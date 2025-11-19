După un an de expansiune, 2025 aduce un context mai dificil. Instabilitatea politică internă, tensiunile geopolitice și deficitul bugetar au redus numărul de proiecte publice licitate și au întârziat demararea unora deja atribuite.

„Ne așteptăm ca până la finalul anului 2025 cifra de afaceri să scadă cu până la 25% față de anul anterior”, au precizat reprezentanții. Ei au subliniat că scăderea nu reflectă lipsa de performanță, ci o realitate de piață afectată de limitarea finanțărilor și de volatilitatea generală a economiei.

Porr Construct a fost inclusă de către Revista Capital în „Top Companii de Succes”, iar cu această ocazie, board-ul a oferit un interviu în care o vorbit despre investițiile din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

PORR CONSTRUCT: Anul financiar 2024 s-a încheiat pentru PORR România cu o cifra de afaceri de 2,4 miliarde de lei și o profitabilitate netă de 186 de milioane de lei. Cifra de afaceri a fost cu peste 25% mai mare decât cea a anului anterior și cea mai mare din istoria PORR România. Creșterea s-a datorat faptului că, în perioada 2022 – 2023, numărul proiectelor publice scoase la licitație a fost foarte mare, ceea ce s-a reflectat și în numărul de proiecte care ne-au fost atribuite.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

PC: Întregul context din ultima perioadă, marcat de instabilitatea politică la nivel local, evenimentele geopolitice turbulente și deficitul bugetar ridicat, tradus prin reducerea surselor de finanțare pentru proiecte publice s-a soldat și cu repercusiuni economice reflectate în toate domeniile de activitate. În cel al construcțiilor, am remarcat și noi o scădere semnificativă a volumului de proiecte licitate pe care le considerăm de interes, dar și întârzierea din partea beneficiarilor publici a începerii unor proiecte deja atribuite. Toți factorii menționați s-au reflectat în activitatea noastră printr-o cifră de afaceri simțitor mai redusă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Până la finalul anului 2025, ne așteptăm la o scădere a cifrei de afaceri cu până la 25% față de anul precedent.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

PC: Facem investiții permanente în achiziția de echipamente de ultimă generație (de exemplu, drone și utilaje de construcție dotate cu senzori de măsurare și monitorizare), pe care intenționăm să le continuăm într-un ritm susținut, digitalizarea fiind umbrela sub care ne dezvoltăm strategia pentru viitor. În plus, investim anual în utilaje de construcții și echipamente de producție (asfalt, betoane etc) pentru a acoperi nevoile operative și strategice pe care ni le stabilim.

Continuăm, de asemenea, să investim în dezvoltarea profesională a colegilor noștri și ne asigurăm că învățăm cât mai mult unii de la ceilalți, având în vedere varietatea de proiecte pe care le executăm. În felul acesta, echipele noastre se pot adapta ușor la orice provocare cu care ne confruntăm.

Ca mențiune cu caracter general, aș preciza că investim întotdeauna atât cât este necesar pentru a ne atinge eficient obiectivele operative, obiectivele de ESG și de digitalizare care, odată stabilite, nu sunt „negociabile”, iar pentru investiții strategice (capacități de producție, spre exemplu) ne facem un business plan bine documentat, care ia în calcul și riscurile potențiale cunoscute.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

PC: Ultimul an s-a derulat pe fondul instabilității politice la nivel intern, unui context geopolitic complicat, deficitului bugetar ridicat care s-a soldat cu reducerea surselor de finanțare pentru proiecte publice și evident cu un impact economic deloc de neglijat.

De asemenea, facilitățile fiscale pentru sectorul construcțiilor au fost eliminate treptat în ultimii ani, ultima etapă având loc la începutul anului 2025. Aceasta schimbare era previzibilă, singurele elemente surpriză pentru noi fiind intrarea în vigoare a modificărilor fiscale mai repede decât ne așteptam, precum și faptul că implementarea lor a survenit într-un termen extrem de scurt de la anunțarea acestora.

Dat fiind faptul că așteptam aceste modificări, am inclus elemente de risc în bugetarea noastră care au acoperit costurile suplimentare aferente creșterii costurilor salariale. În industria construcțiilor nu există o activitate liniară și ușor predictibilă, deoarece totul depinde de proiecte și fiecare proiect e diferit.

Alte provocări au fost legate de fluctuația prețurilor la materiale și manoperă, creșterea costurilor energiei sau deficitul de forță de muncă calificată.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

PC: Ne bucură faptul că suntem recunoscuți în piață pentru predarea unor lucrări de cea mai bună calitate, adesea înaintea termenului contractual. Dincolo de încrederea în care se traduce acest lucru pentru beneficiarii și clienții noștri și de interesul pe care îl stârnesc în presă proiectele noastre, cel mai important diferențiator pentru orice companie, indiferent de industria în care activează aceasta este o cultură organizațională solidă și sănătoasă. Cultura PORR, bazată pe cinci principii fundamentale, pe care le semănăm și le creștem în rândul angajaților noștri (Seriozitate, Pasiune, Umăr lângă Umăr, Apreciere, Spirit de Pionierat), merită o evidențiere specială, indiferent că vorbim despre colegii blue sau white collars. La consolidarea acestor principii se lucrează exact așa cum facem cu orice altă lucrare importantă a noastră: zilnic, pas cu pas, păsându-ne unuia de celălalt și sprijinindu-ne reciproc, creând spațiu pentru învățare și transformând eventualele greșeli în oportunități de evoluție. Inițiativele legate de diseminarea, înțelegerea, integrarea și consolidarea acestei culturi sunt permanente, deoarece creșterea unei companii nu se poate realiza decât împreună.

Un alt diferențiator important pe care nu avem cum să îl trecem cu vederea este ponderea mare pe care o ocupă infrastructura (peste 70%) în totalul structurii portofoliului nostru și care ne consolidează postura de expert în proiecte de infrastructură complexe, de mare anvergură, cu provocări tehnice adesea unice, precum tuneluri, căi ferate, autostrăzi și proiecte de mobilitate urbană (linii de tramvai). Un alt factor diferențiator pe piața românească, unde companiile de construcții sunt de ordinul zecilor de mii, îl reprezintă experiența de peste 150 de ani a Grupului din care facem parte, prezența sa regională extrem de puternică, portofoliul impresionant și extrem de diversificat, dar și faptul că oferim soluții complete, și putem acoperi întreg lanțul de valoare de la proiectare la execuție, întreținere, etc. Modelele cu dublă sau chiar triplă componentă cresc eficiența și simplifică lucrurile, din perspectiva clienților, devenind mai atrăgătoare, în condițiile în care partenerul contractual este unul de încredere.

Preocuparea pentru evoluție și inovație este un alt diferențiator. Nu puține sunt premierele „tehnice” prin care PORR România s-a făcut remarcată pe piața românească a construcțiilor. Primul tunel de autostradă a fost construit de noi în cadrul lotului 4 al autostrăzii Sibiu Pitești prin metoda New Austrian Tunneling Method (ea însăși o premieră în România). În cadrul liniei de cale ferată București – Giurgiu, pe tronsonul Vidra – Comana, am folosit pentru prima oară în România Slab Track, sistem de cale ferată nebalastată care constituie o alternativă modernă la soluția tradițională.

Nu am putea trece cu vederea folosirea unei metodologii care în alte țări este deja un standard în proiectele de infrastructură și construcții civile – Building Information Modelling (BIM). Această tehnologie care reduce erorile din proiectare, poate anticipa conflictele pe șantier, optimizează planificarea și bugetele, creează transparență între părți și transformă colaborarea într-un proces digital, clar și verificabil este folosită deja cu succes pe proiectele PORR România. Mai mult chiar, beneficiază de recunoaștere la nivel național și internațional, anul trecut fiind premiată pe scena openBIM International Awards cu un premiu la categoria Infrastructură.

Un alt diferențiator îl reprezintă eficiența metodologiei LEAN, pe care PORR România a introdus-o pentru prima oară în proiectele sale mari în 2022, și a extins-o apoi la proiecte de dimensiune medie, precum și în modul de lucru al departamentelor suport. Noi am văzut rapid un potențial semnificativ în aplicarea metodelor de construcție LEAN, care se traduc deja în rezultate concrete: durate de construcție mai scurte, procese mai eficiente, o utilizare optimizată a resurselor, mai puține deșeuri și valoare adăugată mai mare.

De asemenea, în cadrul abordării noastre strategice, definite prin sintagma „Creștere inteligentă prin Green și LEAN”, avem un plan ambițios, pe care am început deja să îl aplicăm de câțiva ani, în vederea decarbonizării și creșterii semnificative a circularității materialelor folosite în proiectele noastre.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

PC: Poate părea ușor paradoxal pentru o companie recunoscută pentru seriozitatea și profesionalismul său, poate chiar pentru rigoarea austriacă a grupului din care facem parte, însă în procesul de recrutare, atitudinea candidatului, valorile lui, principiile după care se ghidează în viață, dacă el se regăsește sau nu în proiectele și inițiativele PORR sunt factori la fel de importante precum abilitățile tehnice, priceperea și experiența sa. De ce spunem asta? Pentru că noi dispunem de instrumentele necesare pentru ne susține angajații în dobândirea de noi competențe, în perfecționarea celor existente, în evoluția lor profesională și deprinderea de hard /soft skills.

De asemenea, oportunitățile de formare la locul de muncă, prin expunerea la situații diferite, necesitatea de a răspunde la provocări mereu noi, ritmul rapid în care se desfășoară lucrurile pe un proiect de construcții, găsirea unor exemple / mentori printre colegii din imediata apropiere – toate acestea constituie și ele certe oportunități de dezvoltare profesională și personală, prin care se pot obține performanțe ridicate, cu condiția să ajungă pe terenul potrivit.

Printre rețetele de fidelizare care și-au demonstrat eficacitatea în timp, aș menționa cultura organizațională sănătoasă și echilibrată, dar și modul în care am învățat să dezvoltăm sentimentul de apartenență în rândul angajaților noștri. Principiile PORR sunt valori comune tuturor, pe care nu doar le diseminăm către angajați, ci ne asigurăm că ele sunt trăite și prețuite, că sunt parte integrantă din viața organizației noastre. Ele reprezintă fundație pe care putem să construim împreună, să creștem în calitate de oameni, de echipă, de companie.

În ciuda istoricului impresionant și a valențelor de multinațională, noi ne percepem mai degrabă ca fiind o comunitate decât o corporație. Ne propunem să rămânem o organizație în care vocea angajatului să fie auzită și în care aprecierea și feedbackul să reprezinte o constantă, nu să se întâmple doar cu prilejul evaluărilor anuale. Nu îl ultimul rând, apropierea constantă, prin diverse inițiative interne adresate colegilor noștri, adaptate la nevoile acestora și personalizate în funcție de specificul lor (angajați TESA, respectiv muncitori), dar și promovarea interacțiunilor frecvente între tipuri de angajați diferiți din locații diferite. Spre exemplu, nevoile lor de formare fiind diferite, avem programul PORR Academy destinat angajaților TESA și PORR Campus care este dedicat colegilor noștri muncitori. Un eveniment de succes devenit deja tradiție, a cărui a cincea ediție am încheiat-o recent, este Ziua Constructorului, pe care o sărbătorim pe șantierele PORR din întreaga țară, asigurându-ne că fiecare angajat în parte primește un semn al aprecierii noastre.

Campania internă „Colegul PORRfect”, prin care lună de lună se nominalizează colegii care întruchipează cel mai bine principiile PORR, indiferent că sunt TESA sau muncitori, se bucură și ea de mare success. Revista internă a companiei, care circulă în format online, dar și tipărit (astfel încât să poată ajunge la fiecare muncitor), este un alt mod prin care ne asigurăm că rămânem aproape, că îi ținem la curent cu proiectele noastre, cu viața organizației noastre și că le facem auzită vocea, prin interviuri și testimoniale. Promovăm reușitele angajaților noștri în social media, organizăm drumeții împreună, participăm la maratoane, avem un Campionat sportiv devenit și el tradiție, întreținem permanent motivația, pasiunea, spiritul de PORRian și sentimentul de apartenență la o comunitate frumoasă, clădită în peste douăzeci de ani de existență în România. Și, nu în ultimul rând, practicăm zilnic grija față de celalălalt.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

PC: Noi le vedem în continuarea demersului de a crea o comunitate responsabilă și implicată de PORRieni. Printre cele mai dragi nouă, am menționa campania „Plantăm fapte bune”, în cadrul căreia colegii noștri au participat în ultimii doi ani la plantarea a aproximativ 30.000 de puieți de arbori în județele Ilfov, Timiș și Buzău, sau campania „Adoptă un bunic”, derulată de Crăciun, care ne-a dat încă o data măsura generozității și empatiei PORRienilor. Ca o continuare a acestei campanii, în 11 și 12 octombrie, colegii noștri vor alerga la cursele Maratonului București în sprijinul bunicilor singuri aflați în grija Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

PC: Imprevizibilitatea a început să devină o constantă în ultima perioadă, în care provocări au fost din abundență. Majorări semnificative ale prețurilor la materiale de construcții (oțel, ciment, lemn), creșterea costurilor energiei, deficit de forță de muncă calificată, presiuni fiscale și legislative, eliminarea scutirilor de taxe pentru muncitorii în construcție, predictibilitatea redusă, limitarea/incertitudinea privind disponibilitatea finanțărilor pentru proiectele locale de infrastructură – toate s-au manifestat din plin și s-au resimțit la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, inclusiv în cel am construcțiilor.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

PC: În ciuda unui parcurs care nu a fost ușor, și a destule momente critice, inclusiv în istoria sa recentă, România a dat mereu dovadă de o reziliență impresionantă și și-a continuat neabătută drumul spre un viitor mai bun. Libertate neîngrădită de mișcare, nivel de trai, deschidere, mobilitate, integrare în spațiul european, acces la facilități – toate acestea au devenit realitate, indiferent cât de departe ni s-au părut la un moment dat.

Cunoscând toate acestea, avem convingerea că România își va continua drumul spre un viitor mai bun, în ciuda incertitudinilor actuale.

Cât privește investițiile în infrastructură, acestea sunt un important motor al economiei și al redresării economice, iar sectorul construcțiilor a avut creșteri moderate în toată perioada recentă, în ciuda factorilor negativi menționați la întrebările anterioare. În plus, având în vedere poziționarea strategică din punct de vedere geopolitic, considerăm că dezvoltarea infrastructurii majore din România se află și pe lista de priorități a Uniunii Europene. Ca atare, dată fiind reziliența manifestată până acum în ciuda provocărilor, suntem încrezători că piața construcțiilor își va continua dezvoltarea în ritm susținut, iar PORR România va avea în continuare privilegiul de a contribui la această evoluție.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

PC: Ne propunem să fim cea mai bună, nu cea mai mare companie de construcții: iar cadrul perfect în care se poate construi viitorul este o companie în care strategia și cultura (sau performanța și pasiunea) fac casă bună împreună.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

PC: Dincolo de impactul emoțional anxiogen pe care îl are asupra fiecărui intre noi izbucnirea unui conflict armat atât de aproape, exemplele concrete/obiective de moduri în care acesta s-a resimțit la nivelul industriei românești a construcțiilor nu sunt deloc puține. De la întârzieri și dificultăți în aprovizionarea cu materiale de construcție importate din Ucraina la necesitatea de a identifica alte surse, creșterea costurilor materialelor de construcție, creșterea costurilor de producție și transport, creșterea costului energiei, cu presiunile aferente asupra marjelor de profit. Pentru firmele de construcții, toate acestea s-au tradus în prudență maximă în evaluarea costurilor de proiect și în a riscurilor de întârziere în livrare.

Cu atât mai mult, în cazul proiectelor mari cum sunt cele de infrastructură (unde necesarul de fier-beton să spunem, este foarte mare), și efectele întârzierilor în livrare, al dificultăților în găsirea unei surse certe de aprovizionare sau impactul financiar al unor majorări de preț sunt pe măsură. Mecanismele de ajustare a prețurilor pentru contractele cu durata mai lungă de 6 luni sunt un instrument indispensabil în acest sens, pentru a reflecta modificările neprevăzute şi semnificative ale costurilor.