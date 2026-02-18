Organizarea unui eveniment reușit presupune mult mai mult decât închirierea unui spațiu și pregătirea logisticii: alegerea artiștilor potriviți poate transforma complet experiența participanților.

Mai multe elemente determină cât vei plăti pentru un performer:

Popularitatea și notorietatea artistului – vedetele internaționale sau cele de top din România au onorarii mult mai mari decât artiștii locali sau debutanții.

Tipul și dimensiunea evenimentului – un festival de masă presupune cerințe tehnice și logistică mai complexe decât o petrecere privată sau un eveniment corporate.

Durata prestației și numărul de piese – mai multe ore de spectacol implică un cost mai ridicat.

Cerințe tehnice și logistice – echipamente speciale, sunet, lumini, backline sau transport.

Sezonul și disponibilitatea – evenimentele în weekend sau în perioadele de vârf pot crește semnificativ prețul.

Muzica populară rămâne extrem de solicitată la nunți, botezuri și petreceri tradiționale. În 2025, prețurile pentru artiști consacrați sunt următoarele:

Irina Loghin și Maria Dragomiroiu: 1.200 – 1.600 € pentru un program de 45-60 de minute.

Sofia Vicoveanca: 1.000 – 1.500 €.

Veta Biriș: programele încep de la aproximativ 1.000 €.

Pentru formații care asigură muzică populară și de petrecere pe întreaga durată a evenimentului, onorariile se situează între 3.000 și 5.000 €, în funcție de numărul de instrumentiști și echipamentul tehnic.

Unele trupe oferă tarife reduse pentru duminică, pornind de la 1.400 €.

Vedetele pop vin cu band complet, dansatori și echipă tehnică, ceea ce face onorariile mai ridicate:

Andra: 2.500 – 3.000 € pentru un program de 45 de minute; pentru două programe, 4.800 – 5.300 €.

Smiley: 10.000 – 15.000 €, în funcție de durata și complexitatea spectacolului.

Delia: peste 15.000 €, ajustat în funcție de producția solicitată.

Pe lângă onorariul artistului, mai sunt și alte cheltuieli care pot crește bugetul total:

TVA și taxe;

Transport – plata per kilometru și eventuale transferuri speciale;

Cazare și masă – echipa unui artist pop poate număra între 15 și 20 de persoane, cazate la hotel de 4-5 stele;

Rider tehnic – scenă, sonorizare și lumini profesionale, care pot costa între 2.000 și 5.000 € dacă nu sunt incluse de locație.

Rezervarea artiștilor trebuie făcută cu 6-12 luni înainte, mai ales pentru weekend-urile de vară sau perioadele de sărbători. Evenimentele organizate fără o planificare timpurie pot întâmpina dificultăți în a obține artiști populari sau vedete pop la tarife accesibile.