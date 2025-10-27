Kelemen Hunor a criticat modul în care PSD gestionează discuțiile legate de pensiile magistraților, apreciind că există o confuzie între realitatea juridică și percepția publică.

„Guvernul, în forma inițială a proiectului trimis informal către Curtea Constituțională pentru analiză, a stabilit pragul la 10 ani. La consultările cu magistrații, propunerea a rămas aceeași — 10 ani, nu 15. De altfel, nici în Parlament nu a existat vreun amendament care să prevadă 15 ani. În ceea ce privește procentul, acesta a fost de 70% – nu 75%, nici 80%. Apoi, s-a întâmplat ceea ce știm cu toții la Curtea Constituțională”, a spus el.

El a subliniat că nemulțumirea cetățenilor este evidentă și că subiectul pensionării magistraților a generat consens în societate, chiar dacă profesional nu există obiecții față de judecători și procurori.

„Și oamenii sunt extrem de nemulțumiți. Dacă există, în acest moment, un subiect în jurul căruia s-a format o majoritate clară, atât în societate, cât și în interiorul coaliției, acesta este cel al pensionării magistraților. Cunosc judecători și procurori absolut remarcabili, deci nu are nimeni nimic împotriva lor, nici din punct de vedere profesional, nici personal. Totuși, percepția publică – pe bună dreptate – este cea pe care o cunoașteți deja: există persoane care ies la pensie la 48 sau 50 de ani, beneficiind de pensii foarte mari, iar ulterior se întorc în activități sociale, economice, politice sau administrative, fiecare acolo unde își găsește locul”, a declarat Hunor la Digi24.

În ceea ce privește consultările organizate de Sorin Grindeanu, liderul UDMR le-a catalogat drept „doar un joc politic”.

„Nu știu, poate că este, din nou, mai mult un joc politic. Nu vreau să intru în speculații, mai ales că nu am participat la consultările organizate săptămâna trecută de Sorin Grindeanu. Desigur, dacă cineva are un proiect mai bun, îl poate prezenta în cadrul coaliției pentru a fi discutat”, a mai spus Kelemen Hunor.

Hunor a comentat și relațiile dintre partidele din coaliție, evidențiind schimbarea stilului de guvernare după ce PSD a pierdut controlul direct asupra deciziilor.

„Da, există aceste dispute. E dinamica normală a coaliției de la bun început și, probabil, a tuturor coalițiilor din ultimii 35 de ani. PSD se pregătește de alegeri, deși nu are o miză reală – Grindeanu nu are competitor – dar apar tensiuni. În România, când se guvernează în coaliție, apar astfel de conflicte”, a declarat el.

Liderul UDMR a explicat că foștii lideri PSD, Nicu și Marcel, erau mai flexibili, iar deciziile partidului se implementau rapid, în timp ce premierul actual, liberal, impune o altă dinamică.

„Ei s-au obișnuit, de când au guvernat în doi, cu o altă relație – Nicu și Marcel aveau o înțelegere mai directă, iar ce voia PSD, se întâmpla. Acum, e un alt premier, mai puțin flexibil, și e greu să te obișnuiești cu asta. Suntem cinci formațiuni în coaliție, și chiar și așa funcționează greu. În Parlament am avut momente complicate: de exemplu, legea rutieră nu ar fi trecut fără sprijinul PNL. E greu de mers înainte fără disciplină”, a afirmat liderul UDMR.

El a admis că de două luni și jumătate coaliția funcționează cu divergențe de viziune, mai ales pe zona administrativă și economică.

„Sunt două proiecte mari pe care coaliția le vede diferit: administrația locală și cea centrală. Aici apar cele mai multe fricțiuni”.

În perspectiva congresului PSD, Hunor a menționat că partidul va trebui să se comporte conform statutului, iar tensiunile nu vor lipsi, dar nu vor afecta funcționarea coaliției.

„După congres, PSD trebuie să se comporte cum scrie în statut. Ei așteaptă acțiune din partea propriilor lideri, inclusiv verbală. Vor mai exista momente de tensiune, dar nu va fi o tragedie. Într-o coaliție cu cinci partide nu poți avea consens total, dar suntem oameni maturi și vom trece peste aceste tensiuni”.

Hunor a abordat și deficitul bugetar, subliniind că tăierile sau majorarea taxelor nu sunt suficiente pentru a-l reduce pe termen lung.

„Măsurile au fost luate după iulie, iar efectele s-au produs în august și septembrie, deci nu aveau cum să fie spectaculoase. Veniturile au mai crescut din taxe, TVA și accize, dar cheltuielile nu au fost reduse cum ar fi trebuit. Deficitul de 9,5–9,6% nu poate fi rezolvat doar prin tăieri sau creșteri de taxe. Pe termen lung, nu ai cum să ajungi sub 3%. Trebuie să reducem cheltuielile și să stimulăm economia, dar aici există un blocaj în coaliție”.

Liderul UDMR a reiterat necesitatea unui nou pachet economic care să stabilească direcția guvernării până în 2026 și să evite un cerc vicios între creșterea taxelor și cheltuielile ridicate.

„Nu poți să crești taxele și să nu reduci cheltuielile. Altfel, intrăm într-un cerc vicios. Cheltuielile cu utilitățile, de exemplu, vor continua să crească, pentru că au crescut costurile”, a afirmat Hunor.

Hunor a încheiat cu un apel la disciplină și echilibru între partenerii de guvernare pentru a asigura stabilitatea coaliției.