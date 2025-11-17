Studiul EY Work Reimagined 2025, realizat pe un eșantion de 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări, arată că inteligența artificială este folosită în mod curent în companii, însă mai ales pentru activități simple.

Conform raportului, 88% dintre angajați folosesc IA, predominant pentru căutarea rapidă a informațiilor (56%) sau sintetizarea documentelor (34%). Doar 5% aplică instrumentele într-un mod avansat, care ar putea transforma modul în care își desfășoară activitatea.

Deși adoptarea este largă, studiul arată că firmele pierd o parte considerabilă din productivitatea pe care inteligența artificială ar putea să o genereze. Motivele principale țin de lipsa unei infrastructuri solide de resurse umane și de absența unei strategii clare de integrare a tehnologiei.

Raportul evidențiază și reticențe legate de folosirea intensivă a inteligenței artificiale. 37% dintre angajați se tem că o dependență excesivă de IA le-ar putea eroda competențele profesionale, în timp ce 64% afirmă că volumul de muncă a crescut în ultimul an.

În pofida presiunilor crescute, doar 12% spun că primesc suficientă instruire pentru a valorifica tehnologia. O consecință semnificativă este că 37% dintre angajați aleg să utilizeze propriile soluții de IA, fără suportul sau coordonarea angajatorului.

Studiul arată o discrepanță puternică între companiile care reușesc să îmbine tehnologia cu o resursă umană bine pregătită și cele care investesc doar în instrumente, nu și în personal.

Organizațiile care se disting printr-o cultură sănătoasă, sisteme eficiente de instruire și politici corecte de recompensare obțin creșteri de productivitate semnificative. Totuși, doar 28% dintre companii spun că se află pe drumul către un „avantaj al resursei umane”, așa cum este definit în studiu.

Claudia Sofianu, Partener, People Advisory Services leader, EY România, subliniază importanța pregătirii HR pentru adoptarea tehnologiei:

„Succesul adoptării inteligenței artificiale în organizații nu depinde doar de tehnologie, ci mai ales de modul în care resursele umane sunt pregătire să o integreze și să o valorifice. (…) o strategie de resurse umane solidă nu mai este doar un deziderat, ci devine elementul de bază care conduce inteligența artificială de la un potențial de productivitate la o realitate cu beneficii sustenabile”.

Potrivit raportului, indicatorii de sănătate a resursei umane au crescut de la 55 la 65 (pe o scală de 0 la 100), pe fondul îmbunătățirii percepțiilor privind remunerația și dezvoltarea profesională. Intenția de a demisiona a scăzut la 29%, cel mai mic nivel din ultimii patru ani.

Liderii de echipe joacă un rol crucial: comportamentele lor contribuie în proporție de 44% la sănătatea culturii organizaționale. În companiile care adoptă deja IA, 75% dintre angajați simt că există o viziune clară din partea managementului, însă în organizațiile aflate la început de drum, 62% nu percep această aliniere.

Raportul relevă că angajații care beneficiază de peste 81 de ore de instruire anuală în domeniul IA câștigă, în medie, 14 ore de productivitate pe săptămână, aproape dublu față de media generală (8 ore).

Pe de altă parte, acești angajați au o probabilitate cu 55% mai mare să părăsească organizația, deoarece competențele lor sunt tot mai căutate pe piață.

Pentru a-și păstra talentele, companiile trebuie să ofere pachete competitive, care includ flexibilitate, acces la tehnologie și oportunități reale de dezvoltare a carierei.

Ce spun experții EY

Claudia Sofianu subliniază că tehnologia și oamenii trebuie să evolueze împreună: