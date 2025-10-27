Sorin Grindeanu atrage atenția că, dacă până pe 28 noiembrie Parlamentul nu aprobă noua lege privind pensiile speciale, România se expune riscului de a pierde fonduri europene.

Grindeanu a adăugat că România are nevoie de claritate, de revenirea la normalitate și de o reglementare clară în acest domeniu.

„În primul rând, nu vom pierde timpul. În acest moment, Coaliția pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este că până vine motivarea din partea CCR să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid și data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată. În primul rând, să nu uităm, România are nevoie de o clarificare și de o întoarcere la normalitate și de o lege în acest domeniu”, spune Sorin Grindeanu.

El susține că depășirea termenului de 28 noiembrie ar putea conduce chiar la pierderea unor fonduri europene.

El a precizat că intenționează să participe la ședința coaliției pentru a-și susține argumentele și a verificat anterior disponibilitatea părților la dialog. Grija sa principală rămâne respectarea vârstei de pensionare de 65 de ani și evitarea unor legi care să asigure pensii egale cu salariile, considerând aceste aspecte de bun simț și nenegociabile. Totodată, a subliniat că este esențial să nu se piardă timp și a propus constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege, considerând că discuțiile necesare nu sunt foarte multe.

„Dincolo din injustiția, care acum e generatoare la alte categorii sociale de revoltă, prin neaprobarea unei asemenea legi, am ajuns în situația în care am și pierdut banii europene. (…) Dar o să merg mâine (marți, la ședința coaliției – n.r.) și o să mergem acolo și o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii decâte, nu pentru a discuta lucruri care țin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziție, ci pentru a vedea dacă acești oameni sunt dispuși și sunt la dialog. Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun simț și pe care nu avem cum să le negociem. Dar și să stăm acum și să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment, și ceea ce propun eu și propune PSD-ul este ca mâine, în coaliție, să dăm drumul la acest grup de lucruri și rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate, să avem un proiect de legătură”, adaugă liderul interimar al PSD.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că procesul de reformare a pensiilor speciale pentru magistrați va fi reluat imediat ce Curtea Constituțională va publica motivarea respingerii, bazată pe aspecte procedurale.

Curtea Constituțională a motivat respingerea reformei pensiilor magistraților prin faptul că neacordarea avizului CSM, combinată cu depășirea neașteptată de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar pentru obținerea acestuia, contravine prevederilor art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție.