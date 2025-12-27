Perry Bamonte, chitaristul și claviaturistul de lungă durată al legendarei trupe The Cure, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Muzicianul, cunoscut cu afecțiune sub numele de „Teddy”, a murit după o scurtă boală, în perioada Crăciunului, vestea fiind anunțată de trupă pe site-ul său oficial.

Într-un mesaj emoționant, The Cure l-a descris pe Bamonte drept „tăcut, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ”, subliniind că a fost „o parte vitală a istoriei The Cure”.

„După ce a avut grijă de trupă între 1984 și 1989, a devenit membru cu drepturi depline al trupei The Cure în 1990, cântând la chitară, bas cu șase corzi și clape pe albumele Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) și The Cure (2004)”, a scris trupa pe site-ul său web.

Născut în septembrie 1960, la Londra, Perry Bamonte s-a alăturat pentru prima dată formației în 1984, inițial ca membru al echipei tehnice, prin intermediul fratelui său, Daryl, care era managerul de turneu al trupei la acea vreme. Între 1984 și 1989, el a avut grijă de bunul mers al formației, iar în 1990 a devenit membru cu drepturi depline al The Cure, după plecarea clăparului Roger O’Donnell.

În această formulă, Bamonte a cântat la chitară, bas cu șase corzi și clape pe albume emblematice precum Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) și The Cure (2004). În următorii 14 ani, a susținut peste 400 de concerte, interpretând unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care Friday I’m in Love, High și A Letter to Elise.

The Cure, formație fondată în 1976 de solistul Robert Smith și bateristul Lol Tolhurst, este recunoscută pentru influența sa majoră asupra muzicii goth, post-punk și indie, iar contribuția lui Bamonte a fost esențială în consolidarea acestui statut. În 2005, muzicianul a părăsit trupa, după ce aceasta a fost reconfigurată ca trio, însă legătura sa cu The Cure nu s-a rupt definitiv.

În 2019, Perry Bamonte a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame alături de The Cure, o recunoaștere a impactului său asupra muzicii. Mai mult, în 2022, el s-a reîntors în trupă, susținând încă 90 de concerte. Potrivit formației, acestea au fost „unele dintre cele mai bune din istoria trupei”, culminând cu concertul Show of a Lost World din Londra, pe 1 noiembrie 2024. Bamonte urma să cânte și în turneul britanic și european al trupei din 2026.

Pe lângă activitatea din The Cure, Perry Bamonte a fost basistul supergrupului Love Amongst Ruin, alături de fostul baterist Placebo, Steve Hewitt, și colaboratorul lui Julian Cope, Donald Ross Skinner. Trupa a lansat două albume de studio: debutul omonim din 2010 și Lose Your Way, apărut în 2015.

Dincolo de muzică, Bamonte era pasionat de pescuitul cu musca și și-a construit o carieră ca ilustrator, colaborând cu revista Fly Culture, demonstrând aceeași sensibilitate artistică și în afara scenei.

Reacțiile din lumea muzicală nu au întârziat să apară. Într-un omagiu publicat pe Instagram, fostul său coleg de trupă, bateristul Lol Tolhurst, a scris: „Sunt foarte trist să aflu despre moartea lui Perry Bamonte. Cindy (soția lui Tolhurst) și cu mine transmitem condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut. Adio, Teddy.”