Patru confederații sindicale au anunțat că vor organiza miercuri, 29 octombrie, un protest comun în fața sediului Guvernului. Reprezentanții acestora susțin că „toate categoriile profesionale au resimțit efectele măsurilor de austeritate, în timp ce cei aflați la conducere și privilegiații din instituțiile politice au rămas neafectați”.

Luni, 27 octombrie, patru confederaţii sindicale – CSDR, Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Meridian – se reunesc pentru o conferinţă de presă în cadrul căreia vor anunţa planurile pentru un protest comun.

Reprezentanţii acestor confederaţii sindicale vor detalia principalele solicitări ale angajaţilor români şi vor explica modul în care va fi organizat protestul, evidenţiind totodată dificultăţile sociale şi economice cu care se confruntă ţara.

Acţiunea de protest este programată pentru miercuri, 29 octombrie, urmând să se desfăşoare în faţa sediului Guvernului.

„Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară! Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor”, au transmis confederațiile, în urrmă cu câteva zile.

Potrivit sindicatelor, toate categoriile de angajaţi au resimţit impactul măsurilor de austeritate, în timp ce cei aflaţi la conducere şi beneficiarii privilegiilor din instituţiile politice au rămas neafectaţi.

Sindicaliştii cer stabilirea unui salariu minim şi a unor pensii echitabile, precum şi respectarea drepturilor legale şi contractuale ale angajaţilor.

Ei solicită aplicarea unei politici fiscale corecte şi oprirea măsurilor de austeritate, subliniind necesitatea protejării locurilor de muncă din administraţia publică prin investiţii, nu prin concedieri. În acelaşi timp, revendică îmbunătăţirea sistemului de sănătate şi a asistenţei sociale, abrogarea măsurilor care afectează educaţia şi consolidarea sectorului silvic.

Sindicaliştii atrag atenţia asupra importanţei sprijinirii economiei româneşti prin acces la energie accesibilă şi competitivă şi cer stoparea privatizării companiilor de stat. Ei mai subliniază necesitatea reabilitării infrastructurii feroviare şi rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului, precum şi organizarea unui referendum pentru adoptarea noii Legi a apărării.