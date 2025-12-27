Moartea colonelului-general Iuri Sadovenko, fost șef al aparatului Ministerului rus al Apărării și adjunct al ministrului, a fost anunțată în ziua de Crăciun și a stârnit numeroase semne de întrebare. Potrivit agenției ruse TASS, care a citat surse apropiate familiei, Sadovenko a murit la Moscova, la vârsta de 56 de ani, cauza oficială fiind o afecțiune cardiacă.

Informația a atras rapid atenția, în contextul în care nu existaseră date publice despre probleme grave de sănătate ale generalului.

Iuri Sadovenko era considerat una dintre cele mai influente și totodată mai discrete figuri din aparatul de securitate al Federației Ruse. Născut în 1969, în Ucraina, el a urmat Școala Superioară de Comandă a Trupelor Aeropurtate din Riazan și a construit o carieră solidă în structurile de stat.

Între 1994 și 2002 a activat în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență, EMERCOM, instituție care a reprezentat rampa sa de lansare în cercurile puterii de la Moscova.

Ulterior, Sadovenko a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Serghei Șoigu, ministrul Apărării care avea să domine timp de peste un deceniu structurile militare ruse, scrie The Express. Din 2013, generalul a ocupat funcția de adjunct al ministrului Apărării și șef al aparatului acestuia, poziție din care controla fluxuri sensibile de informații și coordona activitatea internă a ministerului.

Din acest motiv, în mediile de la Moscova era descris drept un veritabil „Gardian al secretelor”, un om-cheie care știa detalii esențiale despre funcționarea armatei și a cercului apropiat al lui Putin.

În mai 2024, cariera sa a fost însă curmată brusc. Sadovenko a fost eliberat din funcție prin decret prezidențial, în cadrul unei ample epurări din conducerea Ministerului Apărării, declanșate după îndepărtarea lui Serghei Șoigu. Generalul se afla, de asemenea, pe lista sancțiunilor impuse de Marea Britanie și de alte state occidentale, ca urmare a rolului său în aparatul militar rus.

Decesul său subit survine într-un context extrem de sensibil, marcat de un val tot mai amplu de morți suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Rusiei. În ultimele săptămâni, mai mulți oficiali de rang înalt au murit în circumstanțe neclare, alimentând speculații privind luptele interne pentru putere și eliminarea persoanelor incomode.

În doar câteva zile, a fost confirmată moartea locotenent-colonelului Stanislav Orlov, supranumit „Spaniolul”, comandant al unui batalion format din huligani de fotbal pro-Putin care a luptat în Ucraina. Presa occidentală a relatat că ar exista suspiciuni potrivit cărora acesta ar fi fost ucis de serviciile speciale ruse la domiciliul său din Crimeea ocupată. Un alt caz recent îl vizează pe general-locotenentul Fanil Sarvarov, care a murit într-un atentat cu mașină-capcană la Moscova.

La începutul anului, locotenent-colonelul Buvaîsar Saitiev, fost deputat și campion olimpic la lupte, a murit după ce a căzut de la o fereastră în Moscova. Deși inițial s-a vorbit despre un accident, ulterior au apărut informații potrivit cărora ar fi suferit un stop cardiac.

Seria de decese controversate a inclus și oficiali civili. În luna iulie, ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, a fost găsit mort la câteva ore după ce fusese demis. Autoritățile au indicat sinuciderea drept cauză oficială, însă presa independentă a relatat că pe corpul acestuia ar fi fost descoperite urme recente de violență. În aceeași zi, un alt oficial din minister, Andrei Korneiciuk, a murit subit la locul de muncă, fiind invocat un posibil stop cardiac.

Nici sectorul energetic nu a fost ocolit. În ultimii ani, mai mulți șefi ai marilor companii petroliere au murit în urma unor căderi de la ferestre sau a unor presupuse afecțiuni cardiace acute. Printre aceștia se numără magnatul Lukoil Ravil Maganov, succesorul său Vladimir Nekrasov, vicepreședintele Vitali Robertus sau oficiali ai Transneft și Yukos.

La aceste cazuri se adaugă și moartea recentă a propagandistului Kirill Vîșinski, director executiv al Russia Today, descrisă de presa de stat drept rezultatul unei boli îndelungate, deși acesta apăruse public până de curând.

În acest context sumbru, moartea lui Iuri Sadovenko nu face decât să întărească percepția că, în Rusia, zeci de persoane influente au murit în ultimii ani în condiții neclare, de la căderi inexplicabile de la ferestre și „insuficiențe cardiace” subite până la sinucideri aparente sau atacuri violente.