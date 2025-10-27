Sorin Grindeanu a declarat luni că întâlnirile recente cu oficialii din justiție au arătat disponibilitatea acestora de a relua discuțiile. Potrivit liderului PSD, scopul nu este de a revendica paternitatea proiectului, ci de a găsi o soluție rapidă pentru reglementarea pensiilor magistraților.

„Eu am avut o întâlnire în urmă cu câteva zile cu, să spunem, actorii principali din justiţie, întrebând un singur lucru, nimic altceva: sunteţi de acord să reveniţi la masa dialogului, fiindcă trebuie să recunoaştem cu toţii că există acum o lipsă de dialog între guvern şi această putere, puterea judecătorească, şi oamenii au spus, da, suntem de acord să revenim la masa dialogului. .Asta a fost. Asta voi propune mâine în coaliţie, să le spun ce am discutat şi să facem rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii. Nu vreau să iau paternitatea nimănui”, a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că întâlnirile au avut rolul de a folosi timpul existent pentru a avansa în discuții și nu pentru a bloca procesul legislativ.

„N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, am făcut ca să folosim timpul mort din aceste zile. Pe mine mă obsedează două aspecte. Unul, că România are nevoie de o nouă lege, urgent (..) şi doi, pentru că avem şi un deadline cu 28 noiembrie şi atunci noi, în aceste zile, stăm şi ne uităm unii la alţii şi ne măsurăm orgolile”, a explicat președintele interimar al PSD, la Antena 1.

Grindeanu a precizat că, după confirmarea acordului magistraților de a relua dialogul, intenționează să propună în coaliție un proiect legislativ care să fie aprobat rapid. În acest context, modalitatea de adoptare poate fi prin vot în Parlament sau prin angajarea răspunderii Guvernului.

Liderul PSD a mai subliniat că discuțiile recente nu au vizat detalii legate de cuantumul pensiilor sau de perioada de tranziție. Obiectivul principal rămâne stabilirea cadrului general al noii legi.

„Am vrut doar să văd dacă putem face un pas înainte. Dar sunt lucruri care nu sunt negociabile. Da, vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieşi la pensie la 65 de ani. Da, nu poţi să ai pensia cât ai avut salariul. Astea sunt lucruri care sunt nenegociabile”, a declarat Grindeanu.

În plus, liderul social-democrat a punctat că abordarea forțată în negocieri poate genera reacții similare din partea celorlalți actori implicați.

„Când vii de pe poziţii de forţă, s-ar putea să ţi se răspundă cu forţă. (..) Şi au fost greve şi s-au blocat toate instanţele în lumea iar asta nu este un lucru bun pentru oameni”, a adăugat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a arătat că magistrații sunt dispuși să discute, iar procesul de negociere poate duce la un acord comun, dacă ambele părți acționează cu bună credință. Liderul partidului a subliniat importanța menținerii unui echilibru între cerințele instituțiilor judiciare și așteptările societății.

„Să ajungem, dacă vreţi, la un punct de vedere comun, n-am de unde să anticipez. Nu am de unde să anticipez ce vor dori să facă aceşti actori din justiţie, pentru că sunt oameni care îşi susţin sistemul şi foarte bine fac, şi Înalta Curte şi Procurorul general şi CSM-ul, e în fişa postului să îşi susţină oamenii. Pe de altă parte, există cealaltă raportare pe care societatea în acest moment o cere. Eu sper să ajungem şi sunt convins, sacă avem bună credinţă, ajungem la un punct de vedere comun. Nu cu forţă”, a declarat Grindeanu.

El a explicat că fiecare parte implicată trebuie să își susțină pozițiile, dar discuțiile trebuie să fie constructive pentru a evita blocaje în sistemul judiciar și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a instanțelor.

Despre relația cu premierul, Sorin Grindeanu a PSD a spus că nu există o competiție între ei, dar nici o apropiere de tip familial.

„Nu putem să fim frați atâta timp cât bătăliile electorale între PSD și PNL, sau între PSD și USR, au fost cele pe care le știți. Nu se așteaptă nimeni la frății sau să aplaudăm cu toții ca în Coreea de Nord”, a explicat Grindeanu.

El a adăugat că oamenii așteaptă de la PSD „politici publice bine argumentate și aplicate în interesul cetățenilor”, nu dispute politice.

„Trebuie să depășim momentul acuzațiilor și să vorbim mai mult despre oameni și despre politici publice. Circul și orgoliile pot da satisfacție de moment, dar nu aduc rezultate pentru oameni. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni și pentru oameni”, a conchis liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a recunoscut că unele dintre măsurile incluse în primul pachet de asumare guvernamentală nu au avut efectul scontat asupra deficitului bugetar și că rezultatele acestora au fost limitate. Liderul PSD a precizat că anumite inițiative, deși bine intenționate, nu au contribuit la stabilizarea finanțelor publice.

„S-a greșit poate că nu ne-am bătut mai mult la primul pachet de asumare, când au fost măsuri care nu rezolvă absolut nimic. Cea pentru deținuții politici, pentru mame, pentru veteranii de război, pentru călugări… aceste lucruri nu rezolvă deficitul. Probabil că lumea se aștepta de la PSD să se bată mai mult pentru aceste chestiuni”, a spus Grindeanu.

În acest context, președintele interimar al PSD a anunțat că partidul nu va susține un nou pachet de măsuri economice „în această formă” și a propus în coaliție introducerea unor măsuri orientate spre relaxare fiscală și relansare economică.

„Eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest pachet 3, să fie un pachet care să cuprindă și măsuri pozitive”, a precizat liderul social-democrat.

Întrebat despre nemulțumirile exprimate de pensionari, Grindeanu a admis că opiniile lor sunt justificate și că este important să se găsească un echilibru între nevoile oamenilor și obiectivele economice ale guvernului.