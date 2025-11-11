În România, Lukoil continuă să dețină rafinăria Petrotel și rețeaua de aproximativ 320 de benzinării, după ce traderul Gunvor a retras oferta de cumpărare. Decizia a venit în urma refuzului Trezoreriei SUA de a acorda o licență pentru finalizarea tranzacției. Surse din piață citate de profit.ro susțin că Lukoil a respins ideea vânzării separate a celor două afaceri — cea de rafinare, prin compania Petrotel-Lukoil SA, și cea de distribuție, prin Lukoil România SRL.

Interesul potențial al cumpărătorilor se concentrează pe rețeaua de distribuție, însă rafinăria din Ploiești ridică dificultăți tehnice și financiare. Instalațiile acesteia sunt configurate pentru țițeiul rusesc Ural, bogat în sulf, și nu pot fi adaptate rapid pentru procesarea altor tipuri de petrol, precum cel azer sau kazah. Surse din industrie au declarat că investițiile necesare ar fi atât de mari încât „ar fi mai ieftin să se construiască o rafinărie nouă”.

Arianna Podesta a confirmat că Lukoil nu se află sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene. Prin urmare, activele deținute de companie în statele membre nu sunt înghețate și pot fi transferate, însă tranzacțiile trebuie să respecte reglementările europene privind schimburile financiare cu entități ruse. Acestea includ, de exemplu, interdicții privind unele plăți directe în euro între Rusia și Uniunea Europeană.

Experții consultați de publicația rusă Kommersant consideră că procesul de vânzare ar putea fi întârziat semnificativ. Dmitri Kasatkin, partener la Kasatkin Consulting, a declarat că activele Lukoil din Europa sunt privite tot mai mult ca „monedă de schimb”, asemănătoare activelor rusești înghețate în statele occidentale. În opinia sa, blocajele birocratice și lipsa aprobărilor din partea autorităților americane și europene pot duce la dificultăți în operarea activelor.

Maxim Șapoșnikov, un alt analist citat de aceeași sursă, a spus că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al SUA ar putea prelungi termenul pentru încheierea tranzacțiilor cu Lukoil, ceea ce ar putea permite reluarea negocierilor cu Gunvor, dar la un preț mai scăzut.

Kirill Bakhtin, expert în piața de capital rusă, a menționat că, în condițiile actuale, compania nu mai are urgența de a vinde și că este improbabil ca o tranzacție majoră să poată fi finalizată până la 21 noiembrie. El a făcut o paralelă cu situația din Italia, unde rafinăria Lukoil din Sicilia a fost vândută în 2023 după luni de incertitudini și discuții privind o posibilă naționalizare.

Analiștii ruși avertizează că scenariul din Bulgaria sau România ar putea semăna cu cel al rafinăriei siciliene, în cazul în care autoritățile locale ar decide impunerea unei administrări speciale sau chiar o naționalizare. Dmitri Kasatkin a spus că un astfel de precedent ar putea afecta imaginea investițională a Uniunii Europene, însă consideră mai probabilă o amânare a procesului de vânzare și introducerea unei conduceri temporare.

România și Bulgaria încearcă să evite închiderea rafinăriilor deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile americane împotriva companiei-mamă să intre în vigoare la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit informațiilor citate de Politico, autoritățile de la București analizează posibilitatea de a solicita o derogare temporară pentru a prelungi termenul de aplicare a sancțiunilor.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instituția pe care o conduce, precum și Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe, nu au primit până acum nicio notificare oficială privind o eventuală vânzare a activelor Lukoil din România. La rândul său, Ministerul Energiei a transmis că urmărește situația și așteaptă poziția Uniunii Europene înainte de a lua o decizie.