Ministerul de Externe al Rusiei a lansat acuzații dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că acesta ar contribui la escaladarea unui posibil conflict nuclear prin declarațiile și acțiunile sale.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat că Ucraina ar fi responsabilă de atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie și a susținut că Zelenski ar fi cerut nu doar aderarea țării sale la NATO, ci și acces la arme nucleare, pe care le-ar considera necesare pentru asigurarea securității Ucrainei.

Zaharova a afirmat că acesta ar continua să alimenteze riscul unui conflict nuclear prin astfel de declarații, susținând că Europa de Vest ar putea deveni „prima victimă” a ceea ce a descris drept un „șantaj nuclear”.

Oficialul rus a solicitat statelor europene să înceteze sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei, susținând că președintele Volodimir Zelenski nu ar urmări o soluție de pace.

În același context, Moscova a respins apelurile recente ale liderului ucrainean privind reluarea negocierilor pentru un armistițiu, afirmând că orice discuție este condiționată de cedarea unor teritorii de către Ucraina — o cerință respinsă ferm de Kiev.

Zaharova a criticat și declarațiile unor lideri europeni, inclusiv ale cancelarului german Friedrich Merz, referitoare la posibile concesii teritoriale ca soluție pentru încheierea războiului, considerând că acestea nu ar avea relevanță pentru poziția Rusiei.

Totodată, ea a făcut referire la atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din zona Mării Negre, inclusiv la un terminal petrolier din Tuapse, despre care a spus că ar fi provocat incendii și scurgeri de petrol.

Oficialul rus a avertizat că statele NATO din regiune, precum Bulgaria și Turcia, ar putea fi trase la răspundere pentru eventualele consecințe de mediu.

Declarația sa vine după ce Kremlinul a anunțat că discuția dintre cei doi lideri a vizat posibilitatea unui armistițiu temporar în Ucraina, propus pentru 9 mai, dată la care Rusia marchează Ziua Victoriei, ce comemorează finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit AFP și Reuters.

„Am avut o discuţie plăcută, îl cunosc de mult timp” pe Putin, a spus Trump.

Președintele american a precizat că discuția s-a concentrat în principal pe războiul dintre Rusia și Ucraina, în timp ce Kremlinul a transmis că în convorbire a fost acordată „o atenție specială” situației din Iran și din zona Golfului Persic.

Potrivit Moscovei, Vladimir Putin a propus un armistițiu în Ucraina pe 9 mai, când Rusia marchează Ziua Victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial, susținând că inițiativa ar fi fost agreată de Donald Trump.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Putin s-a declarat dispus să instituie o încetare a focului pe durata sărbătorilor, iar Trump ar fi „susținut activ” ideea, considerând-o un moment cu semnificație simbolică.

În același timp, liderul american a afirmat că el însuși a propus un „scurt armistițiu” în timpul convorbirii cu Putin și s-a arătat încrezător că o astfel de măsură ar putea fi posibilă.

Din 2023, Ucraina comemorează victoria din 1945 pe 8 mai, în linie cu statele occidentale, în timp ce Rusia o sărbătorește pe 9 mai.

Trump și Putin nu au mai avut o convorbire telefonică raportată oficial din 9 martie, deși președintele american susține că dialogul dintre ei este mai frecvent.

În cadrul discuțiilor recente, Trump a făcut referire și la alte teme internaționale, inclusiv la programul nuclear al Iranului, menționând că Putin s-ar fi oferit să sprijine soluționarea acestei probleme, însă ar fi fost încurajat să se concentreze în primul rând pe încheierea conflictului din Ucraina.

Kremlinul nu a oferit detalii despre eventuale propuneri privind Iranul, dar a descris convorbirea drept una lungă, cordială și orientată spre afaceri, în cadrul căreia Trump ar fi apreciat că un acord pentru oprirea războiului din Ucraina este „apropiat”.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Newsmax, Volodimir Zelenski a afirmat că poziția militară a Ucrainei s-a consolidat semnificativ în ultima perioadă, susținând că Rusia are șanse tot mai mici să câștige războiul.

Președintele ucrainean a mai declarat că reorientarea atenției Statelor Unite către Orientul Mijlociu a diminuat presiunea asupra Moscovei, ceea ce, în opinia sa, contribuie la prelungirea conflictului.

Zelenski a precizat, într-un interviu realizat la fosta centrală nucleară de la Cernobîl și difuzat în emisiunea „National Report”, că această schimbare de priorități a Washingtonului reduce șansele unor pași rapizi către încheierea războiului, întrucât Kremlinul nu ar mai avea în acest moment stimulente pentru a avansa spre o soluție de pace.

„Cu toții vrem să oprim acest război. Problema este că prioritatea Statelor Unite s-a mutat acum către Orientul Mijlociu. Mă tem că, dacă vom avea doar discuții, Rusia nu va simți cel mai important lucru pe care America ni-l poate oferi, presiunea asupra ei”, a precizat președintele ucrainean.

În pofida escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sprijinul acordat de Statele Unite Ucrainei a continuat, chiar dacă intensitatea presiunii diplomatice a scăzut. Totuși, livrările de armament nu sunt considerate suficiente pentru a încheia războiul din Europa de Est, care se desfășoară de mai bine de patru ani.

„Nu vorbesc despre pachetele lor de arme. Încă continuă, și suntem recunoscători pentru asta, că putem folosi fonduri europene și cumpăra niște rachete antibalistice”, a spus acesta.

Zelenski a afirmat că diminuarea presiunii sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al instabilității pieței globale a petrolului, a oferit Kremlinului resurse suplimentare pentru a-și continua finanțarea războiului.