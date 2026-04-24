Președintele Donald Trump a evitat, joi, să ofere orice estimare privind durata conflictului cu Iranul, într-o declarație susținută la Casa Albă, în fața presei.

Întrebat direct cât timp este dispus să continue operațiunile, liderul american a răspuns sec: „Nu mă grăbiţi”, sugerând că nu va lua decizii sub presiune mediatică sau politică.

Pentru a-și susține poziția, Trump a invocat exemple istorice, arătând că marile conflicte nu au fost niciodată rezolvate rapid:

Mesajul său indică o strategie de durată, în care Washingtonul nu se grăbește să închidă conflictul fără garanții solide.

Deși discursul este ferm, Donald Trump a sugerat că există o fereastră diplomatică deschisă.

Acesta a menționat încetarea temporară a focului drept un semn că discuțiile avansează:

„Ne-am oprit puţin mai devreme, pentru că ei voiau să aibă puţină pace.”

În același timp, liderul american a insistat că Iranul ar fi interesat să ajungă la un compromis:

„Ei vor să încheie un acord”.

Cu toate acestea, Trump a descris situația politică internă a Iranului drept instabilă și dificil de gestionat:

„Am discutat cu ei, dar nici măcar nu ştiu cine conduce ţara. Sunt în haos. Sunt în haos, aşa că ne-am gândit să le dăm o mică şansă să-şi rezolve o parte din haosul lor”.

Această declarație sugerează că Washingtonul mizează inclusiv pe slăbiciunile interne ale Teheranului în negocierile în curs.

Unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de SUA rămâne presiunea economică, în special asupra exporturilor de petrol ale Iranului.

Donald Trump a respins ideea că ar fi constrâns de timp, întorcând argumentul împotriva adversarului:

„Nu vreau să mă grăbesc, ştiţi, pentru că toate articolele spun: «Oh, Trump este sub presiunea timpului»”.

În schimb, acesta a afirmat că Iranul este cel afectat direct de situație:

„Nu, nu — ştiţi cine este sub presiunea timpului? [Iranul], pentru că dacă nu reuşesc să-şi transporte petrolul, întreaga lor infrastructură petrolieră va exploda”.

Declarația evidențiază miza majoră a conflictului: controlul fluxurilor energetice și capacitatea Iranului de a-și susține economia în condiții de blocadă.

Într-un moment sensibil, marcat de temeri privind escaladarea, liderul american a exclus fără echivoc utilizarea armelor nucleare.

Întrebat dacă ar lua în calcul o astfel de opțiune, răspunsul a fost direct: „Nu”.

Mai mult, reacția sa a fost una iritată:

„De ce s-ar pune o întrebare atât de stupidă? De ce aş folosi o armă nucleară?”

Trump a susținut că acțiunile militare deja desfășurate sunt suficiente pentru a slăbi Iranul: SUA au „decimat” deja această țară fără a recurge la armament nuclear.

Declarația vine după ce, anterior, avertizase că „o întreagă civilizaţie va muri în această seară” dacă nu se ajunge la un acord, afirmație care a alimentat speculații privind o posibilă escaladare extremă.

Tensiunile se mențin ridicate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Președintele american a confirmat că Marina SUA are instrucțiuni clare să intervină dur împotriva oricăror acțiuni considerate ostile:

ordinul este să „tragă şi să ucidă” orice ambarcațiuni iraniene care amplasează mine maritime.

Această poziție reflectă riscul unei escaladări rapide, în cazul unui incident naval în zonă.

Pe un alt front, Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban cu încă trei săptămâni.

Decizia a venit după o întâlnire organizată la Casa Albă între reprezentanți ai celor două state.

„Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah”.

Armistițiul inițial fusese stabilit pentru doar zece zile, însă extinderea acestuia indică progrese diplomatice.

Liderul american și-a exprimat ambiția de a merge mai departe și de a intermedia un acord de pace durabil între cele două țări, aflate oficial în conflict din 1948:

„Aştept cu nerăbdare să-i găzduiesc în viitorul apropiat pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, şi pe preşedintele Libanului, Joseph Aoun”.

Mesajele transmise de Donald Trump conturează o strategie complexă: lipsa unui termen limită, combinată cu presiune economică maximă și deschidere selectivă pentru negocieri.

În timp ce SUA evită, cel puțin declarativ, escaladarea nucleară, tensiunile din teren — în special în Strâmtoarea Ormuz — mențin riscul unui conflict extins, cu implicații majore pentru stabilitatea regională și piețele globale de energie.