Zilele de 8 și 9 noiembrie 2025 au marcat un moment de referință în cooperarea academică dintre România și Egipt. Primul Colocviu Egiptean-Român de Arheologie și Istorie Antică, desfășurat la Alexandria, o colaborare între Societatea Arheologică din Alexandria și Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, sub egida Ambasadei României în Egipt, a devenit mai mult decât un eveniment academic: a reprezentat consolidarea unei punți culturale între două spații istorice profund marcate de civilizațiile antice.

Cooperarea s-a concretizat odată cu semnarea unui memorandum oficial între Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, reprezentată de domnul prof.dr. Lucrețiu Bîrliba, decanul facultății, și Societatea Arheologică din Alexandria, reprezentată de doamna prof. emerita Mona Haggag, președinte al societății.

Această inițiativă a deschis un nou capitol în dialogul istoric româno-egiptean, subliniind angajamentul comun de a promova cercetarea interdisciplinară, schimburile academice și proiectele bilaterale.

Echipa alcătuită din lect.univ.dr. Andrei Asăndulesei (Centrul Arheoinvest), prof.univ.dr. Lucrețiu-Mihăilescu Bîrliba, conf.univ.dr. Roxana-Gabriela Curcă, CS II dr. Marius Alexianu (Facultatea de Istorie), CS dr. Casandra-Mihaela Brașoveanu (Arheoinvest) și CS dr. Radu Alexandru Brunchi (Arheoinvest) a prezentat cele mai recente cercetări realizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Delegația UAIC, formată din profesori universitari, specialiști în arheologie, istorie antică și cercetare interdisciplinară, a prezentat lucrări care demonstrează potențialul noilor tehnologii în descifrarea trecutului.

Prin intervențiile membrilor Centrului Arheoinvest – de la metode inovatoare de analiză, până la reconstrucția contextelor arheologice – comunitatea științifică egipteană a putut descoperi perspective noi asupra felului în care arheologia românească se modernizează și se conectează cu direcțiile internaționale de cercetare.

În același timp, profesorii și cercetătorii români au avut ocazia să exploreze un spațiu emblematic pentru patrimoniul universal: Alexandria, oraș al cărui nume rămâne sinonim cu Biblioteca antică, cu diversitatea culturală și cu dialogul dintre civilizații.

Discuțiile trilaterale purtate la actuala Bibliotecă din Alexandria au deschis drumul către un viitor proiect major, cu relevanță internațională.

Un moment esențial al vizitei a fost dialogul cu doamna ambasador Olivia Toderean, care a reafirmat sprijinul diplomatic pentru inițiativele academice românești în Egipt.

Implicarea Ambasadei României la Cairo a contribuit la consolidarea cooperării și la identificarea unor direcții concrete de dezvoltare pentru anii ce urmează, incluzând proiecte internaționale prevăzute pentru 2026.

Recunoștință specială a fost exprimată doamnei doctor Daniela Orzață, alături de profesoarele Mona Haggag și Fathia Gaber, pentru efortul depus în organizarea acestui prim colocviu și pentru rolul lor în apropierea comunităților academice.

Relația dintre România și Egipt are un fundament solid, construit nu doar pe schimburi diplomatice, ci și pe legături culturale profunde. Cele două spații au împărtășit, de-a lungul secolelor, preocupări comune pentru conservarea patrimoniului, studiul civilizațiilor antice și dezvoltarea unui dialog intercultural deschis.

Acest colocviu vine să confirme că istoria și patrimoniul nu aparțin trecutului, ci reprezintă resurse vii care pot transforma prezentul. Apropierea dintre cele două comunități academice demonstrează că diplomația culturală nu se construiește prin documente, ci prin oameni: cercetători, profesori, vizionari care cred în schimbul de idei ca motor al progresului.

Colaborarea româno-egipteană în domeniul arheologiei deschide astfel un traseu de durată, promițând proiecte comune, noi prietenii și îmbogățirea reciprocă a celor două culturi.

Profesor, cercetător și promotor al istoriei și culturii elene antice și moderne, Daniela Orzață (n. 1979, Constanța) reprezintă una dintre cele mai importante voci românești din Alexandria, Egipt.

Absolventă a Facultății de Litere (specializarea Latină–Greacă veche) și a Masterului în Studii Egeo-Mediteraneene la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și-a desăvârșit parcursul academic printr-un doctorat în istorie obținut în 2021 la aceeași universitate, publicând în anul 2023 volumul cu titlul „Ecumenismul bibliofil al dinastiei Lagizilor”, lucrare care tratează despre biblioteca antică din Alexandria și regii Lagizi, care au condus Egiptul în perioada elenistică.

Cu experiență internațională dobândită la universitățile „Aristotel” din Salonic și „Kapodistria” din Atena, aceasta s-a stabilit în Egipt începând din 2007, unde predă limba greacă modernă și greacă veche la Fundația Culturală Elenă din Alexandria și este membră activă a Asociației Arheologice din Alexandria.

Prezența sa în cadrul Primului Colocviu Egipto-Român de Arheologie și Istorie Antică nu este întâmplătoare: ea este rezultatul unui drum profesional construit la intersecția culturilor și disciplinelor, dar și a unei relații personale profunde cu spațiul mediteranean și egiptean.

Cu această ocazie, am dorit să punem câteva întrebări prof.univ.dr. Daniela Orzață, care este și unul din organizatorii acestui colocviu.

Parcursul dumneavoastră – de la studiile clasice la Iași, la experiențele academice din Grecia și până la activitatea de aproape două decenii în Alexandria – vă leagă în mod unic de Egipt și de lumea mediteraneană. Care este legătura dumneavoastră directă cu acest colocviu și cum ați ajuns să vă implicați în organizarea lui? În ce fel v-a modelat experiența personală dorința de a crea o punte academică între România și Egipt?

„Această colaborare între cele două instituții de prestigiu a luat ființă din dorința mea de a aduce în Alexandria profesori și foști colegi de la Facultatea de Istorie a Universității „Al.I.Cuza”, unde am studiat sub îndrumarea unor dascăli desăvârșiți, care mi-au insuflat pasiunea pentru istoria antică și studiile clasice. Alexandria, după cum bine știți, a fost timp de secole centrul cultural al lumii locuite și pentru noi – istorici, clasiciști, arheologi – este un vis sa putem vizita vestigiile metropolei antice. Aici am cunoscut, de asemenea, profesori minunați, cu pasiune pentru cercetare in domeniul istoriei și al arheologiei, cărora m-am gândit să le propun un parteneriat cu Facultatea de Istorie. Trebuie să menționez că ambele părți au fost de la bun început foarte interesate și dornice să pună bazele unei astfel de colaborări și aici trebuie neapărat să amintesc numele domnului prof.dr. Lucrețiu Bîrliba, decanul Facultații de Istorie al Univestității „Al.I.Cuza” și pe cel al doamnei prof. emerita Mona Haggag, președinta Societății Arheologice, cărora le sunt recunoscătoare și le mulțumesc. Pentru a demara această frumoasă colaborare, ne-am gândit să organizăm un colocviu de două zile, pe parcursul căruia profesori și arheologi afiliați celor două instituții să își prezinte cele mai recente contribuții, prilej de interacțiune pentru cele două părți implicate. Odată ajunși în Alexandria, cum era și firesc, profesorii români au avut prilejul să viziteze cele mai importante obiective ale orașului, numeroase și semnificative, mărturii ale faimei acestei metropole — centru cultural al lumii antice și punct de referință cultural și academic și în perioada modernă. Experiența a fost una deosebită și de neuitat pentru noi toți”, a declarat doamna prof.univ.dr. Daniela Orzață pentru Capital.

Cum vedeți evoluția colaborării academice dintre România și Egipt după acest prim colocviu și care credeți că este potențialul pe termen lung al acestei legături?

„Evenimentul a decurs foarte bine, oaspeții români s-au simțit minunat in Alexandria, s-au legat prietenii și, drept urmare, ne gândim deja la organizarea evenimentelor viitoare și la extinderea colaborărilor pe mai multe planuri”, a mai spus prof.univ.dr. Daniela Orzață.

Care au fost cele mai mari provocări în organizarea acestui eveniment internațional și ce elemente considerați că au contribuit decisiv la succesul lui?

„Cea mai mare provocare a fost gestionarea timpului, deoarece a trebuit să organizăm totul în doar două-trei luni. Cheia succesului a fost atât dorința mea de a crea această punte de legătură între cele două instituții, cât și implicarea tuturor participanților, care au făcut tot posibilul să înlesnească acest proces. Doresc să adresez mulțumiri E.S. doamnei Olivia Toderean, Ambasadorul României la Cairo, care ne-a sprijinit pe tot parcursul acestui proiect și ne-a făcut marea onoare de a fi alături de noi la deschiderea Colocviului. Mai mult, după încheierea Colocviului, am fost primiți cu deosebită căldură pentru discuții la sediul Ambasadei României la Cairo. Sprijinul Excelenței Sale ne onorează și a contribuit în mod semnificativ la succesul acestei acțiuni”.

Ce oportunități noi deschide memorandumul de cooperare pentru studenții și tinerii cercetători din cele două țări?

„Oportunitățile sunt multiple, se pot acorda burse de studiu, stagii de schimb de experiență. Intenționăm să organizăm și alte colocvii la care să participe studenți și profesori din ambele țări și, eventual, să se si publice volume, în care să fie incluse contribuțiile acestora”, a încheiat prof.univ.dr. Daniela Orzață, interviul pentru Capital.