Din cuprinsul articolului Stabilirea salariului minim, pe agenda coaliției

Liderii coaliției de guvernare se reunesc marți, la ora 14.00, potrivit unor surse politice G4Media. Reuniunea vine pe fondul disputelor dintre liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan privind modul în care trebuie continuată reforma pensiilor magistraților.

La ședința precedentă, Grindeanu a părăsit întâlnirea după ce premierul s-a opus ideii de a constitui un grup comun al partidelor din coaliție cu reprezentanți ai sistemului judiciar, menit să elaboreze un nou proiect de lege. Social-democratul intenționează să revină cu această propunere la întâlnirea de marți.

„În primul rând, nu vom pierde timpul. În acest moment, Coaliţia pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid şi data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a subliniat că „România are nevoie de o clarificare, de o întoarcere la normalitate şi de o lege în acest domeniu” și a avertizat că depășirea termenului ar putea duce la pierderea unor fonduri europene.

„Dincolo de injustiţia, care acum e generatoare la alte categorii sociale de revoltă, prin neaprobarea unei asemenea legi, am ajunge în situaţia în care am şi pierde bani europeni”, a adăugat Grindeanu.

Social-democratul a precizat că va merge personal la ședința de marți pentru a-și prezenta argumentele.

„O să merg mâine, o să mergem acolo şi o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârşitul săptămânii trecute, nu pentru a discuta lucruri care ţin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziţie, ci pentru a vedea dacă aceşti oameni sunt dispuşi şi sunt la dialog. Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun-simţ şi pe care nu avem cum să le negociem. Dar şi să stăm şi să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment, şi ceea ce propun eu şi propune PSD-ul este ca mâine, în coaliţie, să dăm drumul la acest grup de lucru şi rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate”.

Surse din PSD susțin că Grindeanu a început deja demersuri în acest sens, deși nu există încă o decizie oficială a coaliției. Săptămâna trecută, acesta i-a invitat la Parlament pe președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, pe președinta CSM, Elena Costache, și pe procurorul general al României, Alex Florența, pentru a deschide discuțiile privind formarea grupului de lucru.

Pe agenda coaliției se află și alte subiecte sensibile, printre care stabilirea salariului minim – unde PSD insistă pentru o majorare de la 1 ianuarie 2026, în timp ce premierul Ilie Bolojan invocă lipsa spațiului fiscal – și reforma administrației publice locale, blocată de aproape două luni din cauza divergențelor dintre cele două părți.

După decizia Curții Constituționale din 20 octombrie, care a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe motive de formă, Grindeanu a cerut imediat formarea unui nou grup de negociere cu CSM, Înalta Curte și asociațiile magistraților. Premierul Bolojan s-a opus, insistând că Guvernul trebuie să mențină principiile deja agreate de coaliție.

După refuzul premierului, Grindeanu a părăsit sala, acuzându-l pe Bolojan că blochează dialogul și reforma. Ulterior, liderul PSD i-a transmis public premierului că, „dacă nu acceptă discuții cu sistemul de justiție, să plece acasă”.

Replica nu a întârziat. Într-un interviu la Antena 3, Ilie Bolojan a declarat că „dacă vreun partid consideră că guvernul nu-și face datoria, poate depune o moțiune de cenzură și poate construi o majoritate cu AUR sau cu cine poate”. Premierul a mai spus că nu este dispus „să facă înțelegeri pentru privilegii”.