Specialiștii arată că prețul motorinei standard a crescut cu 8 bani pe litru, în timp ce motorina premium s-a scumpit chiar cu 11 bani pe litru.

În consecință, un litru de motorină standard costă acum între 7,88 și 7,98 lei, iar motorina premium se vinde între 8,27 și 8,53 lei, în funcție de compania de distribuție și zona țării.

Șoferii resimt și scumpiri ușoare la alte tipuri de carburanți. Benzina standard s-a majorat cu 5 bani pe litru, iar GPL-ul cu 4 bani pe litru.

Astfel, un litru de benzină standard costă în prezent între 7,50 și 7,62 lei, iar un litru de GPL între 3,43 și 3,67 lei.

Prețul benzinei premium a rămas neschimbat față de sfârșitul săptămânii trecute. Un litru continuă să coste între 8,08 și 8,34 lei, arată datele publice ale marilor lanțuri de distribuție.

De la începutul anului viitor, prețurile la carburanți ar putea fi din nou majorate, odată cu aplicarea unei creșteri de 10% a accizei, conform planurilor anunțate de autorități.

Măsura, prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, ar determina o scumpire medie de aproximativ 30 de bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Dacă proiecțiile se confirmă, prețurile ar putea depăși pragul de 8 lei pe litru, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în ultimul deceniu.

Creșterea accizelor riscă să aibă efecte în lanț. Operatorii din transporturi avertizează că o astfel de măsură ar duce la costuri suplimentare considerabile, în special pentru firmele care consumă volume mari de combustibil.

Totodată, majorarea costurilor de transport s-ar putea reflecta în prețurile produselor de bază, de la alimente până la bunuri de larg consum.

Surse din mediul economic atrag atenția că, în absența unor măsuri de compensare sau programe de sprijin, impactul asupra populației ar putea fi semnificativ, mai ales în contextul presiunilor inflaționiste persistente.

România nu este singura țară care ia în calcul o majorare a accizelor. Mai multe state europene au anunțat în 2025 planuri similare, invocând necesitatea aliniării la noile reguli fiscale privind tranziția verde și nevoia de venituri bugetare suplimentare.

Analiștii consideră însă că, în lipsa unei strategii coerente de protejare a consumatorilor, aceste măsuri pot duce la scăderea consumului intern și la accentuarea poverii asupra transportatorilor.