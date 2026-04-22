Prețul petrolului Brent a coborât cu 0,68%, la 97,81 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 0,3%, ajungând la 89,39 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Evoluția vine după ce Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului temporar cu Iranul dincolo de termenul stabilit inițial, invocând o situație politică „grav fragmentată” la Teheran.

Potrivit unei postări pe Truth Social, armistițiul va rămâne în vigoare până când liderii iranieni vor prezenta o propunere pentru încheierea ostilităților cu Statele Unite și Israel. Totuși, rămâne incert dacă Iranul sau Israelul vor accepta prelungirea.

Bursele europene au închis în scădere marți, în contextul incertitudinilor legate de expirarea armistițiului de două săptămâni dintre Statele Unite și Iran și al temerilor privind o posibilă escaladare a conflictului, potrivit CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a coborât la 616,03 puncte, în scădere cu 0,87%, după ce a pierdut câștigurile din prima parte a ședinței. Investitorii au urmărit evoluțiile din Orientul Mijlociu și perspectivele negocierilor dintre Washington și Teheran.

Pe principalele piețe europene, CAC 40 de la Paris a scăzut cu 1,14%, la 8.235,72 puncte, iar FTSE 100 de la Londra a pierdut 1,05%, ajungând la 10.498,09 puncte. DAX-ul german a închis în scădere cu 0,60%, la 24.270,87 puncte, în timp ce FTSE MIB de la Milano a coborât cu 0,63%, la 47.903,29 puncte. Indicele IBEX 35 de la Madrid a scăzut cu 0,65%, până la 18.142,60 puncte.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNBC că se așteaptă la „un acord excelent” cu Iranul, susținând totodată că Statele Unite au „neutralizat” marina și aviația iraniană și că schimbarea regimului de la Teheran este inevitabilă. Liderul de la Casa Albă a avertizat, de asemenea, că armata americană este pregătită să reia bombardamentele dacă negocierile eșuează.

Armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran urma să expire la miezul nopții GMT, deși Trump a precizat anterior că termenul ar putea fi mutat pentru miercuri seara, ora Washingtonului. Luni, acesta a amenințat din nou Teheranul cu forță militară, afirmând că „vor începe să explodeze multe bombe” dacă nu se ajunge la un acord.

Pe plan economic, Associated British Foods a anunțat separarea brandului Primark de divizia alimentară, noua companie urmând să funcționeze sub numele FoodCo, în timp ce ambele entități vor rămâne listate la Bursa din Londra. Acțiunile grupului au scăzut cu 1,8% după raportarea unor rezultate financiare sub nivelul anului trecut.

În Spania, acțiunile Puig au crescut cu 6,1% pe fondul informațiilor privind interesul Estée Lauder pentru o posibilă ofertă de achiziție finanțată printr-un credit de 5 miliarde de euro. În schimb, Royal Unibrew a pierdut 25% după încetarea parteneriatului cu PepsiCo în Europa de Nord.

În Marea Britanie, rata șomajului a coborât la 4,9%, sub estimările analiștilor, iar creșterea salariilor a ajuns la 3,6% anual. În Asia, piețele au avut evoluții mixte, în timp ce contractele futures din SUA indicau creșteri ușoare după încheierea unei serii de 13 ședințe consecutive de câștig pentru Nasdaq.