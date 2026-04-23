Israelul și Libanul urmează să organizeze joi, 23 aprilie, la Washington, o nouă rundă de negocieri la nivel de ambasadori, sub coordonarea SUA. Libanul vrea să ceară prelungirea armistițiului actual, care este valabil din 17 aprilie, cu încă o lună.

Înainte de discuții, Israelul susținea că nu există „neînțelegeri serioase” cu Libanul și că îl încurajează să coopereze împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran. Hezbollah nu participă la aceste negocieri și că se opune lor.

La fel ca la întâlnirea anterioară, secretarul de stat american Marco Rubio va aduce la aceeași masă ambasadorii Israelului și Libanului în SUA, Yechiel Leiter și Nada Hamadeh Moawad, alături de ambasadorul american în Liban, Michel Issa. Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că, de această dată, va participa și ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat miercuri, 22 aprilie, că Donald Trump nu a stabilit un termen limită pentru ca Iranul să vină cu o propunere. Până la urmă, tot Trump va decide calendarul, a punctat Leavitt.

Președintele american a decis să prelungească armistițiul cu Iranul pe o perioadă nedeterminată. Motivul ar fi fost faptul că liderii de la Teheran sunt împărțiți în opinii, dar și o cerere venită din partea Pakistanului. Trump a anunțat că Guvernul Iranului este divizat și că oficiali din Pakistan, inclusiv lideri importanți, au cerut oprirea atacurilor pentru a le da iranienilor timp să ajungă la o poziție comună. Din acest motiv, spune el, a ordonat armatei să mențină blocada și să rămână pregătită, dar fără să continue atacurile. A dat asigurări că armistițiul va rămâne în vigoare până când Iranul va prezenta o propunere clară și discuțiile vor fi încheiate într-un fel sau altul.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul american pe rețelele sociale.

Iranul a anunțat miercuri, 22 aprilie, că ar fi capturat două nave în Strâmtoarea Ormuz și că nu intenționează să redeschidă această rută importantă cât timp Statele Unite îi blochează porturile. Navele încercau să treacă prin strâmtoare, dar au fost oprite și duse pe teritoriul Iranului.

Totuși, Casa Albă a considerat că acest incident nu încalcă armistițiul început pe 8 aprilie deoarece nu erau implicate nave americane sau israeliene, ci unele internaționale. Panama a confirmat că una dintre navele reținute, numită MSC Francesca, naviga sub pavilionul său și ar fi acuzat Iranul că afectează grav siguranța pe mare. O a treia navă ar fi fost atacată cu focuri de armă la aproximativ 8 mile marine de Iran, dar ar fi reușit să scape și să se îndrepte spre portul Jeddah din Arabia Saudită.

Potrivit autorităților iraniene, navele trebuie să ceară permisiune pentru a intra sau ieși din Golful Persic prin strâmtoare.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat miercuri, 22 aprilie, că secretarul Marinei, John Phelan, pleacă din funcție imediat. Parnell ar fi spus că, în numele conducerii Departamentului Apărării, îi sunt recunoscători lui Phelan pentru munca depusă pentru Marină și pentru departament. El ar fi adăugat că îi urează succes pe viitor. Tot Parnell ar fi anunțat că subsecretarul Hung Cao va prelua temporar funcția de secretar al Marinei.

„În numele secretarului Apărării şi al secretarului adjunct al Apărării, îi suntem recunoscători secretarului Phelan pentru serviciul adus Departamentului şi Marinei Statelor Unite. Îi dorim succes în activităţile viitoare. Subsecretarul Hung Cao va deveni secretar interimar al Marinei”, a scris oficialul american pe rețelele sociale.

Plecarea lui Phelan vine într-un moment în care Marina SUA desfășoară o blocadă asupra porturilor iraniene, în timpul armistițiului din conflictul cu Iranul. Forțele americane ar fi întors până acum 29 de nave din drum și ar fi intervenit asupra altor două.