferind în același timp o prezentare mai clară a etapelor și recomandărilor pentru utilizatori.

Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă sunt instrumente utilizate de orașe pentru organizarea transportului și pentru stabilirea unor direcții de dezvoltare pe termen lung în domeniul mobilității. Acestea implică analiza nevoilor de deplasare, stabilirea priorităților și identificarea măsurilor care pot fi aplicate la nivel local.

Noua ediție a ghidului pune accent pe ușurința de utilizare și pe corelarea cu tendințele actuale din politicile Uniunii Europene privind mobilitatea. Materialul este destinat celor care elaborează sau implementează astfel de planuri și oferă un suport metodologic actualizat pentru activitățile de planificare urbană.