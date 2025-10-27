Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în cadrul căreia a transmis că România trebuie să accelereze investițiile în capacități de stocare și în interconectarea rețelelor energetice cu Vestul Europei pentru a echilibra producția și consumul.

Potrivit Guvernului, pe agenda discuțiilor s-a aflat și necesitatea extinderii programelor europene de reabilitare a blocurilor vechi, în contextul atribuțiilor comisarului în domeniul locuirii.

Executivul a precizat că discuțiile au vizat principalele provocări din energie și locuințe, precum și modalități de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste domenii. Bolojan a subliniat că, deși România a derulat investiții în energie regenerabilă și în eficiența energetică a clădirilor în ultimii ani, aceste proiecte nu ar fi fost suficient coordonate la nivel național, ceea ce ar fi limitat impactul lor.

Un alt subiect major abordat a fost dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și extinderea interconectivității regionale, pentru creșterea stabilității sistemului energetic național. Premierul a transmis că respectivele proiecte sunt esențiale pentru reducerea costurilor și consolidarea siguranței energetice.

„Pentru a echilibra producţia şi consumul, România trebuie să investească în stocare şi în conectarea reţelelor energetice cu Vestul Europei. Aceste proiecte vor reduce costurile şi vor creşte siguranţa energetică”, a precizat Bolojan.

Totodată, șeful Guvernului a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune, considerând că această măsură contribuie la menținerea echilibrului în perioada de tranziție către surse curate de energie.

Bolojan ar fi reafirmat și interesul României pentru dezvoltarea sectorului nuclear, menționând retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și proiectele privind noile capacități din zona Mării Negre.

Executivul a precizat că, având în vedere responsabilitățile comisarului și în domeniul locuințelor, întrevederea a inclus discuții privind oportunitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru modernizarea blocurilor de locuințe, cu accent pe eficiență energetică și confort sporit pentru locatari.

Din partea Comisiei Europene, Dan Jørgensen ar fi salutat inițiativele României și accentul pus pe cooperarea regională și investițiile în infrastructură, apreciind că acestea sunt importante pentru eliminarea dependenței de gazul rusesc.

Oficialul european ar fi explicat că obiectivul comun al UE și al statelor membre este ca proiectele implementate, fie în energie, fie în locuințe, să genereze creșterea nivelului de trai al cetățenilor europeni și să ofere soluții concrete pentru un sector energetic modern, sustenabil și competitiv.

La discuțiile de la Guvern au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat Dragoș Hotea.

După întâlnire, prim-ministrul Ilie Bolojan a revenit asupra subiectului într-o postare pe pagina sa oficială, în care a insistat asupra rolului energiei în competitivitatea economică a României.

El ar fi explicat că țara noastră nu ar fi suficient conectată la rețeaua energetică din Vest, în special pe direcția Ungaria–Austria, ceea ce ar limita posibilitatea achiziționării de energie în orele de vârf și ar putea forța România să importe electricitate în următorii ani pentru a acoperi deficitul.

În mesajul său, premierul ar fi anunțat că a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru accelerarea proiectelor de conectare transfrontalieră, în parteneriat cu statele implicate.

De asemenea, ar fi reiterat importanța extinderii capacităților de stocare, având în vedere dezvoltarea rapidă a parcurilor solare și sistemelor fotovoltaice individuale, și ar fi susținut că România trebuie să păstreze un mix energetic echilibrat, bazat în continuare pe gaz și energie nucleară, în paralel cu tranziția către tehnologii cu emisii reduse.

În a doua parte a postării, premierul s-ar fi referit din nou la necesitatea modernizării fondului locativ, arătând că aceste investiții sunt cruciale pentru reducerea consumului energetic și eficientizarea utilizării resurselor.