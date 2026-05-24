Cristian Mungiu a fost întrebat duminică, pe aeroportul Henri Coandă, cum a decurs colaborarea cu două vedete de la Hollywood în condițiile unor bugete care nu se ridică la nivelul producțiilor americane, precum și cum i-a convins pe Sebastian Stan și Renate Reinsve să joace în filmul său.

„În primul rând, Sebastian, ca să zic, e patriot în felul lui, adică am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe nişte bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem film. În plus, au venit amândoi pe platou, aşa cum ar veni un actor român, fără suită, fără publicist, fără agent, fără manager. Am împărţit acelaşi platou ca şi cum am fi făcut filmul în România, chiar dacă, sigur, bugetul a fost în Norvegia şi mult mai mare”, a explicat Mungiu.

Regizorul român a afirmat că există „foarte multă stimă”, nu doar pentru filmele sale, ci pentru cinematografia românească în general.

El a explicat că actori din filmele lui Radu Jude au ajuns recent să colaboreze cu Martin Scorsese, ceea ce arată, în opinia sa, un nivel ridicat de atenție și apreciere internațională. Mungiu și-a exprimat regretul față de modul în care este perceput în România cinematograful autohton, subliniind că momentul în care un regizor precum Scorsese declară că urmărește filmul românesc ar trebui să invite la reflecție.

Acesta a adăugat că se află în contact cu numeroși actori interesați să joace în producțiile românești, nu doar cei deja consacrați, și a subliniat că el și echipa sa sunt „destul de responsabili” în alegerile artistice, evitând să lucreze cu mari nume doar de dragul prestigiului.

„Am aşteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit, sper să pot să lucrez în continuare cu mari actori pe care-i cunoaşte toată lumea, dar trebuie ca şi filmul să aibă ceva de spus, să fie important”, a punctat mungiu.

Cristian Mungiu a declarat că Sebastian Stan a fost „bucuros” că a jucat în limba română, subliniind că actorul și-a dorit să contribuie la cinematografia românească și să „întoarcă ceva înapoi” către țara de origine a familiei sale.

Regizorul a explicat că filmul marchează o dublă premieră – primul rol în română pentru Stan și primul său film în limba engleză pentru Mungiu – și a adăugat că actorul american, format în SUA și fără o legătură profesională directă cu România, a fost foarte bine primit atât pe platou, cât și la Cannes.

Acesta a mai spus că prezența lui Sebastian Stan și a Renatei Reinsve a crescut semnificativ interesul și așteptările pentru film, subliniind că pentru prima dată a experimentat impactul colaborării cu actori cu milioane de fani, ceea ce a influențat vizibil vizibilitatea și distribuția internațională a producției.

Întrebat despre o posibilă prezență a lui Sebastian Stan la premiera din România, Mungiu a precizat că acest lucru este planificat, însă a subliniat că actorul urmează să devină tată și va avea nevoie de timp pentru familie.