Petrișor Peiu a explicat că, deși unii consideră că guvernanții României au afectat grav finanțele statului, adevărata problemă este creșterea masivă a împrumuturilor Uniunii Europene sub Comisia von der Leyen.

”Pentru naivii care credeau că finanțele statului român au fost grav alterate de incompetenții Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu, iată, mai jos, care este evoluția împrumuturilor (obligațiunile emise) făcute de Comisia von der Leyen, modelul guvernanților noștri”, spune acesta.

El a arătat că, între 2019 și 2027, împrumuturile UE au crescut de la 52 de miliarde de euro la un proiectat de 900 de miliarde, datorie comună a statelor membre.

”Dacă în 2019 împrumuturile UE ajunseseră la 52 de miliarde de euro, la finalul anului 2024 acestea ajungeau la un total de 578 de miliarde de euro, iar în 2027 totalul împrumuturilor UE va atinge 900 de miliarde de euro (cam 5-6 bugete anuale ale Uniunii)! O creștere de 18 ori în doar 8 ani”, continuă Petrișor Peiu.

Potrivit lui, bugetul UE s-a dublat prin mecanismul NextGen EU, fără legături cu tratatele europene, iar aceste fonduri provin din împrumuturi, ceea ce afectează bunăstarea europenilor.

”Aceasta este, de fapt, bomba de sub scaunul europenilor: din 2020 încoace, bugetul UE s-a dublat printr-o inginerie numită NextGen EU, un buget paralel inventat de comisia von der Leyen, fără nicio legătură cu tratatele europene. Dar dublarea aceasta s-a obținut prin împrumutarea colosalei cifre de 900 de miliarde de euro, datorie comună a statelor UE, datorie care apasă și sugrumă bunăstarea fiecărui european și a fiecărei companii europene. Mai pe românește, fondurile europene pe care le cheltuim sau le pierdem cu entuziasm au devenit și ele o scamatorie fiscală, provenind din împrumuturi”, spune acesta pe Facebook.

Peiu a subliniat că, dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a comis o “crimă bugetară” în România, adevărata amenințare fiscală vine de la nivel european.