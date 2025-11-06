Românii care intenționează să alimenteze în următoarele zile trebuie să știe că prețurile la benzină au înregistrat o nouă creștere. Joi, benzinăriile au majorat tariful pentru benzina premium cu patru bani pe litru, intervalul de preț situându-se acum între 8,04 lei și 8,26 lei.

Această ajustare vine după mai multe săptămâni în care prețurile au oscilat ușor, fără variații majore. De această dată, scumpirea intervine chiar înainte de weekend, perioadă în care stațiile de alimentare înregistrează un volum crescut de clienți.

Operatorii din domeniu justifică frecvent aceste modificări prin evoluțiile cotațiilor internaționale ale barilului de petrol și prin variațiile cursului de schimb valutar. În plus, nivelul accizelor și costurile logistice interne contribuie la diferențele dintre prețurile afișate de diverse lanțuri de benzinării.

Șoferii care folosesc motorină vor observa, de asemenea, o mică ajustare de preț. Joi, motorina standard s-a scumpit cu doi bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru costă acum între 7,77 lei și 7,85 lei.

În schimb, benzina standard, motorina premium și GPL-ul auto au rămas la același nivel de preț față de ziua precedentă.

Conform datelor colectate din principalele rețele de distribuție, benzina standard se menține între 7,41 lei și 7,54 lei, motorina premium rămâne în intervalul 8,13 – 8,40 lei, iar GPL-ul continuă să coste între 3,43 și 3,63 lei pe litru.

Deși variațiile par reduse, impactul asupra costurilor de transport și logistică poate deveni semnificativ pe termen lung. În special pentru firmele care operează flote de vehicule, chiar și o creștere de câțiva bani pe litru poate genera cheltuieli suplimentare considerabile la final de lună.

Tendința de scumpire a carburanților nu este specifică doar pieței din România. În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit joi, 6 noiembrie, noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard.

Conform datelor oficiale, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,00 lei moldovenești, iar motorina standard are un plafon de 20,40 lei pe litru. Noile tarife reflectă o scumpire de 7 bani pentru benzină și 15 bani pentru motorină, comparativ cu ziua anterioară.

Autoritățile de peste Prut au explicat că ajustarea zilnică a prețurilor maxime urmărește să mențină un echilibru între interesele consumatorilor și realitățile pieței internaționale. Aceste modificări sunt corelate cu evoluția prețurilor de import ale produselor petroliere și cu fluctuațiile valutare.

În ultimele luni, piețele din Europa Centrală și de Est au înregistrat fluctuații constante la carburanți, influențate de cotațiile țițeiului Brent și de tensiunile geopolitice care afectează lanțurile de aprovizionare.

Pentru consumatori, aceste scumpiri succesive pot modifica planurile de cheltuieli, în special pentru cei care utilizează autoturismul zilnic. Reprezentanții sectorului auto estimează că, dacă tendința actuală continuă, prețurile ar putea rămâne ridicate și în perioada de iarnă, când cererea pentru carburanți se menține la un nivel constant.