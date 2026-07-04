Filmul „Fjord” intră direct în cursa pentru Oscar. Noua regulă a Academiei îi deschide drumul spre nominalizare

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și recompensat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, va putea concura direct pentru Premiul Oscar la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional. Modificarea regulamentului Academiei Americane de Film elimină obligația unei nominalizări oficiale din partea unei țări pentru anumite producții premiate.

Academia Americană de Film a modificat recent regulile de eligibilitate pentru categoria dedicată lungmetrajelor internaționale. Potrivit noilor prevederi, filmele care câștigă unul dintre cele șase mari premii acordate la festivaluri de prestigiu, inclusiv Palme d’Or la Cannes, pot intra direct în competiția pentru Oscar, fără să mai depindă de procesul național de selecție.

Astfel, „Fjord” îndeplinește automat condițiile necesare pentru a concura la Premiile Oscar, datorită trofeului obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Producția include dialoguri în română, norvegiană, suedeză și engleză. Distribuitorul Neon a confirmat că peste jumătate din dialoguri sunt în alte limbi decât engleza și sunt însoțite de subtitrările necesare, respectând astfel cerințele Academiei.

Criticul Guy Lodge, de la Variety, a descris filmul drept o dramă despre ordinea sistemică și haosul individual, evidențiind și modul în care sunt surprinse peisajele spectaculoase ale regiunii nordice.

„Fjord” îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, care interpretează un cuplu româno-norvegian a cărui viață se schimbă radical după mutarea în orașul natal al soției, din Norvegia.

Povestea este inspirată din cazul familiei Bodnariu, care a rămas fără custodia copiilor după intervenția autorităților norvegiene pentru protecția copilului.

Pentru Cristian Mungiu, succesul de la Cannes reprezintă o nouă performanță importantă, după ce a câștigat anterior Palme d’Or cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Totodată, distribuitorul Neon urmărește obținerea unor nominalizări și în alte categorii ale Premiilor Oscar, inclusiv pentru interpretările actorilor principali.

Schimbarea regulamentului, denumită de publicația Variety drept „regula Anatomy of a Fall”, a fost concepută pentru a permite accesul direct în competiția Oscar și filmelor care, din motive administrative sau politice, nu sunt propuse oficial de țările lor.

Printre producțiile care beneficiază de această modificare se numără și filmul iranian „It Was Just an Accident”, câștigător al Palme d’Or în 2025, precum și alte titluri premiate în 2026, precum „Yellow Letters” și „Shame and Money”.

Prin această modificare, Academia încearcă să ofere o cale alternativă pentru filmele apreciate la nivel internațional, reducând dependența acestora de procedurile de selecție organizate la nivel național.