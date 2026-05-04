Kremlinul a intensificat în mod semnificativ măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul temerilor legate de posibile atentate și chiar de o eventuală lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații. Noile măsuri includ instalarea unor sisteme de supraveghere inclusiv în locuințele personalului apropiat, reflectând nivelul ridicat de suspiciune și precauție din cercul liderului rus.

În acest context, personalul care lucrează îndeaproape cu președintele — precum bucătarii, bodyguarzii sau fotografii — nu mai are voie să utilizeze transportul public. Vizitatorii sunt supuși unor controale de securitate duble, iar angajații din cercul apropiat pot folosi doar telefoane fără acces la internet. O parte dintre aceste restricții au fost introduse recent, după asasinarea unui general de rang înalt în decembrie 2025, eveniment care a amplificat tensiunile din interiorul structurilor de securitate ruse.

Raportul evidențiază o stare de neliniște tot mai accentuată la nivelul Kremlinului, alimentată de probleme interne și externe. Printre acestea se numără dificultățile economice, creșterea nemulțumirilor sociale și situația complicată de pe frontul din Ucraina. Ca urmare, oficialii ruși ar fi redus drastic numărul deplasărilor frecvente ale președintelui. Acesta nu mai vizitează reședințele obișnuite din regiunea Moscovei sau proprietatea de la Valdai, iar în acest an nu ar fi efectuat nicio vizită la baze militare, spre deosebire de ritmul constant din 2025.

Pentru a compensa absența aparițiilor publice, Kremlinul ar difuza tot mai des imagini preînregistrate. De asemenea, de la începutul invaziei Ucrainei în 2022, liderul rus ar petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, inclusiv în regiunea Krasnodar.

Raportul apare într-un moment în care conflictul din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, exercită presiuni crescânde asupra Rusiei. Potrivit estimărilor statelor occidentale, pierderile ajung la aproximativ 30.000 de morți și răniți lunar, în timp ce câștigurile teritoriale rămân limitate. În același timp, atacurile cu drone asupra teritoriului rus și consecințele economice ale războiului contribuie la amplificarea tensiunilor interne.

Documentul arată că, începând cu luna martie 2026, Kremlinul și președintele rus Vladimir Putin manifestă o preocupare tot mai accentuată față de posibile scurgeri de informații sensibile, dar și față de riscul unui complot intern sau al unei tentative de lovitură de stat. Printre temerile exprimate se numără inclusiv utilizarea dronelor într-un eventual atentat, chiar și din partea unor membri ai elitei politice ruse, ceea ce indică un nivel ridicat de neîncredere în interiorul sistemului.

Raportul evidențiază, de asemenea, situația fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, care în prezent ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate. Potrivit documentului, acesta este asociat cu riscul unei posibile lovituri de stat, având în vedere influența semnificativă pe care o păstrează în conducerea militară. În același context este menționată și arestarea fostului său adjunct, Ruslan Țalikov, pe 5 martie, într-un dosar ce include acuzații de delapidare, spălare de bani și luare de mită. Acest episod este interpretat ca o posibilă fisură în echilibrul dintre diferitele grupuri de putere din interiorul elitei ruse.

Totuși, raportul nu oferă dovezi concrete care să susțină acuzațiile la adresa lui Șoigu, iar natura informațiilor prezentate face dificilă verificarea independentă a tuturor detaliilor. În acest context, CNN a solicitat un punct de vedere oficial din partea Kremlinului. De asemenea, o parte dintre măsurile de securitate descrise nu sunt în totalitate noi, unele fiind raportate anterior sau deja cunoscute, precum controalele stricte ori restricțiile privind utilizarea telefoanelor inteligente.

În trecut, Vladimir Putin a trecut printr-un moment critic în iunie 2023, când liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a organizat un marș eșuat către Moscova, interpretat drept o tentativă de revoltă. Raportul agenției de informații apare și într-un context simbolic, la scurt timp după ce autoritățile de la Moscova au anunțat modificări semnificative pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. Spre deosebire de anii anteriori, evenimentul din acest an va avea o durată redusă, de aproximativ 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare, iar numărul invitaților va fi limitat drastic, de la câteva mii la doar câteva sute.

Volodimir Zelenski a spus luni, 4 mai 2026, că există posibilitatea ca dronele ucrainene să atace parada organizată în Piața Roșie de Ziua Victoriei, unul dintre cele mai importante evenimente pentru ruși. Aflat la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, el a transmis că Rusia nu mai pare capabilă să își arate forța militară ca în anii trecuți.

Zelenski a explicat că Rusia a anunțat parada de pe 9 mai, dar fără echipamente militare, ceea ce ar fi o premieră după foarte mulți ani. El a subliniat că acest lucru arată că rușii nu mai au aceleași resurse sau aceeași putere ca înainte. Tot el a mai spus că dronele ucrainene ar putea lovi chiar această paradă și că acest lucru ar demonstra încă o dată slăbirea Rusiei.

În legătură cu finalul războiului, Zelenski a declarat că vara aceasta ar putea fi decisivă. El consideră că Vladimir Putin va trebui să decidă dacă va continua războiul sau dacă va merge spre negocieri. În opinia sa, presiunea internațională ar trebui să-l determine pe liderul rus să aleagă varianta diplomatică.