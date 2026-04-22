Situația din Transnistria este descrisă de oficialii ruși ca fiind una critică, în contextul deteriorării relațiilor dintre Moscova, Chișinău și Kiev. Într-un interviu acordat publicației Komsomolskaia Pravda, Serghei Șoigu a susținut că Rusia ia în calcul toate opțiunile pentru a-și proteja cetățenii din regiunea separatistă.

În acest context, oficialul rus a invocat numărul mare de cetățeni ruși din Transnistria și a pus responsabilitatea tensiunilor pe umerii autorităților din Ucraina și Republica Moldova.

„Nu trebuie uitat că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor prost gândite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu.

Mesajul transmis de Moscova este completat de o avertizare directă privind posibile acțiuni viitoare.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul Constituției. Nu trebuie să excludeți nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai improbabile”, a adăugat el.

În același timp, oficialul rus a subliniat că autoritățile de la Moscova preferă evitarea unei escaladări majore.

„Rusia speră că lucrurile nu se vor dezvolta conform celui mai negativ scenariu”, a spus acesta.

Totodată el a mai adăugat că un acord pentru rezolvarea problemei separatiste nu este exclus.

„Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoinţă şi condiţii”, a afirmat el.

Pe fondul acestor declarații, negocierile dintre Chișinău și Tiraspol rămân blocate, fără progrese vizibile în ultima rundă de discuții desfășurată săptămâna trecută. Lipsa unui acord între cele două părți accentuează incertitudinea privind viitorul regiunii separatiste.

Unul dintre punctele majore de dispută îl reprezintă decizia autorităților moldovene de a interzice accesul unor comandanți ai contingentului rus de aproximativ 1.500 de militari, prezenți în zonă sub titulatura de „forțe de menținere a păcii” încă din 1992. Această măsură a fost respinsă categoric de administrația de la Tiraspol.

În paralel, guvernul Republicii Moldova intenționează să extindă aplicarea taxelor vamale și a TVA în Transnistria, o decizie contestată de liderii regiunii, care o consideră o presiune economică suplimentară.

În același interviu, Serghei Șoigu a acuzat Chișinăul că împiedică procesul de negociere și limitează drepturile locuitorilor din regiune.

„Moldova blochează discuțiile privind o soluționare și împiedică locuitorii regiunii să voteze la alegeri și la un referendum din 2024, în care locuitorii au susținut la limită aderarea la UE”, a afirmat acesta.

Totuși, în ciuda tonului dur, oficialul rus nu a exclus complet posibilitatea unui compromis. „Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoință și condiții”, a declarat Șoigu.

Tabel de sinteză – Elemente-cheie privind situația din Transnistria: