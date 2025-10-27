Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că situația financiară a statului este „extrem de serioasă” și că, fără noi împrumuturi, bugetul nu ar mai putea susține plata salariilor bugetarilor.

„Am mai dat o cifră şi e bine ca oamenii să înţeleagă despre ce este vorba. Creditele pe care le ia România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro, adică 150 de miliarde de lei – atât este şi valoarea tuturor salariilor din sectorul public. Deci, dacă anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut, în cursul lui 2026 nu-şi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia”, a explicat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că măsurile adoptate prin „Pachetul I și Pachetul II” au contribuit la evitarea blocării fondurilor europene și au întărit încrederea creditorilor internaționali. Totodată, el a admis că procesul de reformă este dificil și că trebuie asumat politic, chiar dacă nu este popular.

„Am discutat, de exemplu, de mai multe ori: «Ne trebuie bani pentru a cofinanţa proiectele de la Administraţia locală» – perfect, «Ne mai trebuie bani pentru asta» – bun. Am spus deschis: «Hai să vedem ce economii putem face». Credeţi că a venit cineva să spună cum se fac economiile?! (…) Noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm”, a declarat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a afirmat că adoptarea legii privind reforma administrației centrale și locale trebuie realizată în luna noiembrie, înainte de elaborarea bugetului pe 2026.

„Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în Administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem, vă daţi seama, să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră”, a spus Bolojan.

Premierul a recunoscut că implementarea acestor schimbări va întâmpina rezistență, deoarece „sistemele care vor să-și conserve avantajele nu se predau niciodată”.

„Dumneavoastră credeţi că doar se duc să se roage sau acţionează?!? Când un sistem care vrea să-şi conserve nişte avantaje s-a predat? Nu s-a predat niciodată. Decât atunci când noi i-am minţit pe oameni că facem reforme şi am înlocuit corectarea cu o minciună de tip electoral”, a adăugat acesta.

În finalul interviului, Ilie Bolojan a reiterat că își va asuma politic reforma, chiar dacă va fi contestat în Parlament.