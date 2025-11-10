Guvernul Republicii Moldova se află în plin proces de negociere cu compania rusă Lukoil pentru preluarea infrastructurii care asigură aprovizionarea cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), în condițiile în care, după data de 21 noiembrie, compania nu va mai putea furniza combustibil.

Măsura are scopul de a preveni perturbarea activității aeroportuare și de a garanta continuitatea alimentării aeronavelor, în contextul restricțiilor impuse la nivel european asupra companiilor rusești din sectorul energetic.

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a precizat că Guvernul, prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău, a transmis deja o propunere oficială de achiziționare a infrastructurii de alimentare cu kerosen deținută de Lukoil. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău poartă în prezent discuții directe cu reprezentanții companiei ruse pentru a se asigura că livrările de resurse petroliere nu vor fi afectate în perioada de tranziție.

Junghietu a explicat că asigurarea stabilității infrastructurii de combustibil a sectorului aeronautic implică o coordonare interinstituțională amplă și continuă, subliniind că a fost constituit un grup de lucru special care analizează toate riscurile și opțiunile posibile. Obiectivul acestuia este menținerea funcționalității infrastructurii aeroportuare și evitarea oricărei întreruperi în aprovizionarea cu kerosen.

Oficialul a mai precizat că există mai multe scenarii de lucru, însă discuțiile se desfășoară confidențial pentru a proteja interesele statului. Ministerul Energiei își propune, potrivit acestuia, să obțină cel mai avantajos rezultat posibil pentru Republica Moldova, iar companiei Lukoil i-au fost deja oferite mai multe opțiuni pentru a soluționa situația în regim de urgență.

În același timp, ministrul a dat asigurări că autoritățile moldovene au întreprins deja pașii necesari pentru a pregăti preluarea infrastructurii, iar responsabilitatea finală de implementare rapidă a acțiunilor revine companiei ruse.

„Interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul Republica Moldova în negocierile cu compania Lukoil, căreia îi oferim mai multe variante de rezolvare a situației. Autoritățile au realizat o serie de acțiuni pentru a prelua infrastructura de la SRL Lukoil – Moldova, iar acum responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim urgent”, a explicat Dorin Junghietu.

Dorin Junghietu a mai subliniat că piața de combustibili din Republica Moldova este diversificată și capabilă să acopere cererea internă, chiar și în lipsa Lukoil. Oficialul a precizat că instituțiile publice și alți clienți care achiziționau combustibil de la compania rusă vor fi redirecționați către alți furnizori după 21 noiembrie.

„În legătură cu asigurarea cu combustibil a instituțiilor, precum și a cetățenilor, accentuăm că în Republica Moldova este o piață diversă, cu mai multe companii care pot asigura cererea consumatorilor. În ce privește instituțiile publice, care au achiziționat combustibil conform criteriului „cel mai mic preț”, acestea se vor orienta către alt furnizor, având în vedere că Lukoil se va afla în incapacitate de furnizare după 21 noiembrie 2025”, spune ministrul Energiei de la Chișinău.

Pentru a garanta securitatea energetică, Guvernul de la Chișinău poartă discuții cu state partenere din regiune, în special cu România și Bulgaria, precum și cu operatori energetici precum Rompetrol. Scopul acestor negocieri este asigurarea unui flux stabil de benzină, motorină și kerosen, inclusiv pentru aeronavele care operează pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Totodată, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a respins oferta Lukoil de a-și înstrăina activele către o altă companie privată, considerând că o asemenea tranzacție ar putea ridica riscuri la adresa securității naționale. Autoritățile au decis, astfel, să mențină controlul asupra infrastructurii strategice din domeniul energiei și transportului aerian.

Oficialii moldoveni susțin că preluarea infrastructurii de alimentare cu combustibil de la Lukoil ar putea deveni un pas semnificativ către independența energetică a țării, reducând dependența de furnizorii din Federația Rusă.

În plus, guvernul analizează posibilitatea ca administrarea infrastructurii să fie atribuită unei entități de stat sau unui operator regional dintr-o țară membră a Uniunii Europene, pentru a garanta transparența și conformitatea cu regulile europene privind securitatea energetică.

În timp ce autoritățile de la Chișinău avansează cu negocierile pentru preluarea infrastructurii Lukoil, România se confruntă la rândul său cu o situație complexă legată de rafinăria Petrotel Ploiești, operată de aceeași companie rusă. Deși nu deține o cotă dominantă pe piața românească, rafinăria asigură circa 20% din producția națională de combustibil, iar aplicarea sancțiunilor europene ar putea genera perturbări semnificative.

Potrivit unor surse citate de Politico.eu, autoritățile române analizează în prezent posibilitatea de a solicita o amânare a aplicării sancțiunilor impuse Lukoil, pentru a evita oprirea totală a producției și pentru a identifica o soluție sustenabilă pe termen lung. În același timp, naționalizarea rafinăriei este considerată o „ultimă opțiune”, având în vedere costurile ridicate și complexitatea procesului.

Situația a devenit și mai complicată după ce compania elvețiană Gunvor Group, care intenționase să cumpere activele internaționale ale Lukoil, și-a retras oferta, în urma refuzului autorităților americane de a aproba tranzacția. Această decizie obligă România să caute noi variante de parteneriat sau finanțare, într-un context regional tensionat.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a menționat că rafinăria Petrotel se află oricum într-o perioadă de revizie tehnică, iar o parte din necesarul de carburanți este acoperit deja din importuri. Totuși, în eventualitatea unei opriri definitive a activității rafinăriei, piața ar putea resimți creșteri temporare de prețuri și dezechilibre în lanțul de aprovizionare.

Naționalizarea ar putea fi una dintre soluții. Surse guvernamentale citate de Politico afirmă că Ministerul Energiei are mai multe scenarii pregătite, însă niciunul nu a fost încă validat la nivel politic.