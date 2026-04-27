Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, o nouă propunere care ar viza redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului, potrivit informațiilor relatate de un oficial american și de două surse apropiate discuțiilor, citate de Axios.

Planul ar muta negocierile nucleare într-o etapă ulterioară, după rezolvarea crizei din strâmtoare și după ridicarea blocadei americane. Această abordare ar permite părților să evite, cel puțin temporar, una dintre cele mai dificile teme aflate pe masă: concesiile nucleare pe care Teheranul ar fi dispus să le accepte.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran se află într-un blocaj, în condițiile în care liderii iranieni nu ar avea o poziție comună privind modul în care ar trebui tratate cererile Washingtonului.

SUA vor ca Iranul să suspende îmbogățirea uraniului pentru cel puțin zece ani și să scoată din țară stocul de uraniu îmbogățit. Aceste obiective sunt considerate esențiale pentru administrația Trump, care încearcă să împiedice Iranul să ajungă la o armă nucleară.

Prin noua propunere, Teheranul ar urmări mai întâi un acord privind Strâmtoarea Ormuz și blocada navală, urmând ca discuțiile despre programul nuclear să înceapă abia după aceea.

O eventuală ridicare a blocadei și încetarea războiului ar reduce însă presiunea exercitată de Washington asupra Iranului. Tocmai această presiune este considerată una dintre principalele pârghii ale președintelui Trump în negocierile privind uraniul îmbogățit și suspendarea programului nuclear iranian.

Trump ar urma să discute luni situația Iranului într-o ședință în Camera de criză, alături de principalii membri ai echipei sale de securitate națională și politică externă. Potrivit unei surse, pe agendă se află blocajul din negocieri și posibilii pași următori.

Președintele american a sugerat, într-un interviu acordat Fox News, că dorește continuarea blocadei navale care afectează exporturile de petrol ale Iranului. El speră că această presiune va forța Teheranul să accepte cererile SUA în următoarele săptămâni.

„Când ai cantități uriașe de petrol care curg prin sistemul tău… dacă, din orice motiv, această linie este închisă pentru că nu îl poți pune în containere sau nave… ceea ce se întâmplă este că acea linie explodează din interior… Ei spun că au doar aproximativ trei zile la dispoziție înainte să se întâmple asta”, a spus Trump.

Casa Albă a confirmat că discuțiile sunt sensibile, dar nu a precizat dacă Washingtonul este dispus să ia în calcul propunerea transmisă prin mediatorii pakistanezi.

„Acestea sunt discuții diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Așa cum a spus președintele, Statele Unite dețin controlul și vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermițând niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat pentru Axios purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Casa Albă anunțase anterior că Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii lui Trump, ar urma să se întâlnească la Islamabad cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. Întâlnirea nu a mai avut loc, după ce partea iraniană nu s-ar fi angajat ferm în acest format.

Trump a spus că a decis să anuleze deplasarea din cauza poziției Teheranului.

„Nu văd niciun rost să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situația actuală. Este prea lung. Putem face la fel de bine prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă vor. Nu vom călători doar pentru a sta acolo”, a spus Trump.

În weekend, Abbas Araghchi a discutat cu oficiali din Pakistan, Oman și alți mediatori regionali. La Muscat, discuțiile s-au concentrat pe situația Strâmtorii Ormuz, după care ministrul iranian s-a întors la Islamabad pentru o nouă rundă de consultări.

Potrivit unei surse, Araghchi le-ar fi transmis mediatorilor pakistanezi, egipteni, turci și din Qatar că nu există un consens în conducerea iraniană privind răspunsul la cererile americane.

Luni, ministrul iranian de externe urma să meargă la Moscova, unde avea programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Negocierile nucleare ar fi amânate pentru o etapă ulterioară

Conform propunerii iraniene, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane, părțile ar putea conveni fie asupra prelungirii armistițiului pentru o perioadă lungă, fie asupra unei încetări definitive a războiului.

Abia după aceea ar urma să înceapă negocierile nucleare propriu-zise. Propunerea a ajuns la Casa Albă, însă deocamdată nu este clar dacă Statele Unite sunt dispuse să o analizeze.