Sorin Grindeanu a declarat că actuala guvernare nu poate fi comparată cu o „frăție”, ci reprezintă o colaborare între partidele din coaliție, fundamentată pe responsabilitate. Vicepremierul a evidențiat că românii nu mai doresc dispute interne, ci soluții care să răspundă nevoilor lor.

„Nu putem să fim frați atâta timp cât bătăliile electorale între PSD și PNL, sau între PSD și USR, au fost cele pe care le știți. Nu se așteaptă nimeni la frății sau să aplaudăm cu toții ca în Coreea de Nord”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat despre tensiunile din interiorul coaliției de guvernare.

Potrivit lui Grindeanu, ceea ce ar trebui să unească partidele este angajamentul față de cetățeni și aplicarea eficientă a politicilor publice:

„Oamenii nu așteaptă de la PSD dispute politice, ci politici publice bine argumentate și aplicate în interesul lor. Trebuie să depășim momentul acuzațiilor și să vorbim mai mult despre oameni și despre politici publice. Circul și orgoliile pot da satisfacție de moment, dar nu aduc rezultate pentru oameni. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni și pentru oameni”.

Mesajul său reflectă o abordare pragmatica și orientată spre rezultate, în contextul în care cetățenii se confruntă cu probleme economice și sociale concrete, iar așteptările sunt îndreptate către guvernarea eficientă.

Declarațiile liderului PSD vin într-un moment de tensiune accentuată în coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a avertizat că România nu ar putea plăti salariile bugetarilor în 2026 fără apel la împrumuturi externe. Într-un interviu pentru Digi24, Bolojan a subliniat că implementarea reformelor în administrația centrală și locală este urgentă.

„Dacă anul viitor România n-ar mai lua niciun împrumut, în cursul lui 2026 nu-și poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situația”, a spus Bolojan, adăugând că „reforma în administrația publică trebuie făcută în noiembrie”, înainte de buget.

În acest context, Grindeanu a făcut un apel la echilibru și cooperare, subliniind că procedura angajării răspunderii guvernamentale trebuie folosită doar în situații excepționale.

„Nu vom veni lunar cu asumări. Lucrurile trebuie făcute o dată, bine, și trebuie măsurat de două ori înainte de asta. Procedura de angajare a răspunderii e una excepțională și nu poți face asta în fiecare lună. Avem Parlament, trebuie să facem legi — așa e normal într-o democrație”.

De asemenea, liderul PSD a avertizat asupra riscurilor unei guvernări bazate exclusiv pe austeritate, care ar putea agrava deficitul bugetar și situația economică:

„Dacă vii doar cu măsuri de austeritate, ajungi să ai aceste rezultate — sunt normale. De aceea ajungi să ai o criză a deficitului bugetar într-o economie și se ajunge la un tăvălug greu de oprit. Asta trebuie să oprim”.

Sorin Grindeanu a abordat și campania electorală pentru alegerile la Primăria București, insistând asupra importanței ca discuțiile să se concentreze pe proiecte concrete, nu pe conflicte politice interne.

„Eu îmi doresc ca această campanie electorală pentru alegerile de la Primăria București să fie despre bucureșteni. Știu că e greu, chiar ușor utopic, aș vrea să vorbim despre proiecte, ca Daniel Băluță, Ciucu și Drulă să vorbească despre ceea ce au făcut. Sper să fie îmbrățișată și de ceilalți membri din coaliție. Dacă ne învârtim într-o zonă de circ, pierde toată lumea. Noi avem un candidat care în acest moment are în spate realizări, a făcut foarte multe în Sectorul 4. Poate să facă lucruri pentru tot Bucureștiul, nu doar pentru Sectorul 4”, a declarat Grindeanu la Observator.

Liderul PSD a arătat astfel sprijinul său pentru Daniel Băluță, candidatul partidului, și a subliniat că accentul trebuie să rămână pe rezultate concrete și pe nevoile locuitorilor Capitalei. Această poziționare vine în paralel cu sondaje recente, precum cel realizat de Ipsos pentru Antena 1, care arată că 55% dintre români consideră guvernele anterioare responsabile pentru situația economică, iar 28% indică guvernul actual.