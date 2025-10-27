România mizează pe investiții în stocare și interconectare energetică. Ilie Bolojan și Dan Jørgensen au discutat proiecte strategice la Palatul Victoria
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în cadrul căreia a transmis că România trebuie să accelereze investițiile în capacități de stocare și în interconectarea rețelelor energetice cu Vestul Europei pentru a echilibra producția și consumul.
Potrivit Guvernului, pe agenda discuțiilor s-a aflat și necesitatea extinderii programelor europene de reabilitare a blocurilor vechi, în contextul atribuțiilor comisarului în domeniul locuirii.
Executivul a precizat că discuțiile au vizat principalele provocări din energie și locuințe, precum și modalități de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste domenii. Bolojan a subliniat că, deși România a derulat investiții în energie regenerabilă și în eficiența energetică a clădirilor în ultimii ani, aceste proiecte nu ar fi fost suficient coordonate la nivel național, ceea ce ar fi limitat impactul lor.
Un alt subiect major abordat a fost dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și extinderea interconectivității regionale, pentru creșterea stabilității sistemului energetic național. Premierul a transmis că respectivele proiecte sunt esențiale pentru reducerea costurilor și consolidarea siguranței energetice.
„Pentru a echilibra producţia şi consumul, România trebuie să investească în stocare şi în conectarea reţelelor energetice cu Vestul Europei. Aceste proiecte vor reduce costurile şi vor creşte siguranţa energetică”, a precizat Bolojan.
Totodată, șeful Guvernului a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune, considerând că această măsură contribuie la menținerea echilibrului în perioada de tranziție către surse curate de energie.
Bolojan ar fi reafirmat și interesul României pentru dezvoltarea sectorului nuclear, menționând retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și proiectele privind noile capacități din zona Mării Negre.
Executivul a precizat că, având în vedere responsabilitățile comisarului și în domeniul locuințelor, întrevederea a inclus discuții privind oportunitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru modernizarea blocurilor de locuințe, cu accent pe eficiență energetică și confort sporit pentru locatari.
„Având în vedere responsabilităţile comisarului şi în domeniul locuinţelor, a fost discutată posibilitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi a confortului locativ”, se arată într-un comunicat al Guvernului.
Mesajul comisarului Dan Jørgensen
Din partea Comisiei Europene, Dan Jørgensen ar fi salutat inițiativele României și accentul pus pe cooperarea regională și investițiile în infrastructură, apreciind că acestea sunt importante pentru eliminarea dependenței de gazul rusesc.
Oficialul european ar fi explicat că obiectivul comun al UE și al statelor membre este ca proiectele implementate, fie în energie, fie în locuințe, să genereze creșterea nivelului de trai al cetățenilor europeni și să ofere soluții concrete pentru un sector energetic modern, sustenabil și competitiv.
La discuțiile de la Guvern au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat Dragoș Hotea.
Bolojan, postare pe Facebook privind discuțiile de la Guvern
După întâlnire, prim-ministrul Ilie Bolojan a revenit asupra subiectului într-o postare pe pagina sa oficială, în care a insistat asupra rolului energiei în competitivitatea economică a României.
El ar fi explicat că țara noastră nu ar fi suficient conectată la rețeaua energetică din Vest, în special pe direcția Ungaria–Austria, ceea ce ar limita posibilitatea achiziționării de energie în orele de vârf și ar putea forța România să importe electricitate în următorii ani pentru a acoperi deficitul.
În mesajul său, premierul ar fi anunțat că a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru accelerarea proiectelor de conectare transfrontalieră, în parteneriat cu statele implicate.
De asemenea, ar fi reiterat importanța extinderii capacităților de stocare, având în vedere dezvoltarea rapidă a parcurilor solare și sistemelor fotovoltaice individuale, și ar fi susținut că România trebuie să păstreze un mix energetic echilibrat, bazat în continuare pe gaz și energie nucleară, în paralel cu tranziția către tehnologii cu emisii reduse.
În a doua parte a postării, premierul s-ar fi referit din nou la necesitatea modernizării fondului locativ, arătând că aceste investiții sunt cruciale pentru reducerea consumului energetic și eficientizarea utilizării resurselor.
„Pentru a avea o economie competitivă, energia joacă un rol important
Am discutat astăzi cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, despre programele Uniunii Europene din domeniul energiei, soluțiile care pot ajuta România să reducă prețul la energie și modul în care putem depăși provocările din acest sector.
România nu este suficient conectată la rețeaua de energie din vestul Europei, mai ales pe direcția Ungaria–Austria. Din acest motiv, nu putem cumpăra energie în orele de seară și, în următorii 2-3 ani, va fi nevoie să importăm pentru a acoperi deficitul.
Am cerut sprijinul Comisarului pentru a avansa proiectele de conectare împreună cu statele implicate.
Am discutat și despre investițiile în stocarea energiei. România a făcut progrese importante în energia fotovoltaică, prin parcuri solare și proiecte individuale, dar nu s-au dezvoltat suficient și capacitățile de stocare, astfel încât energia produsă în timpul zilei să poată fi utilizată seara.
Un alt subiect a vizat nevoia României de a păstra un echilibru între sursele de energie. Gazul și energia nucleară vor rămâne importante în următorii ani, iar în același timp trebuie să continuăm eforturile de decarbonizare pentru a menține siguranța energetică a României pe termen lung.
În a doua parte a discuției, am analizat soluțiile pentru reabilitarea blocurilor de locuințe. România are un fond important de locuințe care necesită modernizare, iar aceste programe sunt necesare pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice.
Mulțumesc comisarului Dan Jørgensen pentru sprijinul acordat României”, este postarea de pe pagina de Facebook a premierului Ilie Bolojan.