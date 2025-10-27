Sorin Grindeanu a declarat că PSD a fost singurul partid care a susținut o formă de impozitare progresivă, considerată de el mai echitabilă și mai apropiată de practicile europene. În opinia sa, majorarea TVA-ului nu aduce beneficii reale economiei și riscă să afecteze consumul și puterea de cumpărare.

El a insistat că politicile fiscale trebuie să fie făcute „pentru oameni”, nu doar pentru statistici.

„Acum, vreau să știți că noi am venit cu o altă abordare pe acest domeniu. Am fost singuri în propunerea noastră de impozitare progresivă, un lucru care se întâmplă în toată Europa. Peste tot există acest impozit progresiv, bazat și pe un sistem foarte bun de deduceri, așa cum este în țările nordice, Germania sau Franța. Atunci am mers cu date. Nu era nevoie de creșterea cotei de TVA. Argumentele noastre, și chiar ale președintelui Nicușor Dan, nu au fost luate în considerare. Vom vedea rezultatele la colectare și efectele economice ale acestor măsuri. Ele au fost bune, dar nu trebuie să fie doar pe hârtie, reci și seci, ci să țină cont de oameni. Pentru că facem aceste lucruri pentru oameni”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a vorbit și despre legea pensiilor magistraților, afirmând că este nevoie de o nouă reglementare adoptată urgent, pentru a nu pierde fonduri europene în valoare de 231 de milioane de euro.

El a explicat că a propus înființarea unui grup de lucru parlamentar care să reia dialogul cu reprezentanții justiției. Potrivit acestuia, scopul nu este amânarea subiectului, ci obținerea unui acord rapid pentru o nouă lege constituțională.

„Legea pentru pensiile magistraţilor este un lucru care trebuie să fie rezolvat rapid, care nu doar că a trezit un soi revoltă în societate. Dacă nu facem această reaşezare, până a sfârşitul lunii noiembrie pierdem bani europeni – 231 de milioane. Pe partea cealaltă, necesitatea unei noi legi. În aceste zile noi cam pierdem vremea, am propus să facem rapid acest grup de lucru ca să venim în faţa Coaliţiei cu un nou proiect. Coaliţia va lua decizia politică. Sper să clarificăm lucrurile mâine, în Coaliţie” a explicat Sorin Grindeanu.

Referindu-se la conținutul viitoarei legi, Sorin Grindeanu a afirmat că există elemente care nu pot fi modificate, precum vârsta de pensionare și principiul conform căruia pensia nu poate fi egală cu salariul.