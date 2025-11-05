Reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au desfășurat miercuri percheziții la sediul Ministerului Sănătății, ca parte a unei anchete aflate în derulare. Oficialii ministerului au clarificat că aceste activități nu au vizat Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU).

Ministerul Sănătății și-a reafirmat angajamentul față de respectarea principiilor legalității, transparenței și integrității în exercitarea atribuțiilor și în toate activitățile desfășurate în interes public.

”Ministerul va continua să colaboreze strâns cu autorităţile competente şi va comunica, în mod transparent, orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat miercuri că sesizarea a fost făcută încă din 2024 și că ancheta Parchetului General vizează eliberarea unor certificate de medic specialist în mod fals. Este vorba despre 12 persoane care ar fi susținut că au efectuat stagii de pregătire în rezidențiat în Republica Moldova, deși erau angajate în România și, în realitate, nu ar fi urmat aceste stagii.

Rogobete a precizat că ancheta este în curs, birourile vizate au fost sigilate, iar documentele solicitate au fost sau vor fi înaintate Parchetului. În cazul în care se vor identifica vinovați în cadrul Ministerului Sănătății, aceștia vor fi concediați și eliminați din funcțiile de conducere.

”Problema cea mai mare este la recunoaşterile de specialitate din afara spaţiului european pentru că cei care fac rezidenţiat sau stagii de pregătire în ţările membre UE sunt verificaţi într-un electronic care funcţionează la nivelul UE şi unde putem verifica toate stagiile, dar şi diplomele sau certificatele emise de aceştia. Problema este atunci când vin dosare de recunoscut din afara spaţiului şi unde, din păcate, nu există în momentul de faţă elemente administrative aşa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană de a verifica corectitudinea şi valabilitatea acestor documente”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Procurorii și polițiștii efectuează miercuri 14 percheziții într-un dosar ce vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Mai mulți medici au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea studiilor absolvite la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, însă anchetatorii suspectează că Rezidențiatul nu ar fi fost efectuat în realitate.