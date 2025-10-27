România, în centrul deciziilor energetice regionale: reuniune CESEC la București. Ce soluții are Bogdan Ivan pentru ieftinirea prețului la energie
România a găzduit luni reuniunea la nivel înalt CESEC – Grupul pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, eveniment prezidat de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, alături de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen.
La București s-au aflat 16 miniștri ai Energiei din regiune, discuțiile fiind axate pe prețurile ridicate la energie și pe accelerarea investițiilor în infrastructură energetică.
Bogdan Ivan a transmis că România continuă să se confrunte cu unele dintre cele mai mari costuri la energie din Uniunea Europeană.
Șeful de la Ministerul Energiei spune că decis să aducă această temă direct în atenția CESEC, solicitând soluții rapide și eficiente. Potrivit ministrului, temele centrale vizate pentru reducerea presiunii din facturi sunt investițiile în capacități de producție de bază – hidro, gaze și nuclear, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, precum și extinderea sistemelor de stocare pentru echilibrarea consumului.
Ministrul a precizat că statele participante au convenit asupra unor instrumente financiare și de cooperare care să permită implementarea planurilor comune pe termen scurt.
Vestea foarte bună este că s-a obținut și majorarea finanțărilor europene destinate interconectării energetice, bugetul crescând de la 6 la 30 de miliarde de euro.
Totodată, Ivan a menționat că a avut discuții cu reprezentanți ai administrației americane în vederea extinderii colaborării pentru proiecte nucleare civile, hidrogen, stocare și infrastructură, subliniind că obiectivul său este ca România să devină actor-cheie în domeniul energiei în relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite.
Vezi și aici declarațiile făcute de ministrul Bogdan Ivan în contextul reuniunii de astăzi.
Postarea integrală a ministrului Energiei
„România a fost astăzi capitala energiei în Europa Centrală și de Sud-Est.
Am prezidat la București, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, cu participarea a 16 miniștri din întreaga regiune.
România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC și l-am invitat la București pe Comisarul European pentru Energie, pentru a discuta soluții concrete:
investiții în capacități de producție de bază – hidro, gaze, nuclear
modernizarea rețelelor de transport și distribuție
stocare inteligentă, pentru echilibrarea consumului
și, mai ales, un parteneriat regional strâns, susținut prin finanțare europeană
Am agreat, alături de toți partenerii prezenți, instrumentele financiare și de cooperare care vor face posibil acest plan în următorii doi ani. Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro.
De la începutul mandatului meu am avut discuții directe cu Chris Wright (Secretar de stat pentru Energie), Jarod Agen (General Director – Energy Dominance Council) și Paolo Zampolli (reprezentant special pentru parteneriate globale al președintelui Trump), în care am deschis perspective noi de cooperare între regiune și Statele Unite ale Americii pentru proiecte civile și nucleare, hidrogen, stocare și infrastructură.
Scopul meu e clar: România să fie actorul-cheie în regiune în materie de energie, în raport cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.