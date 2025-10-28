Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat după validarea candidaturii sale că experiența sa de medic l-a învățat să abordeze problemele orașului cu aceeași logică aplicată în tratamentul unui pacient — mai întâi se rezolvă urgențele, apoi se construiește pe termen lung.

„Aş vrea să încep cu o lecţie personală pe care am învăţat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poţi să te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală şi redai sănătatea. Abia atunci poţi să clădeşti mai departe, abia atunci te gândeşti la ceea ce urmează. La fel este şi un oraş”, a spus Daniel Băluţă, după şedinţa conducerii PSD.

Edilul a subliniat că Bucureștiul trebuie mai întâi „să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu, iar apoi putem să construim împreună viitorul lui”.

În viziunea sa, Capitala trebuie privită ca o casă comună, în care toți locuitorii, indiferent de statut, vârstă sau origine, să se simtă respectați și reprezentați.

„Bucureştiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră, a celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc şi depind de Capitală. Oraşul copiilor noştri, al părinţilor noştri, al tinerilor şi al celor în vârstă, a celor care o duc bine şi a celor care se zbat pentru a supravieţui. Este oraşul tuturor şi trebuie să răspundă nevoilor tuturor. Oraşul acesta este o metropolă unde diversitatea-i dă forţă şi frumuseţe. Indiferent de etnie, vârstă sau statut social, fiecare trebuie să se simtă parte din acest oraş şi respectat în el”, a spus Băluță.

El și-a prezentat obiectivul pentru București ca fiind acela de a construi „un Bucureşti pentru oameni, un oraş unde apa caldă şi căldura nu sunt un privilegiu, ci o normalitate, un oraş unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viaţa, unde curăţenia şi siguranţa sunt fapte, nu promisiuni”.

Băluță a încheiat cu un mesaj optimist, amintind de experiența sa administrativă din Sectorul 4.

„Nu este un vis imposibil. Am demonstrat la Sectorul 4 că se poate. Am reparat, am construit şi am schimbat. Am făcut şi continuăm să facem. Acum e timpul să facem acest lucru pentru întregul Bucureşti. Să reparăm ce nu funcţionează. Să ridicăm capitala pe picioare ca un oraş sănătos, sigur şi demn, pentru toţi oamenii săi. Nu candidez doar ca să administrez un oraş. Candidez ca să construim împreună o viziune. Un Bucureşti care funcţionează pentru fiecare dintre noi. Acesta este angajamentul meu. Am făcut, am arătat că se poate. Iar mai departe, facem împreună, din Bucureşti, capitala pe care ne-o dorim cu toţii.”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost desemnat oficial de PSD drept candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, decizia fiind luată în cadrul Consiliului Politic Național al partidului. Totodată, conducerea social-democrată a validat și candidatura lui Marcel Ciolacu la președinția Consiliului Județean Buzău, pentru alegerile parțiale ce vor avea loc în luna decembrie.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat după reuniune că ambele candidaturi au fost aprobate fără obiecții. Acesta a explicat că formațiunea își definitivează în această perioadă lista de candidați pentru toate localitățile unde vor avea loc alegeri parțiale.

„De asemenea, în celelalte 12 localităţi, un oraş la Găeşti, în judeţul Dâmboviţa şi 11 comune, PSD-ul va propune. O parte din candidaţi au fost selectaţi, dar în perioada imediată următoare va fi definitivată lista de propuneri şi pentru celelalte localităţi, astfel încât în 7 decembrie să avem candidaţi puternici pe fiecare din cele 13 localităţi plus Consiliul Judeţean Buzău, unde vom avea alegeri. Asta este ceea ce am făcut azi din punct de vedere statutar”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor social-democrate, votul din Consiliul Politic Național a fost unanim, semn că formațiunea mizează pe o strategie de coeziune internă în jurul actualului edil al Sectorului 4, considerat unul dintre primarii cu cele mai multe proiecte de infrastructură derulate în ultimii ani.

Propunerea a fost discutată luni în ședința conducerii PSD București, la care au participat președinții de sectoare și primarii social-democrați.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, la Palatul Parlamentului, cum s-a ajuns la această decizie, subliniind că ea urmează retragerii Gabrielei Firea din cursă:

„Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi – şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti”, a declarat Grindeanu.

Campania electorală pentru Primăria Capitalei va debuta pe 22 noiembrie 2025, iar Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4, și-a conturat deja principalele direcții de acțiune. El spune că înainte de a vorbi despre dezvoltare, Bucureștiul are nevoie de o „reparație” profundă, o etapă de corectare a problemelor acumulate în timp.

„Sunt multe lucruri de schimbat, dar cred că înainte de a discuta despre dezvoltarea orașului este mai important să luăm în calcul faptul că el trebuie mai întâi să fie depanat”, a declarat Daniel Băluță, subliniind că abia după această etapă se pot face pași reali spre modernizare.

Pentru campania din 2025, primarul intenționează să rămână fidel mesajului care l-a însoțit încă din primul său mandat: „Vedeți, sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult este «Hai că se poate» și cred că tot pe acesta îl voi folosi în continuare.”

Odată cu desemnarea sa drept candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță va prelua și funcția de președinte al organizației PSD București, funcție deținută anterior de Gabriela Firea.

Mutarea consolidează poziția edilului în structura centrală a partidului, iar social-democrații își propun să intre în campania pentru București cu o echipă unitară și cu accent pe proiectele de modernizare a infrastructurii urbane.