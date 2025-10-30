Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge sugestia lui Ciprian Ciucu despre o posibilă înțelegere între PSD și AUR la nivelul Capitalei. El subliniază că, în cazul Bucureștiului, PSD are un candidat puternic și de încredere — primarul Sectorului 4, Daniel Băluță — și că această situație nu ține de negocieri politice.

”Am văzut tot felul de teorii ale conspiraţiei în ultimele 24 de ore, incredibile chiar. Eu nu o să comentez ce spune Ciucu. Ciucu e în campania electorală în acest moment şi face declaraţii de toate tipurile, dar nici nu o să declar în fiecare zi cum că PSD-ul nu face nicio alianţă cu AUR. Să ştiţi că şi ieri l-am spus de vreo două ori, la colegii dumneavoastră din Parlament”, a arătat Grindeanu.

Grindeanu a explicat că, în opinia sa, la București este nevoie în primul rând de administrație, nu de politică, și că PSD are cel mai potrivit candidat pentru acest rol, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

El a susținut că Băluță a demonstrat deja capacitatea de a administra eficient și că implicarea politică nu ar trebui să fie amestecată în planurile pentru Capitală, precizând că bucureștenii ar beneficia mai mult de un lider care știe să facă treabă bună, indiferent de apartenența la partidele politice.

”Legat de Bucureşti, avem cel mai bun candidat şi aici nu e vorba de politică. La Bucureşti e nevoie de administraţie. Eu n-aş amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administraţia. Eu cred că bucureştenii au nevoie, în acest moment, de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună, aşa cum a făcut Daniel la Sectorul 4, care e pregătit, ştie să facă administraţie şi care nu face politică. Asta e chestiunea pe care cred că ar trebui să o urmărească şi ar fi benefică pentru bucureştieni, dincolo de PSD, PNL, USR, AUR şi toate partidele politice. Hai să vedem cine e în stare să facă lucruri bune pentru Bucureşti şi vă spun eu că acel om e Daniel Băluţă”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că proiectul de la Timișoara este într-o fază avansată și că, deși finalizarea a întârziat, lucrările progresează datorită implicării profesioniștilor, precum ministrul Sănătății Alexandru Rogobete.

Grindeanu a comparat situația cu autostrăzile, menționând că problemele apar acolo unde nu s-au găsit specialiști capabili să deblocheze proiectele, criticând totodată pe cei care acum dau lecții Primăriei București, deși, în trecut, ca miniștri, nu au realizat niciun kilometru de autostradă.