La nivel comercial, Philip Morris a continuat investițiile în retail și în diversificarea ofertei. Strategia „multicategory” include patru tipuri de produse fără fum, de la dispozitive de încălzire a tutunului până la pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Compania a investit și în reconfigurarea canalului de retail IQOS, în crearea unei echipe naționale B2C și în extinderea prezenței în comerț. „Scopul este simplu: să sprijinim fumătorii adulți să ia decizii informate și să le oferim o experiență diferențiatoare”, a punctat directorul general.

Compania Philip Morris România a fost inclusă în „Top 300 Companii de Succes” organizat de Revista Capital, iar Carmina Fusté, director general al companiei, a oferit un interviu în care a venit cu mai multe detalii despre strategia de business din ultimii ani și despre planurile de viitor.

C: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

CF: În România, Philip Morris International își desfășoară activitatea prin două entități: Philip Morris Trading SRL, divizia comercială, și Philip Morris România SRL, divizia de producție. Cifra de afaceri netă însumată a celor două companii în 2024 a fost de 3,3 miliarde RON.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

CF: Philip Morris International este o companie listată la bursa de la New York, regulile de raportare financiară nu ne permit să facem previziuni pentru anul în curs.

Suntem o companie puternică, care trece printr-un proces de transformare din temelii, pentru a construi un viitor fără fum și pentru a înlocui complet țigările cu alternative fără fum. În acest scop, ne concentrăm resursele pe dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea responsabilă a produselor fără fum. Ne-am propus, la nivel global, ca până în 2030 mai mult de două treimi din profiturile brute anuale să provină din categoria de produse fără fum.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an?

CF: Și în ultimul an, am continuat investițiile în transformarea fabricii Philip Morris România din Otopeni într-un centru de excelență pentru producerea consumabilelor destinate alternativelor noastre inovatoare. Această transformare este rezultatul unui program investițional consecvent: din 2017 până în prezent, investițiile dedicate fabricii din Otopeni depășesc 730 de milioane de dolari, iar în cei 32 de ani de prezență în România am investit peste 1 miliard de dolari.

Investițiile se traduc în noi linii de producție, modernizarea și digitalizarea echipamentelor, automatizare avansată și sisteme de control al calității la standarde mondiale. Dar și în pregătirea oamenilor care lucrează aici și pe lanțul valoric conectat acestei unități de producții. Astăzi, fabrica din Otopeni este a doua fabrică din Europa, după cea din Bologna, în ceea ce privește producția consumabilelor pentru dispozitivele care încălzesc tutunul din portofoliul Philip Morris International, iar 92% din producție este destinată exportului către 54 de piețe de pe cinci continente.

De asemenea, am investit semnificativ în dezvoltarea operațiunilor comerciale pentru a susține strategia „multicategory”, care include patru categorii de produse fără fum – de la dispozitive care încălzesc tutunul la pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Investițiile au vizat creșterea vizibilității și disponibilității portofoliului în punctele de vânzare, modernizarea canalului de retail IQOS, cu un „look and feel” nou, pentru a oferi o experiență premium și interacțiune relevantă cu brandul, extinderea activităților în retailul tradițional și modern, precum și crearea unei echipe naționale B2C, dedicată interacțiunii directe cu consumatorii în magazine. Motivul pentru care am făcut aceste investiții este unul simplu: pentru a sprijini fumătorii adulți să ia decizii informate privind alternativele fără fum și pentru a le oferi servicii personalizate și o experiență diferențiatoare. Aceste inițiative reflectă angajamentul companiei de a fi mai aproape de consumatori și de a accelera tranziția către un viitor fără fum.

Și sustenabilitatea este o direcție importantă a strategiei noastre de investiții, în linie cu strategia globală. În ultimul an, au fost instalate pe fabrica din Otopeni peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o putere de 3,4 MWh, în cadrul programului Zero Carbon Tech. Aceste panouri alimentează un cazan electric pentru abur tehnologic, cel mai mare de acest tip din România. Am investit și în programul Drive 4 Zero, care promovează o mentalitate „zero pierderi” și implică angajații în identificarea unor soluții mai eficiente. Toate aceste măsuri au făcut ca fabrica Philip Morris România să facă parte dintr-un grup de 21 de fabrici care au atins neutralitatea emisiilor de carbon în operațiunile directe în 2024.

C: Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

CF: Planurile pentru următorii ani rămân clare: vom continua să consolidăm capacitățile de producție pentru consumabilele destinate produselor fără fum, să investim în extinderea universului comercial și în serviciile adresate consumatorilor, dar și în colegii mei. Toate aceste investiții susțin obiectivul strategic al companiei de a accelera tranziția către un viitor fără fum și de a înlocui complet țigările cu alternative mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului. Iar România va juca un rol central în această tranziție — ca platformă industrială competitivă, furnizor important pentru piețele internaționale și reper în materie de sustenabilitate.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

CF: Philip Morris International se diferențiază prin viziunea și curajul de a transforma fundamental o industrie tradițională. Ne-am asumat rolul de catalizator al schimbării, cu obiectivul clar de a construi un viitor fără fum. Această ambiție este susținută de investiții masive în inovație și știință: peste 14 miliarde de dolari la nivel global, cu începere din 2008, pentru cercetarea, fundamentarea științifică și dezvoltarea produselor fără fum.

Vreau să mă refer și la impactul economic real: în Uniunea Europeană, între 2019 și 2023, PMI a generat o amprentă economică totală estimată la 290 de miliarde de euro, a susținut peste 1 milion de locuri de muncă, a investit 19,6 miliarde de euro în peste 45.000 de furnizori locali și a alocat peste 2,3 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare. În România, am investit peste 1 miliard de dolari în peste 30 de ani, dintre care 730 de milioane de dolari în ultimii opt ani pentru transformarea fabricii din Otopeni într-un hub global pentru produse fără fum. Această investiție susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse și contribuie cu 0,63% la PIB-ul național și 1,6% din veniturile fiscale ale statului. În plus, 92% din producția fabricii este destinată exportului către 54 de piețe, ceea ce consolidează rolul României ca platformă industrială competitivă.

Un alt diferențiator major este portofoliul nostru diversificat de alternative inovatoare cu peste 41 de milioane de utilizatori adulți la nivel global. Acest portofoliu include dispozitive ce încălzesc tutunul, precum IQOS – lider global în segmentul său, și pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Aceste alternative sunt fundamentate pe cercetare riguroasă, cu peste 1.500 de oameni de știință implicați în centrele noastre de cercetare și dezvoltare din Elveția și Singapore.

Produsele noastre fără fum sunt dezvoltate exclusiv pentru fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze. Poziția noastră este foarte fermă: persoanele care nu au folosit niciodată produse din tutun sau nicotină — în special minorii — nu ar trebui să se înceapă să fumeze, iar comunicarea este concepută astfel încât să evităm ca produsele noastre să atragă tineri. De asemenea, aplicăm măsuri stricte pentru a preveni interesul și accesul minorilor. Abordarea noastră este ghidată de politici interne solide și standarde de marketing, inclusiv practicile noastre de conversie responsabilă (Good Conversion Practices), care depășesc adesea cerințele legale locale. Însă, un lucru mai trebuie precizat: este esențial ca guvernele să monitorizeze activ utilizarea produselor cu nicotină în rândul tinerilor și să intervină prompt atunci când apar probleme.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

CF: Suntem o companie în plină transformare, iar acest lucru se reflectă și în modul în care selectăm și fidelizăm angajații. Nu mai suntem compania de acum 20 de ani, iar profilul colegilor noștri s-a schimbat odată cu misiunea noastră ambițioasă de a construi un viitor fără fum. Căutăm oameni dinamici, adaptabili, curioși, care nu doar să aibă competențele necesare, ci și deschiderea de a învăța și de a contribui la o schimbare majoră în industrie.

Deși reputația companiei atrage candidați, ceea ce îi determină să rămână este faptul că aici găsesc oportunități reale de carieră, nu doar un loc de muncă. La Philip Morris România, oferim un mediu în care fiecare voce contează, încurajăm inițiativa și creativitatea, libertatea de opinie și oferim un cadru în care colegii mei pot să-și descopere pasiunile și să-și construiască o carieră pe termen lung. Punem accent pe dezvoltarea profesională și personală. Avem programe de mobilitate internă care le permit angajaților să exploreze diferite arii de business, programe de mentorat, acces la tehnologii de ultimă generație și condiții de lucru moderne.

Beneficiile competitive, pachetele salariale atractive, programele de învățare continuă și cultura organizațională sunt elemente-cheie ale strategiei noastre de retenție a angajaților. Suntem mândri că am obținut certificarea Angajator de Top pentru al unsprezecelea an consecutiv, o recunoaștere a standardelor ridicate în ceea ce privește experiența angajaților.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

CF: Pentru noi, sustenabilitatea nu este doar o responsabilitate, ci o oportunitate de a crea valoare pe termen lung. În ultimul an, am derulat programe care acoperă toate dimensiunile ESG: protejarea mediului, conservarea resurselor, preluarea dispozitivelor și a consumabilelor destinate acestora pentru a reduce deșeurile post-consum, conștientizarea consumatorilor în ceea ce privește reciclarea dispozitivelor, implicarea în comunitate, dar și crearea unui mediu de lucru în care să ne respectăm unii pe alții, să avem şanse şi oportunităţi egale şi să ne sprijim reciproc.

În ceea ce privește protejarea mediului și conservarea resurselor, am extins programele de colectare și reciclare a dispozitivelor și consumabilelor, iar colegii mei colectează selectiv deşeurile, încearcă să reducă consumul de apă şi de electricitate și se implică în acțiuni de voluntariat. Peste 20 de tone de deșeuri au fost colectate din arii naturale și peste 70.000 de puieți au fost plantați prin programele de voluntariat desfășurate de companie.

În plus, derulăm programul Sustainable Fleet, prin care, până la finalul lui 2025, 97% dintre vehicule vor fi hibride sau electrice. Am ajuns și la deșeurile generate în procesul de producție: niciun deșeu rezultat din producție nu ajunge la groapa de gunoi. 77% dintre deșeuri sunt reciclate, iar 23% valorificate energetic. Și, foarte important, avem două stații de epurare a apei, construite și operate la cele mai ridicate standarde și care asigură utilizarea si tratarea sustenabilă a apei. În 2020, fabrica Philip Morris România a primit standardul internațional Alliance for Water Stewardship, iar recertificarea este realizată anual.

Philip Morris România este activ implicată în comunitățile în care își desfășoară activitatea și sprijină organizații non-guvernamentale și autorități locale prin proiecte cu impact real. Investim în patru direcții majore: antreprenoriat, social, cultural și combaterea traficului ilicit. Proiectele noastre includ susținerea inovației, programe dedicate seniorilor, promovarea culturii, încurajarea antreprenoriatului feminin, protejarea animalelor și dezvoltarea unei agriculturi sustenabile. Prin aceste inițiative, ne propunem să contribuim la o societate mai echitabilă, mai responsabilă și mai rezilientă.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

CF: Un mediu economic echitabil, corect și stabil, care să sprijine toți actorii economici în crearea de valoare adăugată – de un astfel de mediu economic are nevoie România. În ultimii ani, am văzut progrese importante în performanța economică și convergența cu Uniunea Europeană, dar provocările rămân: disparități regionale, deficit de forță de muncă calificată, conectivitate redusă și presiuni asupra deficitului bugetar și de cont curent.

Toate acestea arată că avem nevoie de reforme structurale pentru a asigura stabilitatea pe termen lung. Mai avem nevoie și de competitivitate și de investiții în reindustrializarea Europei și a României. Nu putem vorbi despre competitivitate fără a sprijini inovația. În timp ce unele industrii beneficiază de subvenții și politici fiscale favorabile, altele sunt constrânse de reglementări din ce în ce mai stricte. Acest dezechilibru creează un mediu investițional imprevizibil și afectează capacitatea Europei de a concura global. Experiența noastră la PMI arată că predictibilitatea fiscală și proporționalitatea reglementărilor sunt esențiale pentru inovație și scalare. România poate deveni un catalizator al reindustrializării europene dacă își menține stabilitatea fiscală, reduce birocrația și creează un ecosistem integrat de inovație.

Dacă vrem o reindustrializare reală, trebuie să să construim un teren de joc echitabil pentru toți investitorii care respectă regulile, inovează și contribuie la dezvoltarea economică.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

CF: Pe termen scurt, mă aștept la un proces de reformă și recalibrare. Deficitul bugetar a crescut, iar direcția anului viitor va depinde de reforme structurale, creșterea eficienței colectării taxelor și valorificarea fondurilor europene. În acest cadru, România poate converti volatilitatea într-un avantaj competitiv dacă oferă predictibilitate fiscală, disciplină bugetară și un cadru coerent pro-investiții.

Noi rămânem un partener de încredere și pe termen lung al economiei românești – cu o prezență de 30 de ani și peste 1 miliard USD investiți până acum – și ne menținem angajamentul de a accelera tranziția către o Românie fără fum prin inovație și știință. În ultimii ani, am construit o bază industrială și comercială solidă aici. Vorbim despre investiții de 730 milioane de dolari din 2017 până în prezent pentru a transforma fabrica Philip Morris România din Otopeni într-un hub de producție pentru consumabilele pentru produse fără fum, de peste 1.500 de angajați și aproximativ 9.000 de locuri de muncă create în mod direct, indirect și indus.

Vorbim de o contribuție majoră la exporturile României: 92% din producția fabricii merge la export, iar valoarea exporturilor a ajuns la aproape 1 miliard de euro în 2024. Și contribuție economică este semnificativă: impact total (inclusiv taxe indirecte) de aproximativ 10 miliarde de lei în 2023, echivalent cu aproximativ 0,63% din PIB. Numai în 2023, accizele și TVA-ul colectate de stat și asociate vânzărilor noastre au fost de aproximativ 3,9 miliarde de lei.

Privind înainte, planul nostru în România are trei direcții: continuăm investițiile în capacități și export, pentru a consolida rolul fabricii din Otopeni ca hub regional pentru produse fără fum, dezvoltăm capabilitățile comerciale și de servicii, aliniate strategiei „multicategory”, pentru a susține consumatorii adulți cu informații corecte și alternative mai puțin dăunătoare la continuarea fumatului, investim în oameni și competențe – productivitatea noastră locală a fost, în medie, de 3,2 ori peste media economiei în 2021–2023, iar programele de formare au crescut semnificativ.

Mesajul esențial este simplu: dacă România consolidează predictibilitatea și pune accent pe reforme și inovare, companii ca a noastră pot scala mai rapid și pot crește contribuția la PIB, exporturi și venituri fiscale. Noi suntem pregătiți să facem partea noastră.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

CF: Ne bazăm pe știință pentru a oferi alternative fără fum, mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului, și pentru a transforma România într-un lider al reindustrializării sustenabile.