Vestea decesului lui Bogdan Ghiță a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a formației Ro-Mania. Colegii săi au amintit rolul pe care muzica l-a avut în viața artistului și impactul pe care l-a avut asupra celor care l-au cunoscut.

În mesajul publicat online, membrii trupei au transmis că Bogdan Ghiță a trăit pentru muzică, pentru energia publicului și pentru momentele create în spatele pupitrului de DJ. Aceștia au arătat că fiecare apariție a sa spunea o poveste și că a lăsat în urmă nu doar muzică, ci și amintiri, prietenii și experiențe pe care mulți nu le vor uita.

Potrivit colegilor săi, artistul va rămâne prezent în amintirea celor care l-au cunoscut prin muzica și momentele pe care le-a oferit de-a lungul anilor.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său. Un DJ excepțional, care știa să transforme sunetele în emoții și nopțile în amintiri. A trăit pentru ritm, pentru vibrația oamenilor, pentru magia momentelor create în spatele pupitrului. Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui. A lăsat în urmă nu doar muzică, ci stări, zâmbete, prietenii și clipe pe care mulți nu le vor uita niciodată. Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu prezent în acordurile care ne ridică sufletul și în liniștea dintre două melodii. Drum lin printre stele și beat-uri eterne. Muzica ta nu se va opri niciodată”, au scris colegii săi de trupă pe Facebook.

Cunoscut publicului drept DJ Bob Fontana, Bogdan Ghiță și-a construit cariera în zona muzicii de petrecere și a divertismentului, devenind o figură familiară pentru generațiile care au urmărit evoluția acestui gen muzical după anii 1990.

Activitatea sa a fost strâns legată de formația Ro-Mania, grup care a câștigat notorietate în România prin stilul său energic și prin repertoriul inspirat din muzica populară și de petrecere. De-a lungul timpului, DJ Bob Fontana a participat la numeroase evenimente și spectacole, fiind apreciat pentru contribuția sa la atmosfera creată în cadrul concertelor și petrecerilor.

Formația Ro-Mania, cunoscută inițial sub numele „Ion din România”, a intrat în atenția publicului începând cu anul 1996. Grupul s-a remarcat printr-un stil muzical care combina elemente tradiționale cu ritmuri moderne, devenind rapid popular în întreaga țară.

Din componența formației au făcut parte, de-a lungul anilor, artiști precum Marius Coman, Andrei Sosoiu, Sorin Mitrea, Mihai Biță și Cătălin Voicu.