Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi creat și aplicat, în perioada 2023–2025, un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor firme fantomă. Acestea erau utilizate pentru a înregistra cheltuieli fictive și achiziții de bunuri care nu aveau la bază operațiuni reale.

Procurorii susțin că prin această schemă fiscală complexă, taxele datorate statului au fost diminuate semnificativ, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 8 milioane de lei.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2023-2025, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional complex, prin intermediul căruia ar fi diminuat semnificativ taxele datorate bugetului de stat, prin evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor achiziţii de bunuri care nu au la bază operaţiuni reale, provenite de la opt societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 8.000.000 lei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În cadrul anchetei, procurorii au efectuat 14 percheziții, marți, în București și în județul Dâmbovița. În urma acțiunilor, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ale suspecților.

Printre acestea se află un cont bancar cu 700.000 de euro, o casă estimată la 500.000 de euro, două apartamente în valoare totală de 250.000 de euro, un autoturism de lux de 110.000 de euro și un ceas de 33.000 de euro.

De asemenea, procurorii au instituit popriri asupra sumelor existente sau care vor fi creditate ulterior în conturile bancare ale suspecților, până la acoperirea prejudiciului calculat de 8 milioane de lei.

Trei dintre persoanele vizate în anchetă au fost deja inculpate, iar una dintre ele a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune. Valoarea cauțiunii a fost stabilită la 500.000 de lei, sumă care a fost depusă integral la dispoziția organelor judiciare.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București continuă cercetările pentru stabilirea rolului fiecărui participant în schema de evaziune și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.