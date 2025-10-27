România a găzduit luni reuniunea la nivel înalt CESEC – Grupul pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, eveniment prezidat de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, alături de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen.

La București s-au aflat 16 miniștri ai Energiei din regiune, discuțiile fiind axate pe prețurile ridicate la energie și pe accelerarea investițiilor în infrastructură energetică.

Bogdan Ivan a transmis că România continuă să se confrunte cu unele dintre cele mai mari costuri la energie din Uniunea Europeană.

Șeful de la Ministerul Energiei spune că decis să aducă această temă direct în atenția CESEC, solicitând soluții rapide și eficiente. Potrivit ministrului, temele centrale vizate pentru reducerea presiunii din facturi sunt investițiile în capacități de producție de bază – hidro, gaze și nuclear, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, precum și extinderea sistemelor de stocare pentru echilibrarea consumului.

Ministrul a precizat că statele participante au convenit asupra unor instrumente financiare și de cooperare care să permită implementarea planurilor comune pe termen scurt.

Vestea foarte bună este că s-a obținut și majorarea finanțărilor europene destinate interconectării energetice, bugetul crescând de la 6 la 30 de miliarde de euro.

Totodată, Ivan a menționat că a avut discuții cu reprezentanți ai administrației americane în vederea extinderii colaborării pentru proiecte nucleare civile, hidrogen, stocare și infrastructură, subliniind că obiectivul său este ca România să devină actor-cheie în domeniul energiei în relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite.

