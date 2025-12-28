Bahram Beyzaï, unul dintre cei mai importanți regizori și autori de teatru din Iran, a murit la 87 de ani, în Statele Unite, unde locuia de mult timp. Vestea a fost anunțată sâmbătă de presa iraniană. El suferea de cancer. A decedat vineri, chiar în ziua în care a împlinit 87 de ani.

Vicepremierul Iranului a spus că Beyzaï a fost una dintre cele mai importante voci ale artei iraniene moderne și o figură foarte importantă pentru cultura țării.

„Bahram Beyzaie nu a fost doar un maestru al artei și un savant, ci și un păstrător al patrimoniului cultural iranian și un gânditor neînfricat, a cărui operă a rezistat în mod constant ștergerii, simplificării și uitării. Deși moartea sa lasă un gol profund, vocea sa dăinuie, vie în filmele, piesele de teatru și scrierile sale, precum și în nenumărații artiști, savanți și spectatori formați de viziunea sa. Fundația Farhang transmite sincere condoleanțe doamnei Mojdeh Shamsaie, precum și familiei, prietenilor, studenților și admiratorilor săi din întreaga lume. Onorăm viața și moștenirea extraordinară a lui Bahram Beyzaie cu profundă recunoștință și respect durabil. Contribuțiile sale la arta, cultura și cinematografia mondială iraniană vor rămâne eterne”, se arată în mesajul postat de Fundația Farhang.

În luna iunie, Bahram Beyzai a fost invitat să devină membru al Academiei Oscar. Cei invitați pot accepta sau nu. De obicei, aproape toți acceptă. Dacă acceptă, trebuie să se înscrie într-o singură secție a Academiei. Beyzai este unul dintre cei opt invitați care au fost chemați de mai multe secții și trebuie să aleagă una singură. Conducerea Academiei a transmis, la acea vreme, că este bucuroasă să primească noii membri și că aceștia au avut un impact important asupra cinematografiei la nivel mondial.

Bahram Beyzai, în vârstă de 85 de ani, face parte din Noul Val Iranian, o mișcare de film apărută la sfârșitul anilor ’60. Filmele acestei mișcări folosesc un limbaj poetic, se inspiră din cultura persană și spun povești cu sensuri profunde, care vorbesc despre politică și filozofie. El era deja cunoscut ca regizor de teatru, datorită stilului său nou și curajos. Prin munca lui, a ajutat la începutul unei noi perioade importante în filmul iranian.

Primul său film de lungmetraj, „Downpour” (1972), este considerat unul dintre cele mai bune și mai de succes filme iraniene din toate timpurile. De-a lungul carierei, a realizat multe filme cunoscute, printre care „Stranger and the Fog”, „Crow”, „Ballad of Tara”, „Bashu, the Little Stranger”, „Travelers” și altele.

Pe lângă filme, Beyzai a scris povești, piese de teatru și scenarii. Lucrările și cercetările sale au fost publicate în peste 70 de cărți. El a fost apreciat pentru felul în care scria în limba persană și pentru faptul că folosea personaje și povești din mitologia persană. A studiat intens istoria teatrului iranian și a publicat în 1965 cartea „A Study on Iranian Theater”. A fost primul cercetător iranian care a publicat cărți despre teatru în Japonia și China. Unele dintre piesele lui Beyzai au fost traduse în mai multe limbi și jucate în multe țări.