Potrivit unui anunț făcut de Ministerul Culturii, ordinul ministrului Culturii nr. 2621 din 26 martie 2026 va fi completat prin includerea filmului „Fjord” în categoria proiectelor de diplomație culturală.

Decizia are rolul de a asigura cadrul de finanțare necesar campaniei de promovare a producției în competiția pentru premiile Oscar.

Ministerul amintește astfel de tradiția susținerii internaționale a filmelor românești care au obținut rezultate importante la marile festivaluri de profil, cinematografia fiind considerată unul dintre cele mai eficiente instrumente de promovare a imaginii României peste hotare.

Campaniile pentru Oscar presupun costuri semnificative de promovare, participări la evenimente dedicate industriei cinematografice și acțiuni de vizibilitate destinate membrilor Academiei Americane de Film.

Președintele României Nicușor Dan a transmis un mesaj public după anunțarea premiului obținut de Cristian Mungiu la Festivalul de la Cannes.

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a transmis Nicușor Dan, duminică, pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan a apreciat performanța regizorului, pe care a descris-o drept una extraordinară, și a adresat felicitări întregii echipe implicate în realizarea filmului, inclusiv actorului Sebastian Stan, care interpretează rolul principal.

Șeful statului a evidențiat și caracteristicile care, în opinia sa, definesc creațiile cinematografice ale lui Cristian Mungiu. Acesta a arătat că filmele regizorului sunt construite în jurul unor întrebări importante și explorează conflicte între sisteme diferite de valori, oferind publicului perspective diverse asupra naturii umane.

„Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a spus Dan.

Potrivit președintelui, tocmai această capacitate de a aborda teme universale și de a genera reflecție reprezintă una dintre mizele esențiale ale artei.

În mesajul său, Nicușor Dan a afirmat că succesul lui Cristian Mungiu reprezintă și o confirmare a valorii generației de cineaști care a schimbat radical cinematografia românească în ultimele decenii.

Președintele a făcut referire la regizori precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu și Cătălin Mitulescu, pe care i-a inclus în ceea ce este cunoscut drept „noul val” al filmului românesc.

Potrivit acestuia, acești regizori au ales să se exprime diferit față de generațiile anterioare și să abordeze direct transformările sociale și dilemele unei societăți aflate în schimbare. Tocmai această abordare a permis filmelor românești să depășească granițele locale și să fie apreciate de publicul și criticii din întreaga lume.

„Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea”, a mai spus el.

În finalul mesajului său, Nicușor Dan a subliniat că filmul românesc contemporan reprezintă una dintre cele mai bune cărți de vizită ale României pe plan internațional.

Președintele consideră că autoritățile ar trebui să valorifice mai eficient succesul obținut de producțiile românești la marile festivaluri și competiții internaționale, atât pentru promovarea imaginii țării, cât și pentru susținerea dezvoltării industriei cinematografice.