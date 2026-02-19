Andrei Borțică semnează regia, scenariul și interpretează rolul principal în „Cursa Destinului”, un proiect cinematografic construit în jurul unei experiențe personale profunde și al unei moșteniri sportive puternice. Filmul este dedicat tatălui său, Adrian Borțică, multiplu campion la automobilism, iar povestea pornește dintr-o realitate trăită direct de regizor. Motorsportul a făcut parte din viața sa încă din copilărie, fiind prezent constant prin activitatea tatălui său pe circuit.

După dispariția acestuia, Andrei Borțică a decis să intre el însuși în lumea curselor, să se antreneze și să participe la competiții, pentru a înțelege din interior trăirile și presiunea acestei discipline. Această experiență personală a devenit fundamentul filmului „Cursa Destinului”, care urmărește parcursul unui tânăr aflat la început de drum în motorsport și surprinde etapele nevăzute ale performanței: antrenamentele intense, presiunea competiției și deciziile luate în fracțiuni de secundă pe circuit.

Proiectul a avut inițial forma unui scurtmetraj, însă povestea s-a dezvoltat treptat într-un lungmetraj structurat în trei părți. Pe parcursul procesului creativ, scenariul a integrat elemente autentice din viața regizorului, inclusiv prima iubire, relația sa cu mașinile și propria colecție auto, dar și dialoguri inspirate din conversațiile reale purtate cu tatăl său în copilărie. Replicile dintre personaj și antrenor sunt adaptări fidele ale discuțiilor avute de Andrei Borțică cu tatăl său, ceea ce conferă filmului o dimensiune personală accentuată.

Într-un context în care explică motivația din spatele proiectului, regizorul a declarat:

„Acest proiect a pornit de la al doilea film pe care l-am făcut în memoria tatălui meu și în care eu continui pasiunea lui. Încep să mă antrenez, să particip la curse. Și, într-un fel, am vrut să mă unesc cu tata prin acest lucru. Să văd ce a simțit el, să simt adrenalina, să văd cât de greu e să participi la curse, câte antrenamente trebuie să faci înainte”, spune Andrei Borțică.

Filmările au fost realizate în mare parte în spații personale, iar secvențele de cursă au fost trase pe circuitul de la Adâncata, folosind mașini din colecția proprie a regizorului. Întreaga producție s-a desfășurat pe durata a 22 de zile, iar bugetul estimat s-a ridicat la aproximativ 500.000 de euro.

Acțiunea din „Cursa Destinului”, semnat de Andrei Borțică, îl are în centru pe un tânăr de 21 de ani care primește, de ziua sa, o surpriză decisivă din partea mamei: o mașină de curse identică cu cea a tatălui său, alături de combinezonul și casca acestuia. Gestul devine momentul care declanșează o schimbare radicală în viața personajului.

Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul care poartă numele regizorului își propune să readucă la viață un BMW E30 și să intre în lumea competițiilor auto. În acest demers, este sprijinit de un mecanic în vârstă, fost antrenor al tatălui său, și de Dani, un pilot experimentat. Împreună, formează o echipă improvizată care încearcă să facă față provocărilor tehnice și presiunii din competiție.

Pe măsură ce intră tot mai adânc în universul motorsportului, Andrei se confruntă nu doar cu dificultăți tehnice și adversari puternici, ci și cu propriile limite. Rivalitatea cu Salvatore, un personaj arogant și provocator, escaladează până la un conflict deschis, în care răzbunarea devine o tentație reală. Situația degenerează într-un conflict extins între cele două familii, iar miza depășește cadrul sportiv.

În ciuda accidentelor, a eșecurilor și a tensiunilor din interiorul echipei, Andrei, Dani și mecanicul lor continuă să lupte contracronometru pentru a demonstra că visul merită fiecare sacrificiu. Inspirat din fapte reale, filmul aduce în prim-plan teme precum curajul, asumarea unei moșteniri și procesul maturizării, iar linia de sosire capătă o semnificație care depășește ideea unei simple victorii sportive.

Din distribuția lungmetrajului fac parte Vlad Nicolici, Tache Florescu, Puiu Lăscuș, Francesca Rădulescu, Cătălin Nicolau, Andrei Miercure, CRBL, Adrian Păduraru, Ozgun Buse, Gică Andrușcă, Mihai Nicolae, Diana Gucea, Sandu Ilie, Trupina Ștefan, Adina Răducă, Andrei Calancea, Eduard Moca, Dorin Ceoarec, Dan Voicu, Cătălina Borțică, Gabriel Ștefan, Cristian Stoian, Petrișor Pandele și Alexandru Mădălin Dina.

Producător general este Cătălina Borțică, iar Matei David Reu semnează atât producția executivă, cât și imaginea filmului. Din echipă mai fac parte Domnica Cârciumaru, director de casting, Sabin Mardale, editor, Robert Bitay, finishing editor, Carlo Mihail, regizor secund, Ilinca Dumitrache, asistent regie, și Răzvan Dumitriu Horse, coordonator cascadori.

Realizarea filmului „Cursa Destinului” reprezintă pentru Andrei Borțică împlinirea unui obiectiv personal și profesional, construit pe pasiunea pentru cinematografie manifestată încă din copilărie. El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și urmează în prezent cursurile de Actorie (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion.

Producția „A Champion’s Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică” i-a adus numeroase distincții în cadrul festivalurilor internaționale de film studențesc. Printre acestea se numără premii la Accolade Global Film Competition (2023 – Award of Recognition Direction, Award of Recognition Documentary, Feature; 2024 – câștigător la categoriile Regie, student, și Documentar de lungmetraj, student), Cannes World Film Festival (2023 – câștigător, Cel mai bun scurtmetraj studențesc), European Film Union Gala EFU Cameo, Glasgow (2024 – câștigător pentru Cea mai bună coloană sonoră; nominalizat pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun film studențesc) și Festigious International Film Festival, Los Angeles (martie 2025 – câștigător la multiple categorii, inclusiv Cel mai bun film studențesc și Cel mai bun regizor debutant).

Pentru filmul „A Short Story About Communism”, Andrei Borțică a fost premiat la Techir Art Fest Film Competition (2022), Hollywood Just4Shorts (2024 – câștigător, Best Drama Short), Cannes World Film Festival (2024 și ianuarie 2025 – câștigător, Best Student Film) și Best Shorts Competition Award (decembrie 2024 – multiple distincții pentru actorie, imagine, regie, scenariu și muzică).

Și producția „The Bet” i-a adus premii la Best Shorts Competition și Cannes World Film Festival (2025 – câștigător la categoriile Actor Leading Student, Direction Student, Best Director of the Future, Best Young Actor in a Short Film și Best Original Story).

Lungmetrajul „Cursa Destinului (Destiny’s Race)” a fost înscris la festivalul studențesc online Remember the Future, World Film Festival in Cannes, organizat în aprilie 2025, unde a câștigat la secțiunile Best Action Film, Best Actor in a Feature Film (Andrei Cristian Borțică), Best Director of the Future și Best European Film, precum și premiul „Director of the Future” la Cannes Remember the Future. La Ardelion Film Festival (Graz), producția a primit distincția „Outstanding Achievement” și a fost nominalizată pentru Cea mai bună muzică, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor și Cea mai bună cinematografie.